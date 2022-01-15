تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220115/جمال-جينيفر-أنيستون-الطبيعي-بصورة-على-انستغرام-1056243602.html
جمال جينيفر أنيستون الطبيعي... بصورة على انستغرام
جمال جينيفر أنيستون الطبيعي... بصورة على انستغرام
تستمر جينيفر أنيستون في جذب انتباه الملايين من محبيها من خلال إظهار جمالها الطبيعي وحيوية شعرها. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T17:22+0000
2022-01-15T17:22+0000
العالم
انستغرام
جمال
جينيفر أنيستون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104376/26/1043762602_0:0:2552:1437_1920x0_80_0_0_4934fea4da9483952fae5d5a6b147355.jpg
نشرت الممثلة الأمريكية، يوم أمس الجمعة، صورة "سيلفي" على حسابها الشخصي عبر انستغرام، وهي تظهر على طبيعتها، من دون مكياج وبشعر مموج.وكتبت أنيستون على الصورة "حسنا، أيتها الرطوبة ... هيا بنا"، ما أثار إعجاب متابعيها حول العالم، حيث حصل منشورها على أكثر من مليوني إعجاب مع تعليق العديد من الأشخاص على مدى حبهم لمظهر شعرها الطبيعي، منهم الممثلة سارة فوستر التي قالت: "بصراحة، أنا معجبة بها للغاية".وبحسب "إن بي سي" نيوز، بالإضافة إلى التباهي بمظهرها الطبيعي بالكامل، كانت نجمة مسلسل "The Morning Show" قد قامت بوضع علامتها التجارية الأولى للعناية بالشعر LolaVie، التي تم إطلاقها العام الماضي في 11 سبتمبر / أيلول الماضي، والتي تتميز باحتوائها على مكونات نبات الشيا لحماية الشعر من التلف.فيما جاء المنتج الثاني على شكل بلسم لترطيب الشعر وتنعيمه، وشملت المكونات الرئيسية مركب سوبرفروت، بالإضافة إلى واقي حراري نباتي يمكن أن يساعد في الحفاظ على تسريحات الشعر لفترة أطول باستخدام مستخلص الخيزران.جدير بالذكر أن أنيستون كانت قد روجت على مر عقود، لقصة شعر "راشيل" التي اعتمدتها طوال مسلسل "الأصدقاء" الكوميدي الشهير في فترة التسعينيات، ومنذ ذلك الحين، تحرص أنيستون على العناية بشعرها الذي تبرز جماله من خلال اتباع قصات شعر مختلفة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104376/26/1043762602_169:0:2402:1675_1920x0_80_0_0_d5d7df864e7e627288d6e3cc90aed858.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, انستغرام, جمال, جينيفر أنيستون

جمال جينيفر أنيستون الطبيعي... بصورة على انستغرام

17:22 GMT 15.01.2022
© AFP 2021 / ANGELA WEISSالممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون
الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© AFP 2021 / ANGELA WEISS
تابعنا عبر
تستمر جينيفر أنيستون في جذب انتباه الملايين من محبيها من خلال إظهار جمالها الطبيعي وحيوية شعرها.
نشرت الممثلة الأمريكية، يوم أمس الجمعة، صورة "سيلفي" على حسابها الشخصي عبر انستغرام، وهي تظهر على طبيعتها، من دون مكياج وبشعر مموج.
وكتبت أنيستون على الصورة "حسنا، أيتها الرطوبة ... هيا بنا"، ما أثار إعجاب متابعيها حول العالم، حيث حصل منشورها على أكثر من مليوني إعجاب مع تعليق العديد من الأشخاص على مدى حبهم لمظهر شعرها الطبيعي، منهم الممثلة سارة فوستر التي قالت: "بصراحة، أنا معجبة بها للغاية".
وبحسب "إن بي سي" نيوز، بالإضافة إلى التباهي بمظهرها الطبيعي بالكامل، كانت نجمة مسلسل "The Morning Show" قد قامت بوضع علامتها التجارية الأولى للعناية بالشعر LolaVie، التي تم إطلاقها العام الماضي في 11 سبتمبر / أيلول الماضي، والتي تتميز باحتوائها على مكونات نبات الشيا لحماية الشعر من التلف.
فيما جاء المنتج الثاني على شكل بلسم لترطيب الشعر وتنعيمه، وشملت المكونات الرئيسية مركب سوبرفروت، بالإضافة إلى واقي حراري نباتي يمكن أن يساعد في الحفاظ على تسريحات الشعر لفترة أطول باستخدام مستخلص الخيزران.
جدير بالذكر أن أنيستون كانت قد روجت على مر عقود، لقصة شعر "راشيل" التي اعتمدتها طوال مسلسل "الأصدقاء" الكوميدي الشهير في فترة التسعينيات، ومنذ ذلك الحين، تحرص أنيستون على العناية بشعرها الذي تبرز جماله من خلال اتباع قصات شعر مختلفة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:10 GMTرئيس الوزراء اليمني يؤكد قرب حدوث انفراجة كبيرة في أوضاع البلاد وتحقيق تقدم اقتصادي
18:08 GMTميقاتي يرحب بإعلان "حركة أمل" و"حزب الله" عودتهما إلى المشاركة في جلسات الحكومة اللبنانية
18:05 GMT"نسوا فلسطين"... "دبي"... أغنية إسرائيلية تفجر جدلا (فيديو)
17:56 GMTمتى يجب أن يكون تساقط شعرك مقلقا؟
17:50 GMTحزب الله وحركة أمل في لبنان يوافقان على حضور جلسات الحكومة بعد توقف دام 3 أشهر
17:48 GMTالرئيس التونسي: نرفض كل محاولات التدخل في الشأن الداخلي
17:42 GMTالخارجية الإيرانية تجدد دعمها لوحدة الأراضي والاستقرار في سوريا
17:32 GMTشركة طيران يونانية تعلق جميع رحلاتها إلى بيروت
17:22 GMTجمال جينيفر أنيستون الطبيعي... بصورة على انستغرام
17:18 GMTالبرهان يتلقى رسالة خطية من الاتحاد الأفريقي تتعلق برؤية الخروج من أزمة السودان
17:10 GMTمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: لم تقع أية اشتباكات بين قوات حفظ السلام والمدنيين في كازاخستان
17:01 GMTإصابة وزير المالية الإسرائيلي بفيروس كورونا
16:57 GMTمواصفات مروحية النقل الثقيل "سي إتش 53 كيه" سيكوريسكي
16:57 GMTالنائب العام المصري يأمر بالتحقيق العاجل في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي
16:50 GMTمقتل 225 شخصا بينهم 19 من أفراد الأمن خلال أعمال الشغب في كازاخستان
16:39 GMTعبد الرحمن أبو زهرة يغادر المستشفى بعد أسبوع من الإصابة بكورونا... صورة
16:34 GMTالصين تسجل أول إصابة محلية بأوميكرون في بكين
16:32 GMTزلزال يضرب محافظة كرمان جنوبي إيران بقوة 5.1 درجة
16:32 GMTوزير إسرائيلي يحذر من الهجوم على إيران... العقيدة العسكرية تغيرت
16:27 GMT"وريثة شرعية لنساء الفراعنة"... مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن تكريم سوسن بدر