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انفجار لغم أرضي يودي بحياة طفل في مدينة دير الزور السورية
انفجار لغم أرضي يودي بحياة طفل في مدينة دير الزور السورية
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مقتل طفل وإصابة اثنين آخرين بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “داعش” في مدينة دير الزور. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T12:54+0000
2022-01-15T12:54+0000
العالم العربي
دير الزور
أخبار سوريا اليوم
داعش
انفجار لغم
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وبحسب الوكالة، انفجر لغم أرضي في منطقة طب هرابش في مدينة دير الزور، ما أدى "إلى استشهاد طفل وإصابة اثنين آخرين بجروح تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".ووفقا لمدير الهيئة العامة لمشفى الأسد الدكتور مأمون حيزة، توفي طفل يبلغ من العمر 15 عاما، فيما تعرض طفل آخر( 13 عاما)، لإصابة خطيرة في البطن والعين، أما الطفل الثالث (11 عاما) فقد أصيب بشظايا سطحية في مختلف أنحاء الجسم.
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العالم العربي, دير الزور, أخبار سوريا اليوم, داعش, انفجار لغم

انفجار لغم أرضي يودي بحياة طفل في مدينة دير الزور السورية

12:54 GMT 15.01.2022
© Sputnik . Farouk Almodhe"الجسر المعلق" في دير الزور، سوريا
الجسر المعلق في دير الزور، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© Sputnik . Farouk Almodhe
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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مقتل طفل وإصابة اثنين آخرين بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “داعش” في مدينة دير الزور.
وبحسب الوكالة، انفجر لغم أرضي في منطقة طب هرابش في مدينة دير الزور، ما أدى "إلى استشهاد طفل وإصابة اثنين آخرين بجروح تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".
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ووفقا لمدير الهيئة العامة لمشفى الأسد الدكتور مأمون حيزة، توفي طفل يبلغ من العمر 15 عاما، فيما تعرض طفل آخر( 13 عاما)، لإصابة خطيرة في البطن والعين، أما الطفل الثالث (11 عاما) فقد أصيب بشظايا سطحية في مختلف أنحاء الجسم.
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