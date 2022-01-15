بث مباشر لمباراة مصر وغينيا بيساو في كأس أفريقيا

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تنطلق بعد قليل مباراة مصر وغينيا بيساو ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة في الدور الأول لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون.
18:35 GMT 15.01.2022
18:35 GMT 15.01.2022
18:34 GMT 15.01.2022
18:33 GMT 15.01.2022
طاقم التحكيم:
يدير المباراة البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا، ويعاونه الحكم البوروندي سليمان الدين مساعد أول، وهاسينجاراسوا أندريانانتيناينا مساعد ثان، فيما يتولى مهمة الحكم الرابع أحمد امتياز.
يتولى الجزائري مصطفى غربال مسؤولية تقنية الفيديو ويعاونه مواطنه عبد الحق اتشيالي.
18:33 GMT 15.01.2022
تشكيل غينيا بيساو:
حراسة المرمى: جوناثان مينديز.
خط الدفاع: جيفرسون إنكادا، أوبا سانجانتي، سوري مانيه، فالي كاندي.
خط الوسط: كامارا، جورجي برايما نوجويرا، موريتو كاساما.
خط الهجوم: ماما بالدي، ستيف أمبري، بيكيتي.
18:32 GMT 15.01.2022
تشكيل منتخب مصر:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف.
خط الوسط: عمرو السولية، محمد النني، عبد الله السعيد.
خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.
18:32 GMT 15.01.2022
لكن كيروش صرح بعودة صلاح لمركزه كجناح أيمن أمام غينيا بيساو، وعودة مصطفى محمد كمهاجم صريح في المباراة المصيرية.
18:32 GMT 15.01.2022
كان المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش قد فاجأ المصريين خلال مباراة نيجيريا بالدفع بمحمد صلاح فى مركز المهاجم الصريح، بينما لعب مصطفى محمد كجناح أيمن.
18:31 GMT 15.01.2022
ليس أمام الفراعنة أي حلول سوى الفوز على غينيا بيساو للحصول على 3 نقاط والحفاظ على آمال مصر في التأهل للدور الثاني للبطولة.
18:30 GMT 15.01.2022
تحتل نيجيريا صدارة المجموعة بـ 3 نقاط، يليها السودان فغينيا بيساو برصيد نقطة واحدة لكن منهما، فيما لم يبقى منتخب مصر بدون نقاط.
18:30 GMT 15.01.2022
يتذيل الفراعنة ترتيب المجموعة الرابعة بعد خسارة مباراة الجولة الأولى أمام نيجيريا بهدف دون رد.