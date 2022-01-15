https://arabic.sputniknews.com/20220115/رئيسي-يخاطب-الخبراء-الإيرانيين-الشعور-بالأمن-يرجع-إلى-الحرس-الثوري-والجيش-والتعبئة-1056228208.html

رئيسي يخاطب الخبراء الإيرانيين: الشعور بالأمن يرجع إلى الحرس الثوري والجيش والتعبئة

رئيسي يخاطب الخبراء الإيرانيين: الشعور بالأمن يرجع إلى الحرس الثوري والجيش والتعبئة

خاطب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، جميع الخبراء، قائلا: "إن إنجازاتكم هي أفضل تعبير عن الشعور بالأمن"، مؤكدا أن هذا الشعور "يرجع إلى الحرس الثوري والجيش... 15.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-15T12:18+0000

2022-01-15T12:18+0000

2022-01-15T12:18+0000

أخبار إيران

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وخلال زيارته معرض إنجازات وقدرات سلاح البحرية التابع للحرس الثوري في المنطقة البحرية الأولى، قال رئيسي إن "هذا المعرض أثبت أن الحظر والتهديد لا يعيقان التقدم"، وذلك حسب وكالة أهل البيت التابعة لإيران.وأكد رئيسي على القيود المفروضة وإجراءات الحظر الكبيرة على الصناعات العسكرية والنووية مقارنة بأي صناعة أخرى، وقال: "لكن رغم جميع هذه الإجراءات، أحرزنا أكبر تقدم في هذا المجال".وفيما أشار إلى العزيمة الراسخة وقدرات سلاح البحرية التابع للحرس الثوري، قال رئيسي: "طالما استمرت هذه الروح الثورية والتعبوية، فإن العدو لن يستطيع أن يفعل شيئا".وكانت القوة البحرية الإيرانية كشفت، في وقت سابق اليوم السبت، عن هدف وجودها في المياه الدولية، مشددة على أن "إيران تسعى للتواجد في مناطق أبعد مما حضرت فيها حاليا".وقال قائد القوة البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، إن "هدف إيران من التواجد في المياه الدولية هو إرساء الأمن وإظهار القوة والاقتدار"، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا.وأكد أن "إرساء الأمن ومساعدة السفن الموجودة في المياه الدولية، وكذلك إظهار قوة الدولة الإيرانية إلى جانب إرسال رسالة سلام وصداقة، تشكل أهداف إيران من التواجد في المياه الدولية".وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الخميس الماضي، أن "القوات المسلحة الإيرانية عززت الأمن والاستقرار في منطقة الخليج".وأشاد رئيسي، في تصريحات في مطار هرمزكان الدولي جنوبي إيران: "بتضحيات القوات المسلحة الإيرانية اليقظة في هذه المحافظة وجهوزيتها للدفاع عن الثغور البرية والجوية والبحرية لإيران"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وقال إن "الحضور المقتدر للقوات المسلحة الإيرانية في محافظة هرمزكان، عزّز الأمن والاستقرار ليس على صعيد المحافظة فحسب، وإنما في منطقة الخليج أيضا"، لافتا إلى أن الوضع الأمني المميّز في المحافظة يسمح بترسيخ الاستثمارات واستقطاب المستثمرين جميعا.

https://arabic.sputniknews.com/20220115/البحرية-الإيرانية-تكشف-هدف-تواجدها-في-المياه-الدولية-1056224928.html

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