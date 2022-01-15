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رابطة الدوري الإنجليزي تقرر تأجيل قمة أرسنال وتوتنهام
رابطة الدوري الإنجليزي تقرر تأجيل قمة أرسنال وتوتنهام
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، تأجيل قمة أرسنال وتوتنهام، التي كان من المفترض أن تجمع بينهما ضمن الجولة الـ22 من الدوري يوم غد الأحد. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T15:23+0000
2022-01-15T15:24+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
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وأعلن نادي أرسنال، في بيان رسمي، عن تأجيل مباراته أمام توتنهام بسبب تفشي فيروس كورونا داخل الفريق، مشيرا إلى أن الفريق متاح له حاليا فقط 12 لاعبا غير مصاب بالفيروس وهم من خاضوا التدريب اليوم.وكان أرسنال قد قدم طلبا إلى رابطة الدوري الإنجليزي من أجل تأجيل المباراة بسبب عدم وجود لاعبين كافيين لخوضها وهو ما وافقت عليه الرابطة بشكل رسمي اليوم.وتعتبر تلك هي المباراة الثانية المؤجلة لأرسنال منذ بداية الدوري، بينما وصل عدد مباريات توتنهام المؤجلة إلى أربع مباريات.ويحتل أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن وست هام صاحب المركز الرابع مع خوض الأول لمباراة أقل، بينما يحتل توتنهام المركز السادس برصيد 33 نقطة.
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أخبار الدوري الإنجليزي

رابطة الدوري الإنجليزي تقرر تأجيل قمة أرسنال وتوتنهام

15:23 GMT 15.01.2022 (تم التحديث: 15:24 GMT 15.01.2022)
توتنهام أرسنال
توتنهام أرسنال - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، تأجيل قمة أرسنال وتوتنهام، التي كان من المفترض أن تجمع بينهما ضمن الجولة الـ22 من الدوري يوم غد الأحد.
وأعلن نادي أرسنال، في بيان رسمي، عن تأجيل مباراته أمام توتنهام بسبب تفشي فيروس كورونا داخل الفريق، مشيرا إلى أن الفريق متاح له حاليا فقط 12 لاعبا غير مصاب بالفيروس وهم من خاضوا التدريب اليوم.
وكان أرسنال قد قدم طلبا إلى رابطة الدوري الإنجليزي من أجل تأجيل المباراة بسبب عدم وجود لاعبين كافيين لخوضها وهو ما وافقت عليه الرابطة بشكل رسمي اليوم.
وتعتبر تلك هي المباراة الثانية المؤجلة لأرسنال منذ بداية الدوري، بينما وصل عدد مباريات توتنهام المؤجلة إلى أربع مباريات.
ويحتل أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن وست هام صاحب المركز الرابع مع خوض الأول لمباراة أقل، بينما يحتل توتنهام المركز السادس برصيد 33 نقطة.
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