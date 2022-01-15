جمال جينيفر أنيستون الطبيعي... بصورة على انستغرام

نشرت الممثلة الأمريكية، يوم أمس الجمعة، صورة "سيلفي" على حسابها الشخصي عبر انستغرام، وهي تظهر على طبيعتها، من دون مكياج وبشعر مموج.وكتبت أنيستون على الصورة "حسنا، أيتها الرطوبة ... هيا بنا"، ما أثار إعجاب متابعيها حول العالم، حيث حصل منشورها على أكثر من مليوني إعجاب مع تعليق العديد من الأشخاص على مدى حبهم لمظهر شعرها الطبيعي، منهم الممثلة سارة فوستر التي قالت: "بصراحة، أنا معجبة بها للغاية".وبحسب "إن بي سي" نيوز، بالإضافة إلى التباهي بمظهرها الطبيعي بالكامل، كانت نجمة مسلسل "The Morning Show" قد قامت بوضع علامتها التجارية الأولى للعناية بالشعر LolaVie، التي تم إطلاقها العام الماضي في 11 سبتمبر / أيلول الماضي، والتي تتميز باحتوائها على مكونات نبات الشيا لحماية الشعر من التلف.فيما جاء المنتج الثاني على شكل بلسم لترطيب الشعر وتنعيمه، وشملت المكونات الرئيسية مركب سوبرفروت، بالإضافة إلى واقي حراري نباتي يمكن أن يساعد في الحفاظ على تسريحات الشعر لفترة أطول باستخدام مستخلص الخيزران.جدير بالذكر أن أنيستون كانت قد روجت على مر عقود، لقصة شعر "راشيل" التي اعتمدتها طوال مسلسل "الأصدقاء" الكوميدي الشهير في فترة التسعينيات، ومنذ ذلك الحين، تحرص أنيستون على العناية بشعرها الذي تبرز جماله من خلال اتباع قصات شعر مختلفة.
وكتبت أنيستون على الصورة "حسنا، أيتها الرطوبة ... هيا بنا"، ما أثار إعجاب متابعيها حول العالم، حيث حصل منشورها على أكثر من مليوني إعجاب مع تعليق العديد من الأشخاص على مدى حبهم لمظهر شعرها الطبيعي، منهم الممثلة سارة فوستر التي قالت: "بصراحة، أنا معجبة بها للغاية".
وبحسب "إن بي سي" نيوز، بالإضافة إلى التباهي بمظهرها الطبيعي بالكامل، كانت نجمة مسلسل "The Morning Show" قد قامت بوضع علامتها التجارية الأولى للعناية بالشعر LolaVie، التي تم إطلاقها العام الماضي في 11 سبتمبر / أيلول الماضي، والتي تتميز باحتوائها على مكونات نبات الشيا لحماية الشعر من التلف.
Jennifer Aniston posted a makeup-free selfie of herself along with a head full of tousled wavy strands.https://t.co/fDm2ZbsgNq
فيما جاء المنتج الثاني على شكل بلسم لترطيب الشعر وتنعيمه، وشملت المكونات الرئيسية مركب سوبرفروت، بالإضافة إلى واقي حراري نباتي يمكن أن يساعد في الحفاظ على تسريحات الشعر لفترة أطول باستخدام مستخلص الخيزران.
جدير بالذكر أن أنيستون كانت قد روجت على مر عقود، لقصة شعر "راشيل" التي اعتمدتها طوال مسلسل "الأصدقاء" الكوميدي الشهير في فترة التسعينيات، ومنذ ذلك الحين، تحرص أنيستون على العناية بشعرها الذي تبرز جماله من خلال اتباع قصات شعر مختلفة.