https://arabic.sputniknews.com/20220115/بعد-فضيحة-الخمور-جونسون-يعيد-حزب-المحافظين-إلى-الوراء-10-سنوات-1056252773.html

بعد فضيحة الخمور.. جونسون يعيد حزب المحافظين إلى الوراء 10 سنوات

بعد فضيحة الخمور.. جونسون يعيد حزب المحافظين إلى الوراء 10 سنوات

ألقت الفضيحة التي مُني بها رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بظلالها على حزبه الحاكم "المحافظين"، وأعادته 10 سنوات إلى الخلف. 15.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-15T21:35+0000

2022-01-15T21:35+0000

2022-01-15T21:35+0000

رئيس الوزراء البريطاني

حزب المحافظين

فيروس كورونا

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فأظهر استطلاع للرأي أن حزب العمال المعارض في بريطانيا حقق أكبر تقدم له على حزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون منذ عام 2013، وذلك بعد الكشف عن فضائح تتعلق بعقد تجمعات في داونينغ ستريت أثناء فترات الإغلاق التي فرضت لاحتواء تفشي كوفيد-19.كانت وسائل إعلام بريطانية، قالت أمس الجمعة، إن الموظفين في مقر إقامة رئيس الوزراء بوريس جونسون أقاموا تجمعات باسم "أوقات للنبيذ في أيام الجمعة" في أثناء فرض إجراءات العزل العام بسبب جائحة كورونا.وذكرت صحيفة "ذا ميرور"، أن رئيس الوزراء كان يشهد التجمعات بانتظام ويشجع الموظفين على "تفريغ طاقتهم المكبوتة".وأكدت الصحيفة، أن الموظفين كانوا قد اشتروا ثلاجة (براد) مشروبات كبيرة للمكتب وأعادوا ملأها عن طريق حقيبة أخذوها إلى متجر محلي لشراء زجاجات الخمر.وأضافت "ذا ميرور" أن جونسون حضر "عددا محدودا" من التجمعات، عندما كان الاختلاط في الأماكن المغلقة محظورا.واعتذر جونسون للبرلمان بعد اعترافه بحضور تجمع تم بدعوات حملت عبارة تقول "أحضر خمرك معك" في مقر إقامته في مايو/أيار 2020 أثناء أول إغلاق في البلاد.كما اعتذر مكتب جونسون للملكة بعدما تبين أن الموظفين شاركوا في حفل في 16 أبريل/نيسان 2021، حتى ساعة متأخرة من الليل في داونينغ ستريت عشية جنازة زوجها الأمير فيليب، في وقت كان مفروضا فيه حظر الاختلاط في الأماكن المغلقة.

https://arabic.sputniknews.com/20220114/أحضر-خمرك-معك-جونسون-وحزبه-في-مأزق-بعد-فضيحة-حفلات-الخمور-1056215105.html

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رئيس الوزراء البريطاني, حزب المحافظين, فيروس كورونا