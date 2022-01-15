‏امرأة غاضبة تمزق أكثر من 30 فستان زفاف بآلاف الدولارات داخل محل لعدم استرداد عربونها‏... فيديو

ومزقت الزبونة الغاضبة في صالون زفاف في الصين عددا من فساتين الزفاف موجودة على الأرفف، وقامت بتقطيعها بالمقص، بعد نزاع مع المتجر على عربونها بقيمة 550 دولار أمريكي.وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تم تصويره للمرأة التي لم يذكر اسمها في مدينة تشونغتشينغ الواقعة في جنوب غرب الصين، والذي تظهر فيه وهي تمر من خلال أرفف فساتين الزفاف وفي يدها مقص.ووقع الحادث في متجر لبيع فساتين الزفاف في منطقة جيانغجين في تشونغتشينغ في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، ودمرت المرأة 32 فستان زفاف بقيمة 11 ألف دولار، وفقا لموقع "سوهو" الصيني.واشتعل الخلاف بعد أن رفض المتجر إعادة عربون المرأة (550 دولار) بعدما ألغت الزبونة باقة زفاف بشكل مفاجئ بقيمة 1250 دولار، والتي كانت قد حجزتها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وفي الفيديو، يخبر شخص المرأة أن كل ثوب يكلف من آلاف إلى عشرات الآلاف من اليوان الصيني.ويقول الشخص للمرأة الغاضبة: "فكري بوضوح، هذه الفساتين تكلف عدة آلاف اليوانات"، لترد عليه قائلة: "بالآلاف؟ حتى لو كان العدد يصل إلى عشرة آلاف، فلا مشكلة معي"، وتواصل قص الفساتين بالمقص، ثم يتم طلب الشرطة لها.
ويقول الشخص للمرأة الغاضبة: "فكري بوضوح، هذه الفساتين تكلف عدة آلاف اليوانات"، لترد عليه قائلة: "بالآلاف؟ حتى لو كان العدد يصل إلى عشرة آلاف، فلا مشكلة معي"، وتواصل قص الفساتين بالمقص، ثم يتم طلب الشرطة لها.