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جمال عبد الناصر حذر من وقوع نكسة 1967 قبل 3 أيام... "الوضع مخيف"
جمال عبد الناصر حذر من وقوع نكسة 1967 قبل 3 أيام... "الوضع مخيف"
كشفت ابنة الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، عن أنه حذّر من وقوع هزيمة 5 يونيو/ حزيران ‏عام 1967 قبل 72 ساعة.‏ 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T11:04+0000
2022-01-15T11:04+0000
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وقالت الدكتورة هدى عبد الناصر في تصريحات لبرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" المصرية، أن والدها حذر في جلسة 2 يونيو 1967 من تنفيذ إسرائيل ضربة على مصر في 5 يونيو.كما لفتت إلى أنها عثرت على وثائق بخط يد جمال عبد الناصر بداية من أعوام 1964 حتى عام 1966 يقوم فيها بتحليل الوضع الداخلي في مصر، وكان في إحدى الوثائق مكتوب "الوضع مخيف".تأتي تصريحات هدى عبد الناصر احتفالا بذكرى ميلاد والدها الراحل الـ104، والذي يوافق 15 يناير/ كانون الثاني من كل عام.وأضافت عبد الناصر أنه بعد عودة والدها إلى السلطة في 10 يونيو 1967، بعد رفض الشعب تنحيه، بدأ في إعادة تنظيم الدولة والقوات المسلحة.وأفصحت الدكتورة هدى عبد الناصر أثناء استضافتها في برنامج "حقائق وأسرار" عن وجود قواسم مشتركة بين والدها والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وهي حب الوطن والذمة المالية.كما أشارت إلى أن الكويت وليبيا والسعودية قدموا دعما ماليا إلى مصر والأردن وسوريا بقيمة 90 مليون دولار عقب هزيمة 5 يونيو 1967، لافتة إلى أنه في تلك الفترة كان الدولار يساوي 2.5 جنيه مصري.والرئيس المصري جمال عبد الناصر من مواليد 15 يناير عام 1918 في قرية بني مر في صعيد مصر، وتوفي في 28 سبتمبر/ أيلول عام 1970.
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العالم العربي, أخبار مصر الآن

جمال عبد الناصر حذر من وقوع نكسة 1967 قبل 3 أيام... "الوضع مخيف"

11:04 GMT 15.01.2022
© AFP 2021الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر
الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر
© AFP 2021
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كشفت ابنة الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، عن أنه حذّر من وقوع هزيمة 5 يونيو/ حزيران ‏عام 1967 قبل 72 ساعة.‏
وقالت الدكتورة هدى عبد الناصر في تصريحات لبرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" المصرية، أن والدها حذر في جلسة 2 يونيو 1967 من تنفيذ إسرائيل ضربة على مصر في 5 يونيو.
كما لفتت إلى أنها عثرت على وثائق بخط يد جمال عبد الناصر بداية من أعوام 1964 حتى عام 1966 يقوم فيها بتحليل الوضع الداخلي في مصر، وكان في إحدى الوثائق مكتوب "الوضع مخيف".
تأتي تصريحات هدى عبد الناصر احتفالا بذكرى ميلاد والدها الراحل الـ104، والذي يوافق 15 يناير/ كانون الثاني من كل عام.
وأضافت عبد الناصر أنه بعد عودة والدها إلى السلطة في 10 يونيو 1967، بعد رفض الشعب تنحيه، بدأ في إعادة تنظيم الدولة والقوات المسلحة.
وأفصحت الدكتورة هدى عبد الناصر أثناء استضافتها في برنامج "حقائق وأسرار" عن وجود قواسم مشتركة بين والدها والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وهي حب الوطن والذمة المالية.
كما أشارت إلى أن الكويت وليبيا والسعودية قدموا دعما ماليا إلى مصر والأردن وسوريا بقيمة 90 مليون دولار عقب هزيمة 5 يونيو 1967، لافتة إلى أنه في تلك الفترة كان الدولار يساوي 2.5 جنيه مصري.
والرئيس المصري جمال عبد الناصر من مواليد 15 يناير عام 1918 في قرية بني مر في صعيد مصر، وتوفي في 28 سبتمبر/ أيلول عام 1970.
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