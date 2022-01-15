تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220115/تسونامي-يهدد-تونغا-بعد-ثورة-بركان-تحت-البحر-فيديو-1056222073.html
تسونامي يهدد تونغا بعد ثورة بركان تحت البحر... فيديو
تسونامي يهدد تونغا بعد ثورة بركان تحت البحر... فيديو
بعد ثوران بركان تحت البحر، أصدرت دولة تونغا الواقعة في المحيط الهادئ تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، اليوم السبت. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T09:27+0000
2022-01-15T09:31+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1053743345_0:298:2961:1963_1920x0_80_0_0_c9d40a4c5bced9194540eab1f44066da.jpg
وأظهر تسجيل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمواجا كبيرة تضرب الشواطئ في المناطق الساحلية.وقالت خدمات الأرصاد الجوية في تونغا إن تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) طبق في جميع أنحاء البلاد.وأضاف في بيان أن ساموا الأمريكية مهددة بتقلبات في مستوى البحر وأمواج محيط قوية قد تشكل تهديداً للشواطئ في مدن ساحلية.في غضون ذلك، أصدرت السلطات النيوزيلندية تحذيرا من تسونامي هائل بسواحل البلاد عقب فوران بركاني في أرخبيل تونغا بجنوب المحيط الهادي.وقال بيان للوكالة الوطنية لإدارة الأزمات، اليوم السبت، "نتوقع أن تشهد المناطق الساحلية لنيوزيلندا، على الساحل الشمالي والشرقي للجزيرة الشمالية وجزر تشاتام، تيارات قوية وغير عادية، واندفاعات غير متوقعة على الشاطئ في أعقاب ثوران بركاني كبير في هونغغا - تونغا - هونغغا - هاباي في تونغا".وحذر البيان، "يمكن للتيارات والارتفاعات القوية [للأمواج] أن تؤذي الناس وتغرقهم. هناك خطر على السباحين وراكبي الأمواج وصيد الأسماك والقوارب الصغيرة وأي شخص في الماء أو بالقرب من الشاطئ".ودعا الأشخاص الموجودين في البحر أو بالقرب منه الخروج من الماء والبقاء بعيدًا عن الشواطئ والموانئ والأنهار ومصبات الأنهار حتى فجر غد الأحد.وكانت ثورة البركان، يوم السبت، هي الأحدث في سلسلة من الانفجارات المذهلة من بركان هونغا تونغا هونغ هاباي.وتقع تونغا في أوقيانوسيا، وهي أرخبيل من 176 جزيرة في جنوب المحيط الهادئ، حيث توجد في الطريق بين جزر هاواي ونيوزيلندا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1053743345_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a328f08a3ebd9e48cf7876452e738c04.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

تسونامي يهدد تونغا بعد ثورة بركان تحت البحر... فيديو

09:27 GMT 15.01.2022 (تم التحديث: 09:31 GMT 15.01.2022)
© AFP 2021 / Kingsley Robertsمنظر لثوران بركان لا سوفرير في جزيرة سانت فنسنت الكاريبية، 21 أبريل 2021.
منظر لثوران بركان لا سوفرير في جزيرة سانت فنسنت الكاريبية، 21 أبريل 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© AFP 2021 / Kingsley Roberts
تابعنا عبر
بعد ثوران بركان تحت البحر، أصدرت دولة تونغا الواقعة في المحيط الهادئ تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، اليوم السبت.
وأظهر تسجيل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمواجا كبيرة تضرب الشواطئ في المناطق الساحلية.
وقالت خدمات الأرصاد الجوية في تونغا إن تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) طبق في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف في بيان أن ساموا الأمريكية مهددة بتقلبات في مستوى البحر وأمواج محيط قوية قد تشكل تهديداً للشواطئ في مدن ساحلية.
في غضون ذلك، أصدرت السلطات النيوزيلندية تحذيرا من تسونامي هائل بسواحل البلاد عقب فوران بركاني في أرخبيل تونغا بجنوب المحيط الهادي.

