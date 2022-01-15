تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220115/تويتر-يغلق-حساب-خامنئي-بعد-نشره-مقطعا-يحاكي-اغتيال-ترامب-1056236541.html
تويتر يغلق حساب خامنئي بعد نشره مقطعا يحاكي اغتيال ترامب
تويتر يغلق حساب خامنئي بعد نشره مقطعا يحاكي اغتيال ترامب
أغلق موقع "تويتر" حساب المرشد الإيراني علي خامنئي، بعد نشره مقطع فيديو يحاكي اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بطائرة مسيرة وروبوت. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T14:54+0000
2022-01-15T14:54+0000
قاسم سليماني
تويتر
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1048580514_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_55a00179864297789ebb060d49d9215e.jpg
وقالت شبكة "فوكس بيزنس" الأمريكية إن منصة التواصل الاجتماعي أغلقت، اليوم السبت، بشكل دائم حسابا مرتبطًا بالمرشد الأعلى لإيران.وأضافت الشبكة الأمريكية: "الحساب المرتبط بموقع آية الله علي خامنئي على الويب تحت اسم المستخدم KhamenieSite يؤدي إلى صفحة تقول "تم تعليق الحساب" بعد أن ورد أنه نشر مقطع فيديو متحرك يظهر الرئيس السابق ترامب مستهدفًا من قبل روبوت وطائرة دون طيار أثناء لعب الغولف في فلوريدا".من جانبه، نقل كيان شريف، مراسل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن متحدث باسم تويتر قوله إن الموقع حظر بشكل دائم حساب خامنئ لانتهاكه سياسته.وأضاف: "يأتي الحظر بعد أن قام الحساب بالتغريد برسوم متحركة تستهدف ترامب لقتله سليماني".ويبدأ الفيديو، بعنوان "الانتقام أمر لا مفر منه" بلقطة لما يفترض أن يكون "منزل ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا".وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الفيديو القصير جاء انتقاما لمقتل قاسم سليماني في يناير/ كانون الثاني 2020.ويظهر الفيديو علم أمريكي يرفرف بمهب الريح في ملعب للجولف، حيث يقف ترامب مرتديًا قبعة حمراء "MAGA" وأربعة رجال آخرين، ثم يظهر الفيديو روبوت عبارة عن سيارة صغيرة يتم التحكم فيها عن بعد وهو يخترق منتجع ترامب Mar-a-Lagoبعد تعطيل كاميرات المراقبة من قبل شخص يجلس في مكتب وراء عدد من الشاشات.ثم تظهر لقطات جوية من طائرة مسيرة وهي تقترب من منتجع بينما يقوم الروبوت بالتصويب على ترامب في ملعب الغولف.وبعد ذلك يخترق مشغل الطائرة المسيرة هواتف ترامب وشخص آخر، وتظهر رسالة مفادها: "قاتل سليماني والشخص الذي أصدر الأمر سيدفع الثمن".ينتهي الأمر عندما تحلّق الطائرة المسيرة مباشرة فوق دونالد ترامب بينما يقرأ الرسالة المشؤومة على هاتفه.ويتم بعد ذلك قطع الشاشة إلى اللون الأسود مع ظهور رسالة باللغتين الإنجليزية والفارسية: "الانتقام محدد".وقُتل سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في غارة أمريكية في بغداد في 3 يناير / كانون الثاني 2020 استهدفت سيارة كانت تقله هو ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس الذي لقى حتفه هو الآخر في الهجوم.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/انتقاما-لسليماني-إيران-تنشر-فيديو-يحاكي-اغتيال-دونالد-ترامب--وتثير-الجدل-1056084550.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1048580514_277:0:2500:1667_1920x0_80_0_0_7e6b20a99d15cf74bade4a9e51b5267e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قاسم سليماني, تويتر, المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي, إيران

تويتر يغلق حساب خامنئي بعد نشره مقطعا يحاكي اغتيال ترامب

14:54 GMT 15.01.2022
© AP Photoالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إيران مارس 2021
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إيران مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© AP Photo
تابعنا عبر
أغلق موقع "تويتر" حساب المرشد الإيراني علي خامنئي، بعد نشره مقطع فيديو يحاكي اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بطائرة مسيرة وروبوت.
وقالت شبكة "فوكس بيزنس" الأمريكية إن منصة التواصل الاجتماعي أغلقت، اليوم السبت، بشكل دائم حسابا مرتبطًا بالمرشد الأعلى لإيران.
