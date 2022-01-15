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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
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بث مباشر… مباراة نيجيريا والسودان في بطولة الأمم الأفريقية
بث مباشر… مباراة نيجيريا والسودان في بطولة الأمم الأفريقية
يلتقي منتخبا نيجيريا والسودان بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الـ 4 ببطولة الأمم الأفريقية 2021، التي تستضيفها الكاميرون. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T15:30+0000
2022-01-15T15:30+0000
2022-01-15T15:30+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
أخبار السودان اليوم
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بث مباشر… مباراة نيجيريا والسودان في بطولة الأمم الأفريقية
يتبع
يلتقي منتخبا نيجيريا والسودان بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الـ 4 ببطولة الأمم الأفريقية 2021، التي تستضيفها الكاميرون.
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لعب منتخب السودان أمام غينيا بيساو في الجولة الأولى وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.
لعب منتخب نيجيريا أمام مصر في الجولة الأولى وتمكن من الفوز بهدف دون رد.
تقام المباراة على استاد جاروا، الذي يستضيف مباريات المجموعة الـ 4 التي تضم مصر وغينيا بيساو إضافة إلى نيجيريا والسودان.