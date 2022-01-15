"درب زبيدة"... قافلة سعودية لإحياء أقدم الطرق في العالم... فيديو

وتحمل القافلة اسم "قافلة درب زبيدة"، نسبة إلى زوجة الخليفة العباسي هارون الرشيد، التي أمرت بحفر الكثير من الآبار على ذلك الدرب الطويل، لخدمة الحجاج القادمين من العراق وبلاد فارس (إيران حاليا) إلى مكة المكرمة قبل نحو 1300 عام.ويبلغ عدد أفراد القافلة، التي بدأت مسيرها يوم 6 يناير/كانون الثاني الجاري، أكثر من 150 شخصا من هواة المسير لمسافات طويلة وركوب الخيل والإبل والطيران الشراعي والدراجات الهوائية، وبدؤوا رحلتهم من مدينة تربة "بركة العرايش"، 230 كيلومترا شمال حائل.ويسير المشاركون في الفعالية لنحو 35 كيلومترا كل يوم، قبل أن يخيموا للمبيت والراحة ومواصلة الرحلة في اليوم التالي، لقطع مسافة الدرب التي تبلغ نحو 400 كيلومتر خلال 13 يوما كما هو مخطط.وشارك نائب أمير منطقة حائل، التي يقع جزء من الدرب ضمن حدودها الإدارية، في اليوم الأول من المسير.وقطع الأمير الشاب، فيصل بن فهد بن مقرن، مسافة 10 كيلومترات مشيا على الأقدام مع القافلة التي تضم أكاديميين ورياضيين، قبل أن يعود لمقر الإمارة بمروحية ملوحا للقافلة التي واصلت طريقها في تضاريس متنوعة.وزادت السعودية، التي تحتل المساحة الأكبر من شبه الجزيرة العربية، من اهتمامها بمناطقها التاريخية بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، في إطار خطة طموحة للتحول لوجهة سياحية عالمية.وتمر القافلة على عدد من المدن والبلدات، بينها الأجفر، فيد، سميراء، البعايث، وتشهد في كل محطة من تلك المحطات استقبالا وفعاليات ثقافية وفنية تتفق وطبيعة المبادرة التي تحاكي التاريخ ورحلة الحج والتجارة.ويقوم أفراد القافلة الذين ترافقهم سيارات المنظمين، وتوفر لهم الحماية والاحتياجات الضرورية، بزراعة الأشجار على مسار "درب زبيدة"، بالتزامن مع خطط كبيرة للرياض تستهدف زراعة ملايين الأشجار كل عام.
نظم سعوديون قافلة فريدة مستخدمين الإبل والدراجات الهوائية والسيارات الحديثة، لاستكشاف طريق تاريخي فقد سالكيه في العصر الحديث.
وتحمل القافلة اسم "قافلة درب زبيدة"، نسبة إلى زوجة الخليفة العباسي هارون الرشيد، التي أمرت بحفر الكثير من الآبار على ذلك الدرب الطويل، لخدمة الحجاج القادمين من العراق وبلاد فارس (إيران حاليا) إلى مكة المكرمة قبل نحو 1300 عام.
ويبلغ عدد أفراد القافلة، التي بدأت مسيرها يوم 6 يناير/كانون الثاني الجاري، أكثر من 150 شخصا من هواة المسير لمسافات طويلة وركوب الخيل والإبل والطيران الشراعي والدراجات الهوائية، وبدؤوا رحلتهم من مدينة تربة "بركة العرايش"، 230 كيلومترا شمال حائل.
ويسير المشاركون في الفعالية لنحو 35 كيلومترا كل يوم، قبل أن يخيموا للمبيت والراحة ومواصلة الرحلة في اليوم التالي، لقطع مسافة الدرب التي تبلغ نحو 400 كيلومتر خلال 13 يوما كما هو مخطط.
قطع المشاركون في قافلة #درب_زبيدة 240 كم خلال(9) أيام، ومروا بمتعشى الغريبين، وآثار روادف ومحطة توز وبركة أرينبة تخللها فعاليات منها محاضرة قدمها سمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان آل سعود مساء اليوم الثامن بعنوان: " العلاقة بين الإعلام والتاريخ في ضوء 2030". pic.twitter.com/DgNAr8qX1m
وشارك نائب أمير منطقة حائل، التي يقع جزء من الدرب ضمن حدودها الإدارية، في اليوم الأول من المسير.
وقطع الأمير الشاب، فيصل بن فهد بن مقرن، مسافة 10 كيلومترات مشيا على الأقدام مع القافلة التي تضم أكاديميين ورياضيين، قبل أن يعود لمقر الإمارة بمروحية ملوحا للقافلة التي واصلت طريقها في تضاريس متنوعة.
قافلة 2022| اليوم السادس قطعنا في يومنا السادس 178 كلم، ووصلنا لمزارع الحويض بالقرب من آثار حوض موسى بن عيسى، وكان فرع هيئة الآثار باستقبالنا مرحبين، كانت الأرض تحتفي بالمطر وبالمشاركين، وتنشد من كلاهما المزيد.