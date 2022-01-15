بعد حالات القتل بـ"نيران صديقة"... الجيش الإسرائيلي يخصص يوما للتعريف بقضايا السلامة وإدارة المخاطر

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن واقعة مقتل ضابطين إسرائيليين بـ"نيران صديقة" فجر الخميس الماضي، قد أجبرت الجيش الإسرائيلي على إجراء أو تخصيص يوم كامل للتعريف بأهمية التنسيق بين الضباط والجنود داخل القواعد العسكرية.وأوضحت القناة العبرية أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بعمل تحقيقات موسعة في الحوادث والوقائع العسكرية التي حدثت خلال الفترة الأخيرة داخل القواعد العسكرية الإسرائيلية.وأشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي سيحاول إجراء حالة من العمل العسكري الخاص للتعلم من الأخطاء التي وقعت خلال الفترة الماضية داخل القواعد العسكرية والتي أدت إلى حالات قتل كثيرة، كانت آخرها مقتل ضابطين على يد "نيران صديقة".للمزيد: رئيس لجنة الأمن في الكنيست يكشف أسباب مقتل ضابطين إسرائيليين بـ"نيران صديقة"وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، فجر الخميس، عن مقتل ضابطين من وحدة "كوماندوز" خلال إطلاق نار بينهما عن طريق الخطأ، وذلك أثناء تدريب في منطقة "غور الأردن".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة (إطلاق نار متبادل نتيجة خلل في التشخيص). تم إبلاغ العائلتيْن ويتم التحقيق في ظروف الحادث".
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي سيجري غدا الأحد، يوما خاصا للتعريف بقضايا السلامة وإدارة المخاطر داخل قواعده العسكرية.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن واقعة مقتل ضابطين إسرائيليين بـ"نيران صديقة" فجر الخميس الماضي، قد أجبرت الجيش الإسرائيلي على إجراء أو تخصيص يوم كامل للتعريف بأهمية التنسيق بين الضباط والجنود داخل القواعد العسكرية.
האסון בקומנדו: מפקד הצוות, שירה בשני חבריו, ייחקר מחר לראשונה במצ"ח. בעקבות התאונה יתקיים מחר בצה"ל "יום עצור מטכ"לי" בכל יחידות הצבא. היום יוקדש לעיסוק בסוגיות בטיחות, ניהול סיכונים, תיאום בין הכוחות בשטח, הגנת מחנה וסקירת התחקירים מאירועי הבטיחות האחרונים בצה"ל@ItayBlumental
وأشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي سيحاول إجراء حالة من العمل العسكري الخاص للتعلم من الأخطاء التي وقعت خلال الفترة الماضية داخل القواعد العسكرية والتي أدت إلى حالات قتل كثيرة، كانت آخرها مقتل ضابطين على يد "نيران صديقة".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، فجر الخميس، عن مقتل ضابطين من وحدة "كوماندوز" خلال إطلاق نار بينهما عن طريق الخطأ، وذلك أثناء تدريب في منطقة "غور الأردن".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة (إطلاق نار متبادل نتيجة خلل في التشخيص). تم إبلاغ العائلتيْن ويتم التحقيق في ظروف الحادث".