تناول وجبتين من هذا الطعام أسبوعيا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

وحسب موقع إكسبريس، يمكنك أن تطيل عمرك وأن تضيف بعض السنوات إليه عن طريق حماية قلبك، وهذا يتم بطرق عديدة منها اختيار أطعمة معينة تساعد على ذلك.فوفقا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، فإن تناول وجبتي أسماك أسبوعيا من الممكن أن يساعد في التقليل من خطورة إصابتك بأمراض القلب.وأكدت الهيئة أن سبب الإصابة بامراض القلب ما يكون عن طريق تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين، وبالتالي فإن الهيئة تؤكد على أن أحماض أوميغا 3 هي الجزء الأكثر إفادة للقلب في هذه الحالات، حيث ثبتت فوائدها لصحة القلب، كما أنها تقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب.غالبا ما توجد تلك الأحماض في الأسماك الدهنية بشكل خاص، وذلك مثل سمك السلمون والماكريل والسردين والتونة.وعللت الهيئة إفادة تلك الأحماض بأنها تحتوي على زيت السمك والذي يسهم في تحسين وظائف الشرايين وخفض ضغط الدم.كذلك يمكن خفض نسبة الكوليسترول وهو أحد العوامل الخطيرة للإصابة بأمراض القلب، عن طريق تناول الأسماك، وخطورته تتمثل في تراكم الدهون في الدم، الأمر الذي يجعل عملية تدفق الدم داخل الشاريين تتم بصعوبة.
فوفقا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، فإن تناول وجبتي أسماك أسبوعيا من الممكن أن يساعد في التقليل من خطورة إصابتك بأمراض القلب.
وأكدت الهيئة أن سبب الإصابة بامراض القلب ما يكون عن طريق تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين، وبالتالي فإن الهيئة تؤكد على أن أحماض أوميغا 3 هي الجزء الأكثر إفادة للقلب في هذه الحالات، حيث ثبتت فوائدها لصحة القلب، كما أنها تقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب.
لكن أين توجد تحديدا أحماض أوميغا 3 في الأسماك بنسب يمكن أن تمثل مصدر إفادة للقلب؟
غالبا ما توجد تلك الأحماض في الأسماك الدهنية بشكل خاص، وذلك مثل سمك السلمون والماكريل والسردين والتونة.
وعللت الهيئة إفادة تلك الأحماض بأنها تحتوي على زيت السمك والذي يسهم في تحسين وظائف الشرايين وخفض ضغط الدم.
أيضا تؤكد "سي دي سي" وهي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، أن ضغط الدم هو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب لأنه يمكن أن يجعل الشرايين أقل مرونة ويقلل من تدفق الدم والأكسجين إلى القلب.
كذلك يمكن خفض نسبة الكوليسترول وهو أحد العوامل الخطيرة للإصابة بأمراض القلب، عن طريق تناول الأسماك، وخطورته تتمثل في تراكم الدهون في الدم، الأمر الذي يجعل عملية تدفق الدم داخل الشاريين تتم بصعوبة.