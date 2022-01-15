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بريطانيا: روسيا تشن "حملة تضليل" لتبرير غزو أوكرانيا
بريطانيا: روسيا تشن "حملة تضليل" لتبرير غزو أوكرانيا
اتهمت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم السبت، روسيا بشن "حملة تضليل" لتبرير غزو أوكرانيا. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T16:24+0000
2022-01-15T16:24+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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قالت وزيرة الخارجية البريطانية في تغريدة عبر تويتر إن "روسيا تشن حملة تضليل لزعزعة الاستقرار وتبرير غزو جارتها أوكرانيا ذات السيادة".ودعت وزيرة الخارجية البريطانية روسيا إلى "وقف عدوانها وخفض التصعيد والانخراط في مباحثات جادة".وكانت روسيا قد علقت في وقت سابق اليوم على بيان البيت الأبيض بشأن المعلومات والأنباء الاستخبارية المتداولة المتعلقة بتوقيت الهجوم الروسي على أوكرانيا.وأصدرت السفارة الروسية في واشنطن بيانا قالت فيه إن "تصريحات البيت الأبيض بشأن توقيت "غزو" أوكرانيا من قبل روسيا هي تزوير وهدفه الضغط الإعلامي.وكشفت واشنطن، يوم أمس الجمعة، عن قلقها بشأن تقارير استخباراتية لديها عن نية الجيش الروسي بالاستعدادا لاجتياح أوكرانيا.وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدثة باسم ​البيت الأبيض​، ​جين بساكي​، التي قالت خلال تصريحها الصحفي: "إننا قلقون، لأن الحكومة الروسية تستعد لاجتياح ​أوكرانيا​".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة وجودها العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. وتؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/روسيا-أمام-خيارات-استراتيجية-جديدة-لمواجهة-المد-العسكري-الغربي-1056233887.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

بريطانيا: روسيا تشن "حملة تضليل" لتبرير غزو أوكرانيا

16:24 GMT 15.01.2022
© Sputnik . Алексей Никольский / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اجتماع على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اجتماع على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© Sputnik . Алексей Никольский
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اتهمت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم السبت، روسيا بشن "حملة تضليل" لتبرير غزو أوكرانيا.
قالت وزيرة الخارجية البريطانية في تغريدة عبر تويتر إن "روسيا تشن حملة تضليل لزعزعة الاستقرار وتبرير غزو جارتها أوكرانيا ذات السيادة".
اسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
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13:53 GMT
ودعت وزيرة الخارجية البريطانية روسيا إلى "وقف عدوانها وخفض التصعيد والانخراط في مباحثات جادة".
وكانت روسيا قد علقت في وقت سابق اليوم على بيان البيت الأبيض بشأن المعلومات والأنباء الاستخبارية المتداولة المتعلقة بتوقيت الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وأصدرت السفارة الروسية في واشنطن بيانا قالت فيه إن "تصريحات البيت الأبيض بشأن توقيت "غزو" أوكرانيا من قبل روسيا هي تزوير وهدفه الضغط الإعلامي.
وكشفت واشنطن، يوم أمس الجمعة، عن قلقها بشأن تقارير استخباراتية لديها عن نية الجيش الروسي بالاستعدادا لاجتياح أوكرانيا.
وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدثة باسم ​البيت الأبيض​، ​جين بساكي​، التي قالت خلال تصريحها الصحفي: "إننا قلقون، لأن الحكومة الروسية تستعد لاجتياح ​أوكرانيا​".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة وجودها العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. وتؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
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