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تحذير من تسونامي جديد في المحيط الهادئ
تحذير من تسونامي جديد في المحيط الهادئ
أصدر مركز مراقبة تسونامي الأمريكي تحذيرا من حدوث تسونامي جديد في المحيط الهادئ، بسبب ثوران بركاني تونغا وفولكانو. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T09:31+0000
2022-01-15T09:31+0000
المحيط الهادئ
بركان
تسونامي
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وحسب "رويترز"، فقد أدى ثوران بركان تحت البحر قبالة جزر تونغا تحذيرا من موجات مد عاتية في العديد من أرخبيلات المحيط الهادئ حيث تم الإبلاغ عن أمواج يصل ارتفاعها إلى متر.ووفقًا لمركز مراقبة تسونامي الأمريكي وخدمات الأرصاد الجوية الأسترالية، ضربت الأمواج التي يبلغ ارتفاعها 1.2 متر نوكوالوفا، عاصمة تونغا، التي تقع على بعد 65 كيلومترًا شمالي بركان هانغونغا تونغا - هونغ هاباي.وأصدرت نيوزيلندا تحذيراً من مخاطر تيارات قوية بشكل غير عادي على طول سواحلها الشمالية والشرقية، ومع ذلك، لم يتم إصدار تحذير من حدوث تسونامي في أستراليا.وأدى ثوران البركان، الذي بدأ يوم الجمعة، إلى تصاعد عمود من الرماد والبخار على ارتفاع 20 كيلومترًا في سماء تونغا، مما أدى إلى إغراق الجزر في ظلام جزئي، وفقًا لشهود في الموقع.
https://arabic.sputniknews.com/20210210/تهدد-الأراضي-الأسترالية-تشكل-موجات-تسونامي-في-المحيط-الهادئ-بعد-زلزال-قوي-1048073035.html
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المحيط الهادئ, بركان, تسونامي

تحذير من تسونامي جديد في المحيط الهادئ

09:31 GMT 15.01.2022
© Photo / CC0تسونامي موج
تسونامي موج - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© Photo / CC0
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أصدر مركز مراقبة تسونامي الأمريكي تحذيرا من حدوث تسونامي جديد في المحيط الهادئ، بسبب ثوران بركاني تونغا وفولكانو.
وحسب "رويترز"، فقد أدى ثوران بركان تحت البحر قبالة جزر تونغا تحذيرا من موجات مد عاتية في العديد من أرخبيلات المحيط الهادئ حيث تم الإبلاغ عن أمواج يصل ارتفاعها إلى متر.
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تتجه نحو أستراليا... تشكل موجات تسونامي في المحيط الهادئ بعد زلزال قوي
10 فبراير 2021, 16:19 GMT
ووفقًا لمركز مراقبة تسونامي الأمريكي وخدمات الأرصاد الجوية الأسترالية، ضربت الأمواج التي يبلغ ارتفاعها 1.2 متر نوكوالوفا، عاصمة تونغا، التي تقع على بعد 65 كيلومترًا شمالي بركان هانغونغا تونغا - هونغ هاباي.
كما تم إطلاق الإنذار في فيجي وساموا الأمريكية، حيث لوحظت أمواج يقل ارتفاعها عن متر بقليل في العاصمة باجو باجو، وقد تم رفع حالة التأهب في وقت لاحق في ساموا.
وأصدرت نيوزيلندا تحذيراً من مخاطر تيارات قوية بشكل غير عادي على طول سواحلها الشمالية والشرقية، ومع ذلك، لم يتم إصدار تحذير من حدوث تسونامي في أستراليا.
وأدى ثوران البركان، الذي بدأ يوم الجمعة، إلى تصاعد عمود من الرماد والبخار على ارتفاع 20 كيلومترًا في سماء تونغا، مما أدى إلى إغراق الجزر في ظلام جزئي، وفقًا لشهود في الموقع.
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