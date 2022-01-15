زلزال يضرب محافظة كرمان جنوبي إيران بقوة 5.1 درجة

وأفادت السومرية نيوز، نقلا عن الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إلى أن "الزلزال وقع بعمق 12 كيلومترا وشعر به السكان في أجزاء من محافظة كرمان والمدن المجاورة"، في حين "لم ترد أنباء عن أضرار من الزلزال".وبحسب "إيرنا"، فإن زلزال آخر قد ضرب محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران، حيث أن" الزلزال كان بقوة 4.3 وبعمق 4 كيلومتر"، وجاء في تقرير مركز رصد الزلازل الوطني، أن مركز الهزة الأرضية يبعد 35 كيلومترا عن مدينة يوكسيكافا و47 كيلومترا من محافظة حكاري التركيتين، و48 كيلومترا من مدينة سرو الحدودية في محافظة أذربيجان الغربية.وكان المدير العام لجمعية الهلال الأحمر في محافظة كرمان، رضا فلاح، قد صرح عن "إرسال فرق التقييم إلى منطقة سيرج التي ضربها الزلزال"، من جهة ثانية، أكد حاكم محافظة بوشهر، صالح رحيمي، أنه "لم ترد أنباء عن وقوع أضرار حتى الآن".وكان مركز رصد الزلازل في إيران قد أفاد بتسجيل زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، فجر يوم الأربعاء، جنوب شرقي البلاد.
ضرب زلزال مدينة سيرج التابعة لمحافظة كرمان جنوبي إيران، مساء اليوم السبت، والذي وصلت قوته إلى 5.1 درجة على مقياس ريختر.
وأفادت السومرية نيوز، نقلا عن الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إلى أن "الزلزال وقع بعمق 12 كيلومترا وشعر به السكان في أجزاء من محافظة كرمان والمدن المجاورة"، في حين "لم ترد أنباء عن أضرار من الزلزال".
— ا.د.كفاح قاسم صالح اسماعيل_بنت الشهيده اسيده كريمه (@mekqs10) January 15, 2022
وبحسب "إيرنا"، فإن زلزال آخر قد ضرب محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران، حيث أن" الزلزال كان بقوة 4.3 وبعمق 4 كيلومتر"، وجاء في تقرير مركز رصد الزلازل الوطني، أن مركز الهزة الأرضية يبعد 35 كيلومترا عن مدينة يوكسيكافا و47 كيلومترا من محافظة حكاري التركيتين، و48 كيلومترا من مدينة سرو الحدودية في محافظة أذربيجان الغربية.
وكان المدير العام لجمعية الهلال الأحمر في محافظة كرمان، رضا فلاح، قد صرح عن "إرسال فرق التقييم إلى منطقة سيرج التي ضربها الزلزال"، من جهة ثانية، أكد حاكم محافظة بوشهر، صالح رحيمي، أنه "لم ترد أنباء عن وقوع أضرار حتى الآن".
وكان مركز رصد الزلازل في إيران قد أفاد بتسجيل زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، فجر يوم الأربعاء، جنوب شرقي البلاد.