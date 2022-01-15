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داعية إسلامي سعودي ينشر فيديو قديم للملك سلمان ويقارنه بولي العهد
داعية إسلامي سعودي ينشر فيديو قديم للملك سلمان ويقارنه بولي العهد
قام الداعية الإسلامي السعودي الدكتور عائض القرني بعمل مقارنة بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وبين ولي العهد، بعدما نشر فيديو قديم للملك وهو يتحدث... 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T06:57+0000
2022-01-15T06:57+0000
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أخبار السعودية اليوم
ولي العهد محمد بن سلمان
السعودية
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وفي الفيديو الذي نشره القرني، يقول الملك سلمان: "ستجدون من النشاطات والأعمال الخيرية ومن دولتكم ومن شعبكم الشيء الكثير، هنا أقول، هل نكتفي بذلك؟ هل نركن ونقول عملنا كل شيء ووصلنا القمة؟ لا..".وأضاف: "يعجبني والحمد لله في هذه الدولة وفي هذا الشعب الطموح المستمر بحيث ما يرضينا دائما ما وصلنا إليه وما نصل إليه، بل نطمح للأكثر..".وذكر أن "هذه نعمة من الله عز وجل لأنه إذا وصل الإنسان إلى أن يعتقد أن كل ما يريد عمله هناك يأتي الركود وتأتي الانتكاسة".وتابع: "نحن والحمد لله في دولة تعمل وفي شعب يعمل وهناك تعامل والحمد لله بين الدولة ومواطنيها..".وعلّق الداعية الإسلامي على الفيديو، بقوله شاهدت هذا المقطع الفاخر، والتجلي الزاخر، فعرفت من أين أتى طموح ولي العهد، وارث المجد، شبيه الجد".
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الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية

داعية إسلامي سعودي ينشر فيديو قديم للملك سلمان ويقارنه بولي العهد

06:57 GMT 15.01.2022
© AP Photo / Saudi Press Agencyولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© AP Photo / Saudi Press Agency
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قام الداعية الإسلامي السعودي الدكتور عائض القرني بعمل مقارنة بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وبين ولي العهد، بعدما نشر فيديو قديم للملك وهو يتحدث عن الإنجازات التي تحققت في البلاد.
وفي الفيديو الذي نشره القرني، يقول الملك سلمان: "ستجدون من النشاطات والأعمال الخيرية ومن دولتكم ومن شعبكم الشيء الكثير، هنا أقول، هل نكتفي بذلك؟ هل نركن ونقول عملنا كل شيء ووصلنا القمة؟ لا..".
وأضاف: "يعجبني والحمد لله في هذه الدولة وفي هذا الشعب الطموح المستمر بحيث ما يرضينا دائما ما وصلنا إليه وما نصل إليه، بل نطمح للأكثر..".
وذكر أن "هذه نعمة من الله عز وجل لأنه إذا وصل الإنسان إلى أن يعتقد أن كل ما يريد عمله هناك يأتي الركود وتأتي الانتكاسة".
وتابع: "نحن والحمد لله في دولة تعمل وفي شعب يعمل وهناك تعامل والحمد لله بين الدولة ومواطنيها..".
وعلّق الداعية الإسلامي على الفيديو، بقوله شاهدت هذا المقطع الفاخر، والتجلي الزاخر، فعرفت من أين أتى طموح ولي العهد، وارث المجد، شبيه الجد".

وواصل: "إنها مدرسة سلمان، الهمّة إلى العنان، والسمو بالشعب، فوق هام السحب، طموح بلا أمد، وهذا الشبل من ذاك الأسد، وتحليق فوق القمم، ومن يشابه أباه فما ظلم".

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