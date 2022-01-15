حقيقة وفاة الإعلامية الكويتية أمينة الشراح

ونفى موقع "الراي"، اليوم السبت، وفاة الإعلامية الكبيرة أمينة الشراح، موضحا وقوع تشابه أسماء بين اسم الإعلامية واسم متوفاة تدعى "أمينة عبد الرحمن الشراح"، فيما لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الفقيدة.واختتمت الشبكة الكويتية توضيحها بالتقدم بالتعازي لذوي الفقيدة، وتمنت العمر المديد والصحة للإعلامية الكويتية أمينة الشراح.يشار إلى أن الإعلامية الكويتية أمنية الشراح ولدت في أحد أحياء الكويت عام 1948، وتلقت تعليمها داخل العاصمة الكويتية، ثم بدأت مسيرتها العملية في مستشفى الصباح، ثم تحولت فيما بعد للعمل في المجال الإعلامي، وبعدها عملت كمذيعة في تلفزيون الكويت وكانت واحدة من أشهر مذيعات سبعينات القرن الماضي.
كشفت شبكة "الراي" الكويتية حقيقة وفاة الإعلامية الكويتية القديرة أمينة الشراح، بعد أن تداولت وسائل إعلام محلية وعربية نبأ وفاتها.
ونفى موقع "الراي"، اليوم السبت، وفاة الإعلامية الكبيرة أمينة الشراح، موضحا وقوع تشابه أسماء بين اسم الإعلامية واسم متوفاة تدعى "أمينة عبد الرحمن الشراح"، فيما لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الفقيدة.
وقال الموقع: "توفيت اليوم أمينة عبدالرحمن الشراح، والفقيدة ليست المذيعة المعروفة، لذا اقتضى التنويه، حيث وقع الوسط الإعلامي في التباس بسبب تشابه الاسمين".
واختتمت الشبكة الكويتية توضيحها بالتقدم بالتعازي لذوي الفقيدة، وتمنت العمر المديد والصحة للإعلامية الكويتية أمينة الشراح.
يشار إلى أن الإعلامية الكويتية أمنية الشراح ولدت في أحد أحياء الكويت عام 1948، وتلقت تعليمها داخل العاصمة الكويتية، ثم بدأت مسيرتها العملية في مستشفى الصباح، ثم تحولت فيما بعد للعمل في المجال الإعلامي، وبعدها عملت كمذيعة في تلفزيون الكويت وكانت واحدة من أشهر مذيعات سبعينات القرن الماضي.