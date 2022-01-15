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https://arabic.sputniknews.com/20220115/بيونغ-يانغ-تكشف-عن-معلومات-بشأن-مناوراتها-الصاروخية-الأخيرة-1056217169.html
بيونغ يانغ تكشف عن معلومات بشأن مناوراتها الصاروخية الأخيرة
بيونغ يانغ تكشف عن معلومات بشأن مناوراتها الصاروخية الأخيرة
علقت بيونغ يانغ على مناوراتها الصاروخية الأخيرة، مؤكدة أنها كانت اختبارا "لنظام صاروخي جديد محمول على عربات سكك حديدية". 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T05:51+0000
2022-01-15T05:51+0000
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موسكو- سبوتنيك. وأوضحت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، اليوم السبت، أن تدريب إطلاق النار يهدف "للتحقق والحكم على كفاءة إجراءات عمل النظام المحمول بالسكك الحديدية"، الذي اختبرته البلاد لأول مرة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، وتم تصميمه كقوة ضاربة مضادة لأي قوى مهددة.وبحسب الوكالة، أطلقت كوريا الشمالية، يوم الجمعة، صاروخين باليستيين في ثالث تجربة من نوعها في أقلّ من أسبوعين.وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنها رصدت ما تعتقد أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى أطلقا باتجاه الشرق من مقاطعة بيونجان الشمالية على الساحل الشمالي الغربي لكوريا الشمالية.وتأتي هذه التجربة الجديدة المفترضة بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية هذا الأسبوع، ما دفع بيونغ يانغ إلى التعهد بعدم التخلي عن "الحق في الدفاع عن نفسها".
https://arabic.sputniknews.com/20220115/كوريا-الشمالية-اختبرت-صاروخا-وأمريكا-تؤكد-التزامها-بالدفاع-عن-الجارة-الجنوبية-1056215762.html
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العالم

بيونغ يانغ تكشف عن معلومات بشأن مناوراتها الصاروخية الأخيرة

05:51 GMT 15.01.2022
© REUTERS / KCNAاختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / KCNA
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علقت بيونغ يانغ على مناوراتها الصاروخية الأخيرة، مؤكدة أنها كانت اختبارا "لنظام صاروخي جديد محمول على عربات سكك حديدية".
موسكو- سبوتنيك. وأوضحت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، اليوم السبت، أن تدريب إطلاق النار يهدف "للتحقق والحكم على كفاءة إجراءات عمل النظام المحمول بالسكك الحديدية"، الذي اختبرته البلاد لأول مرة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، وتم تصميمه كقوة ضاربة مضادة لأي قوى مهددة.
وبحسب الوكالة، أطلقت كوريا الشمالية، يوم الجمعة، صاروخين باليستيين في ثالث تجربة من نوعها في أقلّ من أسبوعين.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنها رصدت ما تعتقد أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى أطلقا باتجاه الشرق من مقاطعة بيونجان الشمالية على الساحل الشمالي الغربي لكوريا الشمالية.
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
كوريا الشمالية اختبرت صاروخا وأمريكا تؤكد التزامها بالدفاع عن الجارة الجنوبية
01:15 GMT
وتأتي هذه التجربة الجديدة المفترضة بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية هذا الأسبوع، ما دفع بيونغ يانغ إلى التعهد بعدم التخلي عن "الحق في الدفاع عن نفسها".
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