https://arabic.sputniknews.com/20220115/خيارات-مصر-والسودان-بعد-إعلان-إثيوبيا-قرب-إنتاج-الطاقة-من-سد-النهضة-1056233033.html

خيارات مصر والسودان بعد إعلان إثيوبيا قرب إنتاج الطاقة من سد النهضة

خيارات مصر والسودان بعد إعلان إثيوبيا قرب إنتاج الطاقة من سد النهضة

في خطوة مفاجئة أعلنت إثيوبيا، الأسبوع الجاري، أنها ستبدأ قريبا إنتاج الطاقة من سد النهضة، الذي لا يزال محل خلاف مع دولتي المصب مصر والسودان، لكنها قالت إن هذه... 15.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-15T13:40+0000

2022-01-15T13:40+0000

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خيارات مصر والسودان بعد إعلان أثيوبيا قرب إنتاج الطاقة من سد النهضة خيارات مصر والسودان بعد إعلان أثيوبيا قرب إنتاج الطاقة من سد النهضة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، إن بلاده ستبدأ قريبا في إنتاج الطاقة من السد"، داعيا دول المصب إلى "التأقلم مع ما وصل إليه سد النهضة حيث أصبح اكتماله أمرا واقعا" على حد تعبيره.وأكد مفتي أن "إنتاج الطاقة من السد لا يعني توقف المفاوضات الثلاثية (مصر وإثيوبيا والسودان) بشأن القضايا العالقة، من أجل التوصل إلى حل مربح للجميع"، مشيرا إلى أنه "على السودان أن يحتفل بهذا الحدث لأنه المستفيد الأكبر" على حد قوله.ويقول مسؤولون حكوميون في إثيوبيا أنها ستعلن خلال أيام عن إنتاج أول طاقة كهربائية من السد، الذي بلغت نسبة البناء فيه نحو 82% ، وتصل الطاقة الانتاجية المتوقعة إلى 700 ميجاوات من توربينتين ، من المتوقع أن تغطي 20% من احتياجات البلاد من الكهرباء.وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال الصحفي الإثيوبي أنور ابراهيم، إنه :من جانبه، أوضح الباحث في الشؤون الأفريقية، إسلام نجم الدين، أن:وأكد الباحث أن:وحول إمكانية شق صف دولتي المصب عبر استخدام الكهرباء، أكد مدير تحرير صحيفة "الوطن" السودانية المستقلة عبد الوهاب موسى أن:لكنه أضاف:وتابع موسى أن "السودان لا يمكن أن يجري مباحثات في ظل غياب حكومة، وسيقتصر الأمر على التفاوض حول النقاط الفنية، وقد يتمكن من لعب دور وساطة بين اثيوبيا ومصر رغم أنه صاحب مصلحة ومشكلاته قليلة مع السد في حين يقع الضرر الأكبر على مصر".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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