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https://arabic.sputniknews.com/20220115/بلينكن-الولايات-المتحدة-والناتو-مستعدان-لمواصلة-الحوار-مع-روسيا-1056217273.html
بلينكن: الولايات المتحدة والناتو مستعدان لمواصلة الحوار مع روسيا
بلينكن: الولايات المتحدة والناتو مستعدان لمواصلة الحوار مع روسيا
أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن استعداد بلاده وحلف شمال الأطلسي "الناتو" على مواصلة الحوار مع روسيا. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T05:53+0000
2022-01-15T05:53+0000
2022-01-15T05:53+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب بلينكن في تغريدة على موقع تويتر: "الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متحدان ومستعدان لمواصلة الحوار المتبادل مع روسيا".وعقد اجتماع لمجلس "روسيا – الناتو"، في بروكسل، يوم الأربعاء الماضي؛ وجاء في أعقاب المحادثات بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، يومي 9 و10 يناير/كانون الثاني، في جنيف.وتستكمل المشاورات في فيينا، على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.وكانت روسيا نشرت، في نهاية عام 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية.وتطالب موسكو بضمانات قانونية، حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بلينكن: الولايات المتحدة والناتو مستعدان لمواصلة الحوار مع روسيا
أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن استعداد بلاده وحلف شمال الأطلسي "الناتو" على مواصلة الحوار مع روسيا.
وكتب بلينكن في تغريدة على موقع تويتر: "الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متحدان ومستعدان لمواصلة الحوار المتبادل مع روسيا".
وعقد اجتماع لمجلس "روسيا – الناتو"
، في بروكسل، يوم الأربعاء الماضي؛ وجاء في أعقاب المحادثات بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، يومي 9 و10 يناير/كانون الثاني، في جنيف.
وتستكمل المشاورات في فيينا، على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وكانت روسيا نشرت، في نهاية عام 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية.
وتطالب موسكو بضمانات قانونية، حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.