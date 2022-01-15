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زلزال يضرب محافظة كرمان جنوبي إيران بقوة 5.1 درجة
زلزال يضرب محافظة كرمان جنوبي إيران بقوة 5.1 درجة
ضرب زلزال مدينة سيرج التابعة لمحافظة كرمان جنوبي إيران، مساء اليوم السبت، والذي وصلت قوته إلى 5.1 درجة على مقياس ريختر. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T16:32+0000
2022-01-15T16:32+0000
العالم
زلزال
إيران
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وأفادت السومرية نيوز، نقلا عن الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إلى أن "الزلزال وقع بعمق 12 كيلومترا وشعر به السكان في أجزاء من محافظة كرمان والمدن المجاورة"، في حين "لم ترد أنباء عن أضرار من الزلزال".وبحسب "إيرنا"، فإن زلزال آخر قد ضرب محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران، حيث أن" الزلزال كان بقوة 4.3 وبعمق 4 كيلومتر"، وجاء في تقرير مركز رصد الزلازل الوطني، أن مركز الهزة الأرضية يبعد 35 كيلومترا عن مدينة يوكسيكافا و47 كيلومترا من محافظة حكاري التركيتين، و48 كيلومترا من مدينة سرو الحدودية في محافظة أذربيجان الغربية.وكان المدير العام لجمعية الهلال الأحمر في محافظة كرمان، رضا فلاح، قد صرح عن "إرسال فرق التقييم إلى منطقة سيرج التي ضربها الزلزال"، من جهة ثانية، أكد حاكم محافظة بوشهر، صالح رحيمي، أنه "لم ترد أنباء عن وقوع أضرار حتى الآن".وكان مركز رصد الزلازل في إيران قد أفاد بتسجيل زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، فجر يوم الأربعاء، جنوب شرقي البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/زلزال-بقوة-43-درجة-يضرب-جنوب-شرقي-إيران-1055296473.html
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العالم, زلزال, إيران

زلزال يضرب محافظة كرمان جنوبي إيران بقوة 5.1 درجة

16:32 GMT 15.01.2022
© REUTERS / San Juan al Dia Diario Digitalتداعيات زلزال في سان خوان، الأرجنتين 19 يناير 2021
تداعيات زلزال في سان خوان، الأرجنتين 19 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / San Juan al Dia Diario Digital
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ضرب زلزال مدينة سيرج التابعة لمحافظة كرمان جنوبي إيران، مساء اليوم السبت، والذي وصلت قوته إلى 5.1 درجة على مقياس ريختر.
وأفادت السومرية نيوز، نقلا عن الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إلى أن "الزلزال وقع بعمق 12 كيلومترا وشعر به السكان في أجزاء من محافظة كرمان والمدن المجاورة"، في حين "لم ترد أنباء عن أضرار من الزلزال".
وبحسب "إيرنا"، فإن زلزال آخر قد ضرب محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران، حيث أن" الزلزال كان بقوة 4.3 وبعمق 4 كيلومتر"، وجاء في تقرير مركز رصد الزلازل الوطني، أن مركز الهزة الأرضية يبعد 35 كيلومترا عن مدينة يوكسيكافا و47 كيلومترا من محافظة حكاري التركيتين، و48 كيلومترا من مدينة سرو الحدودية في محافظة أذربيