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https://arabic.sputniknews.com/20220115/رونالدو-يحدد-موعد-اعتزاله-وشعوره-مع-قرب-الـ37-1056248792.html
رونالدو يحدد موعد اعتزاله... وشعوره مع قرب الـ37
رونالدو يحدد موعد اعتزاله... وشعوره مع قرب الـ37
قال نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إنه سيواصل اللعب حتى سن الـ 42 من عمره، مؤكدا اعتنائه بصحته البدنية، لكنه أوضح أن التركيز الأكبر يكون على... 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T19:34+0000
2022-01-15T19:34+0000
رياضة
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جاء ذلك في تصريحات لشبكة "إيسبن" البرازيلية نشرتها الخميس الماضي، تحدث فيها عما يخطط له في المستقبل رغم معاناته في الموسم الحالي.ويبلغ اللاعب البرتغالي 36 عاما، لكنه أوضح في تصريحاته أنه يشعر وكأنه في سن الـ 30، مضيفا: "أشعر بذلك بفضل عنايتي بصحتي البدنية والعقلية".وتابع: "تعلمت مؤخرا أنه بعد سن الـ 33 يمكنك الحفاظ على صحتك البدنية إذا أردت ذلك"، مضيفا: "لكن المعركة الحقيقة في هذا السن هي معركة العقل".وقال كريستيانو رونالد: "التركيز على الأهداف التي تريدها هو أصعب شيء يمكن فعله"، مضيفا: "عملت خلال الآونة الأخيرة على التركيز على الجانب العقلي مع الاهتمام بصحتي البدنية جيدا".وقال رونالدو: "أريد أن أواصل اللعب حتى الـ 40 أو الـ 41 أو الـ 42، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن أواصل تحقيق أهدافي اليومية بالاستمتاع باللحظات التي أعيشها حاليا".يذكر أن رونالدو لعب سنوات لصالح منتخب بلاده البرتغال، إضافة إلى مسيرة طويلة مع أندية عريقة أبرزها ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد.
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رونالدو يحدد موعد اعتزاله... وشعوره مع قرب الـ37

19:34 GMT 15.01.2022
© AFP 2021 / ANDREW YATESالبرتغالي كريستيانو رونالدو
البرتغالي كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© AFP 2021 / ANDREW YATES
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قال نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إنه سيواصل اللعب حتى سن الـ 42 من عمره، مؤكدا اعتنائه بصحته البدنية، لكنه أوضح أن التركيز الأكبر يكون على الناحية الذهنية في المرحلة المقبلة.
جاء ذلك في تصريحات لشبكة "إيسبن" البرازيلية نشرتها الخميس الماضي، تحدث فيها عما يخطط له في المستقبل رغم معاناته في الموسم الحالي.
ويبلغ اللاعب البرتغالي 36 عاما، لكنه أوضح في تصريحاته أنه يشعر وكأنه في سن الـ 30، مضيفا: "أشعر بذلك بفضل عنايتي بصحتي البدنية والعقلية".
وتابع: "تعلمت مؤخرا أنه بعد سن الـ 33 يمكنك الحفاظ على صحتك البدنية إذا أردت ذلك"، مضيفا: "لكن المعركة الحقيقة في هذا السن هي معركة العقل".
وقال كريستيانو رونالد: "التركيز على الأهداف التي تريدها هو أصعب شيء يمكن فعله"، مضيفا: "عملت خلال الآونة الأخيرة على التركيز على الجانب العقلي مع الاهتمام بصحتي البدنية جيدا".
كريستيانو رونالدو خلال مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
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وقال رونالدو: "أريد أن أواصل اللعب حتى الـ 40 أو الـ 41 أو الـ 42، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن أواصل تحقيق أهدافي اليومية بالاستمتاع باللحظات التي أعيشها حاليا".
يذكر أن رونالدو لعب سنوات لصالح منتخب بلاده البرتغال، إضافة إلى مسيرة طويلة مع أندية عريقة أبرزها ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد.
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