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https://arabic.sputniknews.com/20220115/انتقادات-في-آسيان-بسبب-زيارة-رئيس-الرابطة-للمجلس-العسكري-في-ميانمار-1056226487.html
انتقادات في "آسيان" بسبب زيارة رئيس الرابطة للمجلس العسكري في ميانمار
انتقادات في "آسيان" بسبب زيارة رئيس الرابطة للمجلس العسكري في ميانمار
أكد رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج ضرورة استمرار استبعاد المجلس العسكري في ميانمار من اجتماعات ر ابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان". 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T11:23+0000
2022-01-15T11:23+0000
ميانمار
اجتماعات آسيان
الانقلاب العسكري في ميانمار
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وحسب بيان لوزارة الخارجية في سنغافورة، اليوم السبت، نشرته "رويترز"، أوضح أن لونج حث في مكالمة فيديو، يوم الجمعة، الرئيس الجديد للمجموعة الإقليمية "آسيان"، على إشراك جميع الأطراف في نزاع ميانمار.وقال لي لنظيره الكمبودي "هون سن" إن آسيان يجب أن تستمر في دعوة ممثل غير سياسي من ميانمار لحضور اجتماعاتها وأي قرار للتغيير "يجب أن يستند إلى حقائق جديدة".تأتي تصريحاته في أعقاب زيارة مثيرة للجدل، الأسبوع الماضي، من قبل هون سين إلى ميانمار، حيث التقى مين أونج هلينج، رئيس الحكومة العسكرية الذي استبعدته آسيان من قمة قادتها لفشله في تنفيذ خطة النقاط الخمس لإنهاء الأعمال العدائية والسماح بالحوار بعد الانقلاب العام الماضي.وقال لي لهون سين إن أي تعامل مع ميانمار يجب أن يشمل "جميع الأطراف المعنية"، بما في ذلك الحزب الحاكم المخلوع برئاسة أونغ سان سو كي.وأكد رئيس وزراء سنغافورة إنه على الرغم من التزامات ميانمار بالسلام، فقد شن الجيش مزيدًا من الهجمات ضد خصومه السياسيين وفرض المزيد من أحكام السجن.وقال لي، وفقا للبيان، إن جميع مقترحات كمبوديا، بصفتها رئيسة آسيان، يجب أن تناقش بشكل أكبر بين وزراء خارجية المجموعة.يشار إلى أن كمبوديا أجّلت، الأربعاء الماضي، اجتماع آسيان، المقرر الأسبوع المقبل، لأن بعض وزراء الخارجية أعربوا عن "صعوبات" في الحضور.
https://arabic.sputniknews.com/20211024/المجلس-العسكري-في-ميانمار-ملتزمون-بالتعاون-قدر-الإمكان-مع-خطة-سلام-الآسيان-1050514536.html
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ميانمار, اجتماعات آسيان, الانقلاب العسكري في ميانمار

انتقادات في "آسيان" بسبب زيارة رئيس الرابطة للمجلس العسكري في ميانمار

11:23 GMT 15.01.2022
© REUTERS / Stringer .قائد المجلس العسكري في ميانمار مين أونغ هلاينغ
قائد المجلس العسكري في ميانمار مين أونغ هلاينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / Stringer .
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أكد رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج ضرورة استمرار استبعاد المجلس العسكري في ميانمار من اجتماعات ر ابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".
وحسب بيان لوزارة الخارجية في سنغافورة، اليوم السبت، نشرته "رويترز"، أوضح أن لونج حث في مكالمة فيديو، يوم الجمعة، الرئيس الجديد للمجموعة الإقليمية "آسيان"، على إشراك جميع الأطراف في نزاع ميانمار.
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24 أكتوبر 2021, 06:54 GMT
وقال لي لنظيره الكمبودي "هون سن" إن آسيان يجب أن تستمر في دعوة ممثل غير سياسي من ميانمار لحضور اجتماعاتها وأي قرار للتغيير "يجب أن يستند إلى حقائق جديدة".
تأتي تصريحاته في أعقاب زيارة مثيرة للجدل، الأسبوع الماضي، من قبل هون سين إلى ميانمار، حيث التقى مين أونج هلينج، رئيس الحكومة العسكرية الذي استبعدته آسيان من قمة قادتها لفشله في تنفيذ خطة النقاط الخمس لإنهاء الأعمال العدائية والسماح بالحوار بعد الانقلاب العام الماضي.

وكان وزير الخارجية الماليزي، سيف الدين عبد الله، قد انتقد الخميس الماضي، زيارة "هون سين" إلى ميانمار، مؤكدا أن بعض أعضاء آسيان شعروا أن هون سين كان ينبغي أن يناقش رحلته مع زملائه القادة مسبقًا، حيث يمكن اعتبارها اعترافًا بالمجلس العسكري.

وقال لي لهون سين إن أي تعامل مع ميانمار يجب أن يشمل "جميع الأطراف المعنية"، بما في ذلك الحزب الحاكم المخلوع برئاسة أونغ سان سو كي.
وأكد رئيس وزراء سنغافورة إنه على الرغم من التزامات ميانمار بالسلام، فقد شن الجيش مزيدًا من الهجمات ضد خصومه السياسيين وفرض المزيد من أحكام السجن.

وطبقا للبيان، قدّم هون سين بعض المقترحات إلى لي حول كيفية تنسيق وقف إطلاق النار في ميانمار وتقديم المساعدة الإنسانية. أجاب لي أن هذه قد تكون معقدة لأنه لم يكن هناك وصول لجميع الأطراف، على الرغم من أن سنغافورة لم تعترض على الفكرة من حيث المبدأ.

وقال لي، وفقا للبيان، إن جميع مقترحات كمبوديا، بصفتها رئيسة آسيان، يجب أن تناقش بشكل أكبر بين وزراء خارجية المجموعة.
يشار إلى أن كمبوديا أجّلت، الأربعاء الماضي، اجتماع آسيان، المقرر الأسبوع المقبل، لأن بعض وزراء الخارجية أعربوا عن "صعوبات" في الحضور.
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