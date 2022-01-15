جبهة البوليساريو: لا نتوقع الكثير من زيارة ممثل غوتيريش

الجزائر-سبوتنيك. وقال محمد سيدي عمار في ندوة صحفية، عقدها بولاية بوجدور، على هامش زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، لمخيمات اللاجئين الصحراوية بعد لقائه بوزير الخارجية المغربي بالرباط، أن " تعيين دي ميستورا كان حسب الأمم المتحدة، من أجل القيام بمساع حميدة، والتواصل مع كل المعنيين، بداية بطرفي النزاع وكذا البلدين المجاورين، في إطار قرارات مجلس الأمن".وأضاف سيدي عمار، "الهدف الأساس من هذه الزيارة هو الاتصال بطرفي النزاع، ونحن سنستمع للسيد ديمستورا، لهذا لن نستعجل في تبيان ما سنقوله له، رغم أننا لا نتوقع الكثير من هذه الزيارة كونها زيارة اتصالية، لهذا لن نكون في موقف تفاوضي".وشدد ممثل البوليساريو على موقف بلاده الثابت، "مطلب الشعب الصحراوي كان ولا زال هو الاستقلال الوطني التام، ويعتبر الاستفتاء حلا وسطا بين مطالب الشعب الصحراوي من خلال كفاحه المشروع، لتكريس السيادة على كامل ربوع الجمهورية الصحراوية، ومطلب دولة الاحتلال المغربي الهادف لضم الأراضي الصحراوية، ولقد قبل كلى الطرفين سنة 1988 خيار الاستفتاء".ويصل الوفد الأممي برئاسة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، اليوم السبت، إلى مطار تندوف، ليتوجه إلى ولاية السمارة، أين سيحظى باستقبال والي الولاية وأعضاء من المجلس الشعبي والاستشاري، ليزور بعد ذلك بعض المرافق الصحية والتربوية.
أكدت جبهة البوليساريو، على لسان ممثلها في الأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو، محمد سيدي عمار، أنها لا تتوقع الكثير من زيارة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا إلى الصحراء الغربية كونها زيارة اتصالية .
الجزائر-سبوتنيك. وقال محمد سيدي عمار في ندوة صحفية، عقدها بولاية بوجدور، على هامش زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، لمخيمات اللاجئين الصحراوية بعد لقائه بوزير الخارجية المغربي بالرباط، أن " تعيين دي ميستورا كان حسب الأمم المتحدة، من أجل القيام بمساع حميدة، والتواصل مع كل المعنيين، بداية بطرفي النزاع وكذا البلدين المجاورين، في إطار قرارات مجلس الأمن".
وأضاف الدبلوماسي الصحراوي، "ممثل غوتيريش سيلتقي الرئيس إبراهيم غالي اليوم السبت، في وقت تشهد المنطقة حرب مفتوحة بيننا وبين دولة الاحتلال المغربية، بعد خرق المغرب لوقف إطلاق النار، الشيء الذي أدى إلى تقويض العملية السلمية، التي ترعاها الأمم المتحدة من أساسها".
وأضاف سيدي عمار، "الهدف الأساس من هذه الزيارة هو الاتصال بطرفي النزاع، ونحن سنستمع للسيد ديمستورا، لهذا لن نستعجل في تبيان ما سنقوله له، رغم أننا لا نتوقع الكثير من هذه الزيارة كونها زيارة اتصالية، لهذا لن نكون في موقف تفاوضي".
وشدد ممثل البوليساريو على موقف بلاده الثابت، "مطلب الشعب الصحراوي كان ولا زال هو الاستقلال الوطني التام، ويعتبر الاستفتاء حلا وسطا بين مطالب الشعب الصحراوي من خلال كفاحه المشروع، لتكريس السيادة على كامل ربوع الجمهورية الصحراوية، ومطلب دولة الاحتلال المغربي الهادف لضم الأراضي الصحراوية، ولقد قبل كلى الطرفين سنة 1988 خيار الاستفتاء".
ويصل الوفد الأممي برئاسة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، اليوم السبت، إلى مطار تندوف، ليتوجه إلى ولاية السمارة، أين سيحظى باستقبال والي الولاية وأعضاء من المجلس الشعبي والاستشاري، ليزور بعد ذلك بعض المرافق الصحية والتربوية.