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خبير طبي يكشف عن منتجات مميتة للرجال
خبير طبي يكشف عن منتجات مميتة للرجال
كشف الطبيب والاختصاصي الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، عن المنتجات المميتة للرجال، وذلك في حال تناولها بشكل مستمر وبكميات كبيرة. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T09:34+0000
2022-01-15T09:34+0000
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وقال مياسنيكوف خلال مقابلة على "قناة روسيا 1" إن "الاستهلاك المفرط لمنتجات الألبان قد يكون لديه تأثير سلبي على صحة الرجال"، مشيرا إلى أن هناك العديد من التقارير والأبحاث العلمية التي تتحدث عن مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا بسبب اللبن.وأوضح الطبيب، قائلا: "اليوم لم يدحض أحد هذه الحجج، مما يعطي الرجال سببًا ليكونوا أكثر حذرًا ولا يستهلكون أكثر من 300 مل من مشروبات الألبان يوميًا".وتابع الطبيب قائلا: "زيادة كمية الكالسيوم التي تدخل الجسم مع الحليب ومنتجات الألبان تؤدي إلى انخفاض فيتامين د"، مضيفا أن انخفاض مستويات "فيتامين د" يحدث من أجل تجنب حدوث فرط كالسيوم الدم ، لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يؤدي إلى تطور سرطان البروستات.
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مجتمع, منوعات, علوم

خبير طبي يكشف عن منتجات مميتة للرجال

09:34 GMT 15.01.2022
© REUTERS / Kim Kyung Hoonامرأة تنظر إلى رجال يبانيون يركضون حول معبد "تيبوزو إنراي"، استعدادا للسباحة في المياه الجليدية في إطار مراسم "تطهير الروح" وتمنياتهم بصحة جيدة في العام الجديد في طوكيو، اليابان 12 يناير 2020
امرأة تنظر إلى رجال يبانيون يركضون حول معبد تيبوزو إنراي، استعدادا للسباحة في المياه الجليدية في إطار مراسم تطهير الروح وتمنياتهم بصحة جيدة في العام الجديد في طوكيو، اليابان 12 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / Kim Kyung Hoon
تابعنا عبر
كشف الطبيب والاختصاصي الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، عن المنتجات المميتة للرجال، وذلك في حال تناولها بشكل مستمر وبكميات كبيرة.
وقال مياسنيكوف خلال مقابلة على "قناة روسيا 1" إن "الاستهلاك المفرط لمنتجات الألبان قد يكون لديه تأثير سلبي على صحة الرجال"، مشيرا إلى أن هناك العديد من التقارير والأبحاث العلمية التي تتحدث عن مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا بسبب اللبن.
وأوضح الطبيب، قائلا: "اليوم لم يدحض أحد هذه الحجج، مما يعطي الرجال سببًا ليكونوا أكثر حذرًا ولا يستهلكون أكثر من 300 مل من مشروبات الألبان يوميًا".
وتابع الطبيب قائلا: "زيادة كمية الكالسيوم التي تدخل الجسم مع الحليب ومنتجات الألبان تؤدي إلى انخفاض فيتامين د"، مضيفا أن انخفاض مستويات "فيتامين د" يحدث من أجل تجنب حدوث فرط كالسيوم الدم ، لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يؤدي إلى تطور سرطان البروستات.
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