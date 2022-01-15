تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220115/انفجار-لغم-أرضي-يودي-بحياة-طفل-في-مدينة-دير-الزور-السورية-1056230295.html
انفجار لغم أرضي يودي بحياة طفل في مدينة دير الزور السورية
انفجار لغم أرضي يودي بحياة طفل في مدينة دير الزور السورية
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مقتل طفل وإصابة اثنين آخرين بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “داعش” في مدينة دير الزور. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T12:54+0000
2022-01-15T12:54+0000
2022-01-15T12:54+0000
العالم العربي
دير الزور
أخبار سوريا اليوم
داعش
انفجار لغم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/17/1047282605_445:0:3716:1840_1920x0_80_0_0_bff62b4f26494d1c82eb120993a9b22c.jpg
وبحسب الوكالة، انفجر لغم أرضي في منطقة طب هرابش في مدينة دير الزور، ما أدى "إلى استشهاد طفل وإصابة اثنين آخرين بجروح تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".ووفقا لمدير الهيئة العامة لمشفى الأسد الدكتور مأمون حيزة، توفي طفل يبلغ من العمر 15 عاما، فيما تعرض طفل آخر( 13 عاما)، لإصابة خطيرة في البطن والعين، أما الطفل الثالث (11 عاما) فقد أصيب بشظايا سطحية في مختلف أنحاء الجسم.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/أمريكا-تنفذ-عملية-إنزال-جوي-واسعة-في-ريف-دير-الزور-شرقي-سوريا-1053872135.html
https://arabic.sputniknews.com/20220101/قسد-تختطف-مواطنين-في-ريف-دير-الزور-شرقي-سوريا-بغطاء-أمريكي-1054819138.html
دير الزور
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/17/1047282605_854:0:3307:1840_1920x0_80_0_0_34dbb1b1425b017cbbe1094704ac8136.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, دير الزور, أخبار سوريا اليوم, داعش, انفجار لغم
انفجار لغم أرضي يودي بحياة طفل في مدينة دير الزور السورية
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مقتل طفل وإصابة اثنين آخرين بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “داعش” في مدينة دير الزور.
وبحسب
الوكالة
، انفجر لغم أرضي في منطقة طب هرابش في مدينة دير الزور، ما أدى "إلى استشهاد طفل وإصابة اثنين آخرين بجروح تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".
13 ديسمبر 2021, 07:11 GMT
ووفقا لمدير الهيئة العامة لمشفى الأسد الدكتور مأمون حيزة، توفي طفل يبلغ من العمر 15 عاما، فيما تعرض طفل آخر( 13 عاما)، لإصابة خطيرة في البطن والعين، أما الطفل الثالث (11 عاما) فقد أصيب بشظايا سطحية في مختلف أنحاء الجسم.