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العراق: 3 طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة بلد الجوية وسط البلاد
العراق: 3 طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة بلد الجوية وسط البلاد
قالت خلية الإعلام الحربي في العراق في بيان، إن 3 طائرات مسيّرة حاولت استهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين وسط البلاد. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T06:35+0000
2022-01-15T06:35+0000
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، أضاف البيان أنه تم إحباط المحاولة وإفشال الهجوم على القاعدة.وعن التفاصيل، أوضح البيان أن "3 طائرات مسيرة اقتربت، فجر اليوم السبت، من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين".وأشار إلى أنه "تمت مشاهدة الطائرات بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية".وتابع بأنه "بعد التأكد بأنها طائرات معادية، قامت القوة بفتح النار باتجاه هذه الطائرات التي لاذت بالفرار".ومنذ أشهر يتعرض مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد والتي تضم المباني الحكومية والسفارة الأمريكية وبعثات دبلوماسية أجنبية، إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) أبرزها عين الأسد، لسلسلة من الهجمات المتكررة سواء بصواريخ كاتيوشا أو الطائرات المسيرة.ولم تكشف الأجهزة الأمنية العراقية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية، فيما تتهم واشنطن جماعات موالية لإيران بتنفيذ الهجمات.
https://arabic.sputniknews.com/20220105/وكالة-هجوم-صاروخي-على-قاعدة-عسكرية-تستضيف-قوات-أمريكية-في-بغداد-1054956113.html
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم, العراق

العراق: 3 طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة بلد الجوية وسط البلاد

06:35 GMT 15.01.2022
© REUTERS / Thaier Al-Sudaniقاعدة "عين الأسد" العسكرية الأمريكية في العراق، 29 ديسمبر 2019
قاعدة عين الأسد العسكرية الأمريكية في العراق، 29 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / Thaier Al-Sudani
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قالت خلية الإعلام الحربي في العراق في بيان، إن 3 طائرات مسيّرة حاولت استهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، أضاف البيان أنه تم إحباط المحاولة وإفشال الهجوم على القاعدة.
وعن التفاصيل، أوضح البيان أن "3 طائرات مسيرة اقتربت، فجر اليوم السبت، من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين".
وأشار إلى أنه "تمت مشاهدة الطائرات بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية".
وتابع بأنه "بعد التأكد بأنها طائرات معادية، قامت القوة بفتح النار باتجاه هذه الطائرات التي لاذت بالفرار".
أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية مع الكتيبة الثانية المارينز السابع الذي يعد جزءًا من قوة الرد السريع يحمل كيسًا من الرمل أثناء تعزيز مجمع السفارة الأمريكية في بغداد في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
وكالة: هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في بغداد... صور
5 يناير, 07:06 GMT
ومنذ أشهر يتعرض مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد والتي تضم المباني الحكومية والسفارة الأمريكية وبعثات دبلوماسية أجنبية، إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) أبرزها عين الأسد، لسلسلة من الهجمات المتكررة سواء بصواريخ كاتيوشا أو الطائرات المسيرة.
ولم تكشف الأجهزة الأمنية العراقية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية، فيما تتهم واشنطن جماعات موالية لإيران بتنفيذ الهجمات.
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