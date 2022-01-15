تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220115/اليمن-التحالف-العربي-يعلن-طرقا-تربط-مأرب-والبيضاء-وشبوة-مناطق-عمليات-1056230052.html
اليمن... التحالف العربي يعلن طرقا تربط مأرب والبيضاء وشبوة مناطق عمليات
اليمن... التحالف العربي يعلن طرقا تربط مأرب والبيضاء وشبوة مناطق عمليات
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، طرقا رابطة بين محافظات مأرب والبيضاء وشبوة في اليمن، مناطق عمليات عسكرية. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T12:51+0000
2022-01-15T12:51+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104592/69/1045926989_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db051d20c9aad5e50665b8bbd4959b20.jpg
القاهرة– سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، وفقاً لما نقلته عنه وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المواطنين اليمنيين الكرام والمسافرين عدم استخدام الطرق القادمة من محافظتي (مأرب والبيضاء) إلى مديريات (حريب، عين، بيحان، عسيلان) ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً (15:00) من مساء اليوم السبت 15 يناير 2022، حتى إشعار آخر".ويسعى التحالف العربي، من إعلانه الطرق المؤدية إلى مديرية حَريب في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، مناطق عمليات إلى قطع إمدادات جماعة "أنصار الله" القادمة من محافظتي البيضاء ومأرب إلى المديرية، في وقت تدور فيه معارك بين قوات ألوية العمالقة المنضوية ضمن القوات المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، والجماعة في المديرية الواقعة جنوب المحافظة الغنية بالنفط.وأفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" بأن قوات العمالقة تهاجم من محاور ثلاثة شرق وشمال وشمال غربي مديرية حَريب لاقتحام مركز المديرية والسيطرة عليها، وذلك بعد أيام من تمكنها من التوغل فيها انطلاقاً من مديرية عَين غرب محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.وأضاف أن جماعة "أنصار الله" تنفذ هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، لعرقلة أي تقدم لقوات العمالقة، إضافة إلى زرعها الطرق المؤدية إلى مركز مديرية حَريب جنوبي مأرب.ويأتي توغل قوات العمالقة، في مديرية حَريب بعد نحو ثلاثة أشهر من سيطرة جماعة "أنصار الله"، على مركز المديرية الواقعة جنوب مأرب، في 21 أيلول/سبتمبر الماضي، إثر معارك مع الجيش اليمني استمرت نحو 20 ساعة، تمكنت خلالها من اقتحام موقع القلعة الاستراتيجي بالإضافة إلى ثكنة الحامية العسكرية للمدينة، حسب ما أفاد حينها مصدر عسكري يمني لـ "سبوتنيك".وأعلنت جماعة "أنصار الله"، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، سيطرتها على 12 مديرية في محافظة مأرب، بما فيها مديرية حَريب، من أصل 14 في المحافظة الغنية بالنفط والغاز، ووصول طلائع قواتها إلى مدخل مدينة مأرب.وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع شباط/فبراير الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، اثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/الجيش-اليمني-يعلن-تقدمه-10-كم-في-معارك-مع-أنصار-الله-جنوب-مأرب-1056211676.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104592/69/1045926989_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_70fe52f60705885f9acda17819139109.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

اليمن... التحالف العربي يعلن طرقا تربط مأرب والبيضاء وشبوة مناطق عمليات

12:51 GMT 15.01.2022
© REUTERS / Ahmed Yosriالمتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020
المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / Ahmed Yosri
تابعنا عبر
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، طرقا رابطة بين محافظات مأرب والبيضاء وشبوة في اليمن، مناطق عمليات عسكرية.
القاهرة– سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، وفقاً لما نقلته عنه وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المواطنين اليمنيين الكرام والمسافرين عدم استخدام الطرق القادمة من محافظتي (مأرب والبيضاء) إلى مديريات (حريب، عين، بيحان، عسيلان) ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً (15:00) من مساء اليوم السبت 15 يناير 2022، حتى إشعار آخر".
وأرجع العميد المالكي ذلك إلى "اعتبارها مناطق عمليات يتم مراقبتها على مدار الساعة، وسيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق"، مضيفا أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المواطنين اليمنيين "عدم التواجد بالقرب من هذه الطرق حفاظاً على سلامتهم".
