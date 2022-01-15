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الصين تتخلى عن البيرة الأوروبية تأكيدا على وحدتها ومصلحتها العليا
الصين تتخلى عن البيرة الأوروبية تأكيدا على وحدتها ومصلحتها العليا
أفادت مصادر خاصة لوكالة "سبوتنيك" بأن الصين أعادت آلاف الليترات من البيرة الليتوانية إلى أصحابها، وذلك بسبب الحرص الوطني على بلادها ومصلحتها العليا. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T09:14+0000
2022-01-15T09:14+0000
الصين
ليتوانيا
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وقال رئيس نقابة البيرة الليتوانية، ساوليوس غلاداوسكاس، لوكالة "سبوتنيك" إن هذه الخطوة الصينية ساهمت بإلحاق خسائر كبيرة بالمنتجين الليتوانيين في مجال صناعة البيرة والجعة، وذلك بسبب قيام الدولة الأوروبية بفتح مكتب تمثيلي لتجارها في تايوان. وبحسب رئيس النقابة، قامت السلطات الصينية بإخبار المكتب التمثيلي لتجار البيرة الليتوانية في بكين أنه "لن يكون هناك المزيد من البيرة في الصين، لأنها ليتوانية".وذكرت وسائل إعلام روسية أن الصين تستعد لفرض عقوبات على ليتوانيا لفتحها مكتب تمثيلي لتايوان، حيث ستكون العقوبات ردا على انتهاك ليتوانيا لمبدأ "الصين الواحدة".
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الصين, ليتوانيا

الصين تتخلى عن البيرة الأوروبية تأكيدا على وحدتها ومصلحتها العليا

09:14 GMT 15.01.2022
© AFP 2021 / TOBIAS SCHWARZ بيرة
بيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© AFP 2021 / TOBIAS SCHWARZ
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أفادت مصادر خاصة لوكالة "سبوتنيك" بأن الصين أعادت آلاف الليترات من البيرة الليتوانية إلى أصحابها، وذلك بسبب الحرص الوطني على بلادها ومصلحتها العليا.
وقال رئيس نقابة البيرة الليتوانية، ساوليوس غلاداوسكاس، لوكالة "سبوتنيك" إن هذه الخطوة الصينية ساهمت بإلحاق خسائر كبيرة بالمنتجين الليتوانيين في مجال صناعة البيرة والجعة، وذلك بسبب قيام الدولة الأوروبية بفتح مكتب تمثيلي لتجارها في تايوان.
وبحسب رئيس النقابة، قامت السلطات الصينية بإخبار المكتب التمثيلي لتجار البيرة الليتوانية في بكين أنه "لن يكون هناك المزيد من البيرة في الصين، لأنها ليتوانية".
وذكرت وسائل إعلام روسية أن الصين تستعد لفرض عقوبات على ليتوانيا لفتحها مكتب تمثيلي لتايوان، حيث ستكون العقوبات ردا على انتهاك ليتوانيا لمبدأ "الصين الواحدة".
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