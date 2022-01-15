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الصين تطور روبوت نقل للمناطق النائية... فيديو
الصين تطور روبوت نقل للمناطق النائية... فيديو
تعمل العديد من دول العالم على التوسع في الاعتماد على الآلات الروبوتية في المجالات المختلفة الصناعية والزراعية وحتى في مجال النقل. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T14:35+0000
2022-01-15T14:35+0000
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ورغم تطوير طائرات دون طيار تم استخدامها على نطاق واسع في عمليات النقل الخفيفة خاصة الأدوية والمهمات الطبية خلال جائحة كورونا، إلا أنه يجري العمل على تطوير روبوتات يمكنها نقل حمولة أكبر من والتحرك بها في المناطق النائية ذات التضاريس الوعرة.ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية مقطع فيديو قالت إنه لروبوت بأرجل يمكنه حمل 160 كيلوغرام عبر التضاريس الوعرة في المناطق الجبلية.وبحسب الصحيفة، فإن الروبوت الصيني الجديد يدعى "ياك" ويمكنه العمل في جميع الظروف الجوية.وأوضحت الصحيفة أن الفيديو يرصد أول ظهور لهذا الروبوت، الذي يتحرك فيه على الطرق العادية وفي المناطق الجبلية، بينما يتم متابعة أدائه من فريق العمل الذي يعمل على تطويره.
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الصين تطور روبوت نقل للمناطق النائية... فيديو

14:35 GMT 15.01.2022
© Photo / youtube.com/BostonDynamicsبالفيديو..روبوت يرقص على أنغام أغنية أمريكية والبعض يتنبأ بنهاية الانسانية
بالفيديو..روبوت يرقص على أنغام أغنية أمريكية والبعض يتنبأ بنهاية الانسانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© Photo / youtube.com/BostonDynamics
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تعمل العديد من دول العالم على التوسع في الاعتماد على الآلات الروبوتية في المجالات المختلفة الصناعية والزراعية وحتى في مجال النقل.
ورغم تطوير طائرات دون طيار تم استخدامها على نطاق واسع في عمليات النقل الخفيفة خاصة الأدوية والمهمات الطبية خلال جائحة كورونا، إلا أنه يجري العمل على تطوير روبوتات يمكنها نقل حمولة أكبر من والتحرك بها في المناطق النائية ذات التضاريس الوعرة.
ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية مقطع فيديو قالت إنه لروبوت بأرجل يمكنه حمل 160 كيلوغرام عبر التضاريس الوعرة في المناطق الجبلية.
وبحسب الصحيفة، فإن الروبوت الصيني الجديد يدعى "ياك" ويمكنه العمل في جميع الظروف الجوية.
وأوضحت الصحيفة أن الفيديو يرصد أول ظهور لهذا الروبوت، الذي يتحرك فيه على الطرق العادية وفي المناطق الجبلية، بينما يتم متابعة أدائه من فريق العمل الذي يعمل على تطويره.
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