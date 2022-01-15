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بلينكن: الولايات المتحدة والناتو مستعدان لمواصلة الحوار مع روسيا
بلينكن: الولايات المتحدة والناتو مستعدان لمواصلة الحوار مع روسيا
أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن استعداد بلاده وحلف شمال الأطلسي "الناتو" على مواصلة الحوار مع روسيا. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T05:53+0000
2022-01-15T05:53+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب بلينكن في تغريدة على موقع تويتر: "الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متحدان ومستعدان لمواصلة الحوار المتبادل مع روسيا".وعقد اجتماع لمجلس "روسيا – الناتو"، في بروكسل، يوم الأربعاء الماضي؛ وجاء في أعقاب المحادثات بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، يومي 9 و10 يناير/كانون الثاني، في جنيف.وتستكمل المشاورات في فيينا، على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.وكانت روسيا نشرت، في نهاية عام 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية.وتطالب موسكو بضمانات قانونية، حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

بلينكن: الولايات المتحدة والناتو مستعدان لمواصلة الحوار مع روسيا

05:53 GMT 15.01.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الذهاب إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن استعداد بلاده وحلف شمال الأطلسي "الناتو" على مواصلة الحوار مع روسيا.
وكتب بلينكن في تغريدة على موقع تويتر: "الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متحدان ومستعدان لمواصلة الحوار المتبادل مع روسيا".

وعقد اجتماع لمجلس "روسيا – الناتو"، في بروكسل، يوم الأربعاء الماضي؛ وجاء في أعقاب المحادثات بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، يومي 9 و10 يناير/كانون الثاني، في جنيف.
وتستكمل المشاورات في فيينا، على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وكانت روسيا نشرت، في نهاية عام 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية.
وتطالب موسكو بضمانات قانونية، حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.
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