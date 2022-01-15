https://arabic.sputniknews.com/20220115/تسونامي-يهدد-تونغا-بعد-ثورة-بركان-تحت-البحر-فيديو-1056222073.html

تسونامي يهدد تونغا بعد ثورة بركان تحت البحر... فيديو

تسونامي يهدد تونغا بعد ثورة بركان تحت البحر... فيديو

بعد ثوران بركان تحت البحر، أصدرت دولة تونغا الواقعة في المحيط الهادئ تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، اليوم السبت. 15.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-15T09:27+0000

2022-01-15T09:27+0000

2022-01-15T09:31+0000

العالم

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وأظهر تسجيل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمواجا كبيرة تضرب الشواطئ في المناطق الساحلية.وقالت خدمات الأرصاد الجوية في تونغا إن تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) طبق في جميع أنحاء البلاد.وأضاف في بيان أن ساموا الأمريكية مهددة بتقلبات في مستوى البحر وأمواج محيط قوية قد تشكل تهديداً للشواطئ في مدن ساحلية.في غضون ذلك، أصدرت السلطات النيوزيلندية تحذيرا من تسونامي هائل بسواحل البلاد عقب فوران بركاني في أرخبيل تونغا بجنوب المحيط الهادي.وقال بيان للوكالة الوطنية لإدارة الأزمات، اليوم السبت، "نتوقع أن تشهد المناطق الساحلية لنيوزيلندا، على الساحل الشمالي والشرقي للجزيرة الشمالية وجزر تشاتام، تيارات قوية وغير عادية، واندفاعات غير متوقعة على الشاطئ في أعقاب ثوران بركاني كبير في هونغغا - تونغا - هونغغا - هاباي في تونغا".وحذر البيان، "يمكن للتيارات والارتفاعات القوية [للأمواج] أن تؤذي الناس وتغرقهم. هناك خطر على السباحين وراكبي الأمواج وصيد الأسماك والقوارب الصغيرة وأي شخص في الماء أو بالقرب من الشاطئ".ودعا الأشخاص الموجودين في البحر أو بالقرب منه الخروج من الماء والبقاء بعيدًا عن الشواطئ والموانئ والأنهار ومصبات الأنهار حتى فجر غد الأحد.وكانت ثورة البركان، يوم السبت، هي الأحدث في سلسلة من الانفجارات المذهلة من بركان هونغا تونغا هونغ هاباي.وتقع تونغا في أوقيانوسيا، وهي أرخبيل من 176 جزيرة في جنوب المحيط الهادئ، حيث توجد في الطريق بين جزر هاواي ونيوزيلندا.

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العالم