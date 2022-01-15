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https://arabic.sputniknews.com/20220115/رياح-قوية-وأمطار-رعدية-الأرصاد-القطرية-تحذر-من-طقس-سيئ-1056237471.html
رياح قوية وأمطار رعدية... الأرصاد القطرية تحذر من طقس سيئ
رياح قوية وأمطار رعدية... الأرصاد القطرية تحذر من طقس سيئ
حذرت الأرصاد الجوية في قطر من تعرض بعض المناطق في البلاد لرياح قوية وأمطار رعدية إضافة إلى أمواج عالية في عرض البحر. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T15:07+0000
2022-01-15T15:07+0000
2022-01-15T15:07+0000
منوعات
أخبار قطر اليوم
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الأرصاد الجوية توقعت أن يكون الطقس غائما على المناطق الساحلية مع تساقط الأمطار بصورة متفرقة ورياح مثيرة للغبار.وبحسب تحذيرات الأرصاد القطرية فإن الرياح التي تتعرض لها البلاد تتراوح سرعتها بين 5 إلى 15 عقدة وتكون جنوبية شرقية، بينما تصل سرعتها في بعض الأحيان في عرض البحر إلى 30 عقدة.وحذرت الأرصاد الجوية في قطر من أن ارتفاع الأمواج على الساحل قد يصل إلى 5 أقدام، بينما يتراوح بين 4 و8 أقدام في عرض البحر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار قطر اليوم
رياح قوية وأمطار رعدية... الأرصاد القطرية تحذر من طقس سيئ
حذرت الأرصاد الجوية في قطر من تعرض بعض المناطق في البلاد لرياح قوية وأمطار رعدية إضافة إلى أمواج عالية في عرض البحر.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الأرصاد الجوية توقعت أن يكون الطقس غائما على المناطق الساحلية مع
تساقط الأمطار
بصورة متفرقة ورياح مثيرة للغبار.
وبحسب تحذيرات الأرصاد القطرية فإن الرياح التي تتعرض لها البلاد تتراوح سرعتها بين 5 إلى 15 عقدة وتكون جنوبية شرقية، بينما تصل سرعتها في بعض الأحيان في عرض البحر إلى 30 عقدة.
وحذرت
الأرصاد الجوية
في قطر من أن ارتفاع الأمواج على الساحل قد يصل إلى 5 أقدام، بينما يتراوح بين 4 و8 أقدام في عرض البحر.