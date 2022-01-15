داعية إسلامي سعودي ينشر فيديو قديم للملك سلمان ويقارنه بولي العهد

وفي الفيديو الذي نشره القرني، يقول الملك سلمان: "ستجدون من النشاطات والأعمال الخيرية ومن دولتكم ومن شعبكم الشيء الكثير، هنا أقول، هل نكتفي بذلك؟ هل نركن ونقول عملنا كل شيء ووصلنا القمة؟ لا..".وأضاف: "يعجبني والحمد لله في هذه الدولة وفي هذا الشعب الطموح المستمر بحيث ما يرضينا دائما ما وصلنا إليه وما نصل إليه، بل نطمح للأكثر..".وذكر أن "هذه نعمة من الله عز وجل لأنه إذا وصل الإنسان إلى أن يعتقد أن كل ما يريد عمله هناك يأتي الركود وتأتي الانتكاسة".وتابع: "نحن والحمد لله في دولة تعمل وفي شعب يعمل وهناك تعامل والحمد لله بين الدولة ومواطنيها..".وعلّق الداعية الإسلامي على الفيديو، بقوله شاهدت هذا المقطع الفاخر، والتجلي الزاخر، فعرفت من أين أتى طموح ولي العهد، وارث المجد، شبيه الجد".
قام الداعية الإسلامي السعودي الدكتور عائض القرني بعمل مقارنة بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وبين ولي العهد، بعدما نشر فيديو قديم للملك وهو يتحدث عن الإنجازات التي تحققت في البلاد.
وفي الفيديو الذي نشره القرني، يقول الملك سلمان: "ستجدون من النشاطات والأعمال الخيرية ومن دولتكم ومن شعبكم الشيء الكثير، هنا أقول، هل نكتفي بذلك؟ هل نركن ونقول عملنا كل شيء ووصلنا القمة؟ لا..".
شاهدتُ هذا المقطع الفاخر، والتجلّي الزاخر، فعرفتُ من أين أتى طموح #ولي_العهد ، وارث المجد، شبيه الجد، إنها مدرسة سلمان ، الهمّة إلى العنان، والسمو بالشعب، فوق هام السحب، طموحٌ بلا أمد، وهذا الشبل من ذاك الأسد، وتحليقٌ فوق القمم، ومن يُشابه أبه فما ظلم.❤️🇸🇦#سلمان_بن_عبدالعزيزpic.twitter.com/LBvV9IEKFm