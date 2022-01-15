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https://arabic.sputniknews.com/20220115/بعد-هدفه-في-غينيا-بيساو-ليفربول-يبعث-برسالة-إلى-محمد-صلاح-1056253380.html
بعد هدفه في غينيا بيساو.. ليفربول يبعث برسالة إلى محمد صلاح
بعد هدفه في غينيا بيساو.. ليفربول يبعث برسالة إلى محمد صلاح
بعث نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، برسالة إلى لاعبه المصري المحترف بين صفوفه، محمد صلاح، بعد هدفه في مرمى منتخب غينيا بيساو. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T21:50+0000
2022-01-15T21:50+0000
مجتمع
كأس الأمم الإفريقية
منتخب مصر الوطني
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ونشر النادي الإنجليزي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، هنأ فيها صلاح، بعد قيادة منتخبه المصري لكرة القدم للفوز على نظيره منتخب غينيا بيساو، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها الكاميرون.وذكر ليفربول في تغريدته التي أرفقها بصورة لمحمد صلاح ،قائلا: "بهدف الملك المصري محمد صلاح.. منتخب مصر يحقق الفوز أمام غينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية 2021".ويذكر أن محمد صلاح قد حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة "الفراعنة" أمام غينيا بيساو، عقب تسجيله هدف المباراة الوحيد، ليحقق منتخب مصر فوزا مهما، احتل به المركز الثاني ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس أمم أفريقيا.وبهدف صلاح، رفع المنتخب المصري رصيده إلى 3 نقاط، يحتل بها المركز الثاني، خلف منتخب نيجيريا المتصدر برصيد 6 نقاط، بينما يحتل غينيا بيساو المركز الثالث، بنقطة واحدة، متفوقا بفارق الأهداف عن منتخب السودان.
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مجتمع, كأس الأمم الإفريقية, منتخب مصر الوطني

بعد هدفه في غينيا بيساو.. ليفربول يبعث برسالة إلى محمد صلاح

21:50 GMT 15.01.2022
© REUTERS / NEIL HALLاللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، في مباراة ليفربول ضد برايتون، 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، في مباراة ليفربول ضد برايتون، 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / NEIL HALL
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بعث نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، برسالة إلى لاعبه المصري المحترف بين صفوفه، محمد صلاح، بعد هدفه في مرمى منتخب غينيا بيساو.
ونشر النادي الإنجليزي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، هنأ فيها صلاح، بعد قيادة منتخبه المصري لكرة القدم للفوز على نظيره منتخب غينيا بيساو، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها الكاميرون.
وذكر ليفربول في تغريدته التي أرفقها بصورة لمحمد صلاح ،قائلا: "بهدف الملك المصري محمد صلاح.. منتخب مصر يحقق الفوز أمام غينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية 2021".
ويذكر أن محمد صلاح قد حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة "الفراعنة" أمام غينيا بيساو، عقب تسجيله هدف المباراة الوحيد، ليحقق منتخب مصر فوزا مهما، احتل به المركز الثاني ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس أمم أفريقيا.
وبهدف صلاح، رفع المنتخب المصري رصيده إلى 3 نقاط، يحتل بها المركز الثاني، خلف منتخب نيجيريا المتصدر برصيد 6 نقاط، بينما يحتل غينيا بيساو المركز الثالث، بنقطة واحدة، متفوقا بفارق الأهداف عن منتخب السودان.
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