وقال بيان للوكالة الوطنية لإدارة الأزمات، اليوم السبت، "نتوقع أن تشهد المناطق الساحلية لنيوزيلندا، على الساحل الشمالي والشرقي للجزيرة الشمالية وجزر تشاتام، تيارات قوية وغير عادية، واندفاعات غير متوقعة على الشاطئ في أعقاب ثوران بركاني كبير في هونغغا - تونغا - هونغغا - هاباي في تونغا".

وحذر البيان، "يمكن للتيارات والارتفاعات القوية [للأمواج] أن تؤذي الناس وتغرقهم. هناك خطر على السباحين وراكبي الأمواج وصيد الأسماك والقوارب الصغيرة وأي شخص في الماء أو بالقرب من الشاطئ".

ودعا الأشخاص الموجودين في البحر أو بالقرب منه الخروج من الماء والبقاء بعيدًا عن الشواطئ والموانئ والأنهار ومصبات الأنهار حتى فجر غد الأحد.
وكانت ثورة البركان، يوم السبت، هي الأحدث في سلسلة من الانفجارات المذهلة من بركان هونغا تونغا هونغ هاباي.
وتقع تونغا في أوقيانوسيا، وهي أرخبيل من 176 جزيرة في جنوب المحيط الهادئ، حيث توجد في الطريق بين جزر هاواي ونيوزيلندا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:31 GMTتحذير من تسونامي جديد في المحيط الهادئ
09:28 GMTعملة "دوجكوين" ترفع قيمتها السوقية بعد إعلان إيلون ماسك
09:27 GMTتسونامي يهدد تونغا بعد ثورة بركان تحت البحر... فيديو
09:24 GMTالجدة الفولاذية...روسية تحتفل بعيد ميلادها الـ100 بركوب دبابة والقفز بمظلة..فيديو
09:14 GMTالصين تتخلى عن البيرة الأوروبية تأكيدا على وحدتها ومصلحتها العليا
09:06 GMTسيناتور أمريكي يطالب زوكربيرغ بإجابة عن تقرير "مرعب" حول تسهيل "إنستغرام" تعاطي المخدرات
09:05 GMTلاعب الأهلي المصري بدر بانون يخرج عن صمته بعد شائعات مرضه بالقلب
08:58 GMTأكبر طائرة في العالم تشق السحاب أثناء هبوطها... فيديو
08:56 GMTدراسة: نبات يساعد في علاج مرض السكري
08:51 GMTالأحد المقبل... الحكم في استئناف ديوكوفيتش ضد إلغاء أستراليا تأشيرته
08:45 GMTضاحي خلفان يكشف سبب عدم ظهور زعيم "أنصار الله" ويلمح إلى "إصابة خطيرة"
08:41 GMTطبيب الإبراشي المتهم بالتسبب في وفاته يقر بإعطائه دواء "فيروس سي"... فيديو
08:32 GMTاختصاصي يكشف عن الأغذية التي يسمح بتناولها قبل النوم
08:28 GMT"البترول الكويتية" تعلن حصيلة الخسائر البشرية في حريق مصفاة الأحمدي
08:20 GMTالكشف عن أسرار نشأة الكون وخبايا الطاقة المظلمة
08:15 GMTتركيا: ارتفاع عدد إرهابيي "بي كا كا" الذين تم تحييدهم إلى 44
08:02 GMTهل يرى الأردن أن أمريكا أصبحت حليفا أقل قوة وموثوقية؟ الصفدي يرد... فيديو
07:59 GMTاختصاصية تكشف عن نوعية الأجسام المضادة التي تظهر لدى المصاب بفيروس كورونا
07:46 GMTوصول ست طائرات لقوات حفظ السلام الروسية إلى روسيا قادمة من كازاخستان
07:36 GMTتناول وجبتين من هذا الطعام أسبوعيا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب