https://arabic.sputniknews.com/20220115/تناول-وجبتين-من-هذا-الطعام-أسبوعيا-يمكن-أن-يقلل-من-خطر-الإصابة-بأمراض-القلب-1056219193.html

تناول وجبتين من هذا الطعام أسبوعيا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

تناول وجبتين من هذا الطعام أسبوعيا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

تصنف هيئات علمية دولية أمراض القلب على أنها أكبر قاتل في العالم، حيث تودي بحياة أكثر من 160 ألف شخص كل عام في بلد واحد مثل بريطانيا على وجه التحديد. 15.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-15T07:36+0000

2022-01-15T07:36+0000

2022-01-15T07:36+0000

أمراض القلب

أوميغا3

زيت السمك

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وحسب موقع إكسبريس، يمكنك أن تطيل عمرك وأن تضيف بعض السنوات إليه عن طريق حماية قلبك، وهذا يتم بطرق عديدة منها اختيار أطعمة معينة تساعد على ذلك.فوفقا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، فإن تناول وجبتي أسماك أسبوعيا من الممكن أن يساعد في التقليل من خطورة إصابتك بأمراض القلب.وأكدت الهيئة أن سبب الإصابة بامراض القلب ما يكون عن طريق تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين، وبالتالي فإن الهيئة تؤكد على أن أحماض أوميغا 3 هي الجزء الأكثر إفادة للقلب في هذه الحالات، حيث ثبتت فوائدها لصحة القلب، كما أنها تقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب.غالبا ما توجد تلك الأحماض في الأسماك الدهنية بشكل خاص، وذلك مثل سمك السلمون والماكريل والسردين والتونة.وعللت الهيئة إفادة تلك الأحماض بأنها تحتوي على زيت السمك والذي يسهم في تحسين وظائف الشرايين وخفض ضغط الدم.كذلك يمكن خفض نسبة الكوليسترول وهو أحد العوامل الخطيرة للإصابة بأمراض القلب، عن طريق تناول الأسماك، وخطورته تتمثل في تراكم الدهون في الدم، الأمر الذي يجعل عملية تدفق الدم داخل الشاريين تتم بصعوبة.

https://arabic.sputniknews.com/20210922/مشروب-يحمي-من-أمراض-القلب-ومرض-السكري-وبعض-أنواع-السرطان-1050219051.html

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أمراض القلب, أوميغا3, زيت السمك