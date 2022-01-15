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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
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بث مباشر… مباراة نيجيريا والسودان في بطولة الأمم الأفريقية
بث مباشر… مباراة نيجيريا والسودان في بطولة الأمم الأفريقية
يلتقي منتخبا نيجيريا والسودان بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الـ 4 ببطولة الأمم الأفريقية 2021، التي تستضيفها الكاميرون. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T15:30+0000
2022-01-15T15:30+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
أخبار السودان اليوم
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منتخب نيجيريا - سبوتنيك عربي

بث مباشر… مباراة نيجيريا والسودان في بطولة الأمم الأفريقية

15:30 GMT 15.01.2022
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يتبع
يلتقي منتخبا نيجيريا والسودان بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الـ 4 ببطولة الأمم الأفريقية 2021، التي تستضيفها الكاميرون.
الجديد أولاًالقديم أولاً
15:38 GMT 15.01.2022
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15:38 GMT 15.01.2022
وصول اللاعبين
15:37 GMT 15.01.2022
تشكيل الفريقين
15:33 GMT 15.01.2022
لعب منتخب السودان أمام غينيا بيساو في الجولة الأولى وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.
15:33 GMT 15.01.2022
لعب منتخب نيجيريا أمام مصر في الجولة الأولى وتمكن من الفوز بهدف دون رد.
15:32 GMT 15.01.2022
تقام المباراة على استاد جاروا، الذي يستضيف مباريات المجموعة الـ 4 التي تضم مصر وغينيا بيساو إضافة إلى نيجيريا والسودان.
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