وأضافت الشبكة الأمريكية: "الحساب المرتبط بموقع آية الله علي خامنئي على الويب تحت اسم المستخدم KhamenieSite يؤدي إلى صفحة تقول "تم تعليق الحساب" بعد أن ورد أنه نشر مقطع فيديو متحرك يظهر الرئيس السابق ترامب مستهدفًا من قبل روبوت وطائرة دون طيار أثناء لعب الغولف في فلوريدا".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
انتقاما لسليماني... إيران تنشر فيديو يحاكي اغتيال دونالد ترامب وتثير الجدل
13 يناير, 15:15 GMT
من جانبه، نقل كيان شريف، مراسل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن متحدث باسم تويتر قوله إن الموقع حظر بشكل دائم حساب خامنئ لانتهاكه سياسته.
وأضاف: "يأتي الحظر بعد أن قام الحساب بالتغريد برسوم متحركة تستهدف ترامب لقتله سليماني".
ويبدأ الفيديو، بعنوان "الانتقام أمر لا مفر منه" بلقطة لما يفترض أن يكون "منزل ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا".
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الفيديو القصير جاء انتقاما لمقتل قاسم سليماني في يناير/ كانون الثاني 2020.
ويظهر الفيديو علم أمريكي يرفرف بمهب الريح في ملعب للجولف، حيث يقف ترامب مرتديًا قبعة حمراء "MAGA" وأربعة رجال آخرين، ثم يظهر الفيديو روبوت عبارة عن سيارة صغيرة يتم التحكم فيها عن بعد وهو يخترق منتجع ترامب Mar-a-Lagoبعد تعطيل كاميرات المراقبة من قبل شخص يجلس في مكتب وراء عدد من الشاشات.
ثم تظهر لقطات جوية من طائرة مسيرة وهي تقترب من منتجع بينما يقوم الروبوت بالتصويب على ترامب في ملعب الغولف.
وبعد ذلك يخترق مشغل الطائرة المسيرة هواتف ترامب وشخص آخر، وتظهر رسالة مفادها: "قاتل سليماني والشخص الذي أصدر الأمر سيدفع الثمن".
ينتهي الأمر عندما تحلّق الطائرة المسيرة مباشرة فوق دونالد ترامب بينما يقرأ الرسالة المشؤومة على هاتفه.
ويتم بعد ذلك قطع الشاشة إلى اللون الأسود مع ظهور رسالة باللغتين الإنجليزية والفارسية: "الانتقام محدد".
وقُتل سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في غارة أمريكية في بغداد في 3 يناير / كانون الثاني 2020 استهدفت سيارة كانت تقله هو ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس الذي لقى حتفه هو الآخر في الهجوم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:05 GMTأفضل 3 عادات لضمان الحفاظ على وزن صحي مدى الحياة
15:03 GMTمنع جراح شهير من مزاولة مهنته بعد نقش حروف اسمه على كبد مرضاه
15:02 GMTبومبيو يرد على فيديو تهديد إيران بـ"قتل ترامب" ويكشف من أوصى بتنفيذ عملية اغتيال قاسم سليماني
14:59 GMTأكثر من 20 اعتداء على صحفيين تونسيين خلال احتجاجات والنقابة تدين "العنف المنهجي"
14:54 GMTتويتر يغلق حساب خامنئي بعد نشره مقطعا يحاكي اغتيال ترامب
14:45 GMTوزير إسرائيلي يحذر من تفكيك حكومة بينيت إذا لم يحقق في قضية "الغواصات"
14:35 GMTالصين تطور روبوت نقل للمناطق النائية... فيديو
14:26 GMTالصحة العراقية تصدر بيانا بشأن التدهور في الوضع الوبائي
14:25 GMTمحكمة روسية تلقي القبض على أمريكي بتهمة الاعتداء الجنسي على أطفال
14:22 GMT‏"مايكروسوفت" تحول "آيفون" و"آيباد" إلى أجهزة لاسلكي كلاسيكية
14:21 GMTإجلاء ملك تونغا من القصر بعد ثوران بركاني
14:21 GMTستيفاني ويليامز: لا أرى أي رغبة لدى الليبيين بالعودة إلى الحرب والانتخابات هي مفتاح الحل
14:09 GMTسياسي ألماني يكشف عن ثلاثة انتصارات بارزة لموسكو في المفاوضات مع واشنطن
14:03 GMTتركيا تلغي شرط إجراء اختبار كورونا لغير المطعمين في بعض المجالات
14:02 GMT‏"نيتفلكس" ترفع أسعار اشتراكاتها الشهرية من جديد في أمريكا
14:00 GMTاكتشاف قانون رياضي "خفي" يحكم بقاع الأرض والصحارى العربية والفضاء
13:58 GMTالسودان يغلق معبر القلابات أمام التجارة مع إثيوبيا
13:53 GMTروسيا أمام خيارات استراتيجية جديدة لمواجهة المد العسكري الغربي
13:52 GMTوزير المالية التركي يتوقع تراجع التضخم إلى خانة الآحاد في منتصف 2023
13:51 GMTالإمارات أولى محطات رحلة رئيس كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط