تسونامي يهدد تونغا بعد ثورة بركان تحت البحر... فيديو
09:27 GMT 15.01.2022 (تم التحديث: 09:31 GMT 15.01.2022)
© AFP 2021 / Kingsley Robertsمنظر لثوران بركان لا سوفرير في جزيرة سانت فنسنت الكاريبية، 21 أبريل 2021.
© AFP 2021 / Kingsley Roberts
بعد ثوران بركان تحت البحر، أصدرت دولة تونغا الواقعة في المحيط الهادئ تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، اليوم السبت.
وأظهر تسجيل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمواجا كبيرة تضرب الشواطئ في المناطق الساحلية.
An underwater volcano erupts off the shore of the Pacific Island nation of Tonga, shooting plumes of smoke into the sky and causing a tsunami to hit the island: pic.twitter.com/Nle7NRBIpR— Alex Salvi (@alexsalvinews) January 15, 2022
وقالت خدمات الأرصاد الجوية في تونغا إن تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) طبق في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف في بيان أن ساموا الأمريكية مهددة بتقلبات في مستوى البحر وأمواج محيط قوية قد تشكل تهديداً للشواطئ في مدن ساحلية.
في غضون ذلك، أصدرت السلطات النيوزيلندية تحذيرا من تسونامي هائل بسواحل البلاد عقب فوران بركاني في أرخبيل تونغا بجنوب المحيط الهادي.
وقال بيان للوكالة الوطنية لإدارة الأزمات، اليوم السبت، "نتوقع أن تشهد المناطق الساحلية لنيوزيلندا، على الساحل الشمالي والشرقي للجزيرة الشمالية وجزر تشاتام، تيارات قوية وغير عادية، واندفاعات غير متوقعة على الشاطئ في أعقاب ثوران بركاني كبير في هونغغا - تونغا - هونغغا - هاباي في تونغا".
وحذر البيان، "يمكن للتيارات والارتفاعات القوية [للأمواج] أن تؤذي الناس وتغرقهم. هناك خطر على السباحين وراكبي الأمواج وصيد الأسماك والقوارب الصغيرة وأي شخص في الماء أو بالقرب من الشاطئ".
ودعا الأشخاص الموجودين في البحر أو بالقرب منه الخروج من الماء والبقاء بعيدًا عن الشواطئ والموانئ والأنهار ومصبات الأنهار حتى فجر غد الأحد.
وقال بيان للوكالة الوطنية لإدارة الأزمات، اليوم السبت، "نتوقع أن تشهد المناطق الساحلية لنيوزيلندا، على الساحل الشمالي والشرقي للجزيرة الشمالية وجزر تشاتام، تيارات قوية وغير عادية، واندفاعات غير متوقعة على الشاطئ في أعقاب ثوران بركاني كبير في هونغغا - تونغا - هونغغا - هاباي في تونغا".
وحذر البيان، "يمكن للتيارات والارتفاعات القوية [للأمواج] أن تؤذي الناس وتغرقهم. هناك خطر على السباحين وراكبي الأمواج وصيد الأسماك والقوارب الصغيرة وأي شخص في الماء أو بالقرب من الشاطئ".
ودعا الأشخاص الموجودين في البحر أو بالقرب منه الخروج من الماء والبقاء بعيدًا عن الشواطئ والموانئ والأنهار ومصبات الأنهار حتى فجر غد الأحد.
وكانت ثورة البركان، يوم السبت، هي الأحدث في سلسلة من الانفجارات المذهلة من بركان هونغا تونغا هونغ هاباي.
وتقع تونغا في أوقيانوسيا، وهي أرخبيل من 176 جزيرة في جنوب المحيط الهادئ، حيث توجد في الطريق بين جزر هاواي ونيوزيلندا.