ويسعى التحالف العربي، من إعلانه الطرق المؤدية إلى مديرية حَريب في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، مناطق عمليات إلى قطع إمدادات جماعة "أنصار الله" القادمة من محافظتي البيضاء ومأرب إلى المديرية، في وقت تدور فيه معارك بين قوات ألوية العمالقة المنضوية ضمن القوات المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، والجماعة في المديرية الواقعة جنوب المحافظة الغنية بالنفط.
وأفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" بأن قوات العمالقة تهاجم من محاور ثلاثة شرق وشمال وشمال غربي مديرية حَريب لاقتحام مركز المديرية والسيطرة عليها، وذلك بعد أيام من تمكنها من التوغل فيها انطلاقاً من مديرية عَين غرب محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.
وأضاف أن جماعة "أنصار الله" تنفذ هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، لعرقلة أي تقدم لقوات العمالقة، إضافة إلى زرعها الطرق المؤدية إلى مركز مديرية حَريب جنوبي مأرب.
جنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
الجيش اليمني يعلن تقدمه 10 كم في معارك مع "أنصار الله" جنوب مأرب
أمس, 19:17 GMT
ويأتي توغل قوات العمالقة، في مديرية حَريب بعد نحو ثلاثة أشهر من سيطرة جماعة "أنصار الله"، على مركز المديرية الواقعة جنوب مأرب، في 21 أيلول/سبتمبر الماضي، إثر معارك مع الجيش اليمني استمرت نحو 20 ساعة، تمكنت خلالها من اقتحام موقع القلعة الاستراتيجي بالإضافة إلى ثكنة الحامية العسكرية للمدينة، حسب ما أفاد حينها مصدر عسكري يمني لـ "سبوتنيك".
وأعلنت جماعة "أنصار الله"، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، سيطرتها على 12 مديرية في محافظة مأرب، بما فيها مديرية حَريب، من أصل 14 في المحافظة الغنية بالنفط والغاز، ووصول طلائع قواتها إلى مدخل مدينة مأرب.
وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع شباط/فبراير الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، اثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.
وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:31 GMT"الحرية والتغيير" تتعاطى إيجابيا مع المبادرة الأممية... هجوم يستهدف مقر حزب رئيس البرلمان العراقي
13:30 GMTالحرس الثوري الإيراني يكشف عما لجأت إليه السعودية والإمارات بعد قلقهما من هزيمة كبرى في اليمن
13:26 GMTالسعودية تحذر مواطنيها في أستراليا من كارثة طبيعية
13:24 GMT"يونيليفر" تعتزم شراء علامات تجارية من "غلاسكو" بـ 68 مليار دولار
13:22 GMTسكان قرية سورية يمنعون جنودا أمريكيين من دخول قريتهم
13:19 GMTكاظم الساهر يحذر الجمهور في أول ظهور بعد وفاة شقيقه
13:15 GMTطفلة روسية ضمن قائمة المدونين الأكثر دخلا على منصة يوتيوب في العالم
13:13 GMTعلماء: الأرض تتنفس وعند الزفير تطلق "مشهدا ساحرا"... فيديو
13:00 GMTالإسبانية بادوسا تفوز ببطولة سيدني للتنس
13:00 GMTحقيقة وفاة الإعلامية الكويتية أمينة الشراح
12:57 GMTمدرب مصر يرد على انتقاده بشأن خطة "5-5-0"... فيديو
12:55 GMTتونس... "النهضة" تدين بشدة منع المتظاهرين من حرية التعبير وتندد بالاعتداء على الرموز السياسية
12:54 GMTانفجار لغم أرضي يودي بحياة طفل في مدينة دير الزور السورية
12:52 GMTزواج القاصرات... بنات بعمر الزهور ضحايا للعادات والتقاليد
12:51 GMTاليمن... التحالف العربي يعلن طرقا تربط مأرب والبيضاء وشبوة مناطق عمليات
12:46 GMTهل تشهد العملية السياسية في العراق وساطات دولية لحل الخلافات؟
12:43 GMT‏زوكربرغ يتخذ إجراء للرد على اتهام "فيسبوك" بزيادة العنف داخل إثيوبيا
12:39 GMTلهذا السبب..."التموين المصرية" تطرح عبوة زيت جديدة على البطاقات
12:33 GMTتونس... هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري تؤكد أن حالته الصحية "بلغت مرحلة الخطر الشديد"
12:32 GMTاكتشاف مستعمرة هائلة ومنظمة لـ"الجماجم الشفافة" في قاع المحيط المتجمد الجنوبي... صور وفيديو