https://arabic.sputniknews.com/20220115/تقرير-عسكري-أمريكي-يكشف-عن-نقاط-الضعف-والقوة-العسكرية-الروسية-ونتائج-المواجهة-المباشرة-1056219009.html

تقرير عسكري أمريكي يكشف عن نقاط الضعف والقوة العسكرية الروسية ونتائج المواجهة المباشرة

تقرير عسكري أمريكي يكشف عن نقاط الضعف والقوة العسكرية الروسية ونتائج المواجهة المباشرة

يحاول الخبراء الأمريكيون أخيرا فهم نتائج الصراع المسلح بين روسيا وحلف شمال الأطلسي على نحو افتراضي خصوصا مع ازدياد التوترات بين موسكو والغرب. 15.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-15T07:27+0000

2022-01-15T07:27+0000

2022-01-15T07:27+0000

روسيا

رصد عسكري

الولايات المتحدة الأمريكية

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وذكرت تقارير عسكرية صادرة عن المجلس الأطلسي "Atlantic Council" الذي يقدم التوصيات والاستشارات الرسمية للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لأكثر من نصف قرن، أن لروسيا مزايا وإمكانيات عسكرية مميزة تعطيها القدرة على المواجهة.وكتب مؤلف التقرير العسكري، سكوت كوبر، وهو طيار سابق في القوات الجوية الأمريكية الذي أشار إلى أن موسكو غير خائفة من المواجهة المباشرة مع "الناتو" وواشنطن، ولديها القدرات المناسبة لهذه الأحداث، معتبرا أن لا جدوى من المواجهة مع القوات البرية الروسية والفرصة الوحيدة للتفوق على الروس هو من خلال القوة الجوية.وأكد كوبر أن واشنطن خسرت في حرب فيتنام أكثر من 3.3 ألف طائرة، وذلك بسبب نيران المدفعية المضادة للطائرات وأنظمة "إس 75" السوفييتية. مضيفا: "لقد عمل البنتاغون على تصحيح الأخطاء، وحسّن التكتيكات والدعم المادي للقوات، حيث قاتل جيش مختلف تمامًا في عملية عاصفة الصحراء عام 1991. ففي الحملة التي استمرت 40 يومًا، خسرنا 23 طائرة فقط منذ ذلك الحين، وبذلك أصبحت القوات الجوية الأمريكية و"الناتو" هي الأقوى في العالم والطيران هو أداتنا العسكرية الرئيسية".وجزم كوبر أن النتائج الإيجابية الأخيرة للقوات الجوية الأمريكية في الحروب قد تبقى كذلك، معتبرا أن الصراع بين الدول العظمى قد يزيد من الخسائر خصوصا بوجه دولة تمتلك إمكانيات دفاعية جوية متطورة مثل أنظمة "إس 300" و"إس 400".وبحسب قوله، يوجد ما يقرب من 1800 طائرة تابعة لتحالف "الناتو" في أوروبا وأكثرهم مقاتلات "إف 16" وطائرات تايفون وهي أهداف سهلة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن روسيا مستعدة لإنشاء ما يسمى بـ "مناطق منع الوصول" أي هي مناطق محمية بشكل موثوق من الهجمات الصاروخية من البر والبحر والجو.طائرات مجنحة "غير مرئية" يعتبر كوبر أن الورقة الرابحة الرئيسية للبنتاغون هي طائرات من طراز "إف 22" و"إف 35"، بالإضافة إلى قاذفات استراتيجية من طراز "بي 2" و"بي 21" الواعدة، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة RQ-170 Sentinel، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية الروسية سوف تستسلم عاجلاً أم آجلاً مع ازدياد الضربات، الذي سيفتح جميع نقاط الدفاع ويفتح نافذة أمام الطائرات "المجنحة" ومن بعدها فقط ستتحرك القوات البرية إلى الهجوم مستفيدة من تفوق الطيران.التسلل "الخفي" بخطر وأوضح الخبراء العسكريون أن تقنيات التخفي التي تتميز بها الطائرات الأمريكية غير مضمونة بنسبة 100% خصوصا مع وجود أنظمة دفاعية روسية من طراز "إس 400" و"إس 500" التي لا يعرف عنها الأمريكيون كثيرا، معتبرين أن الأنظمة الدفاعية الروسية تستخدم موجات فائقة قادرة على كشف التخفي ما يضع الطائرات الأمريكية تحت التهديد والخطر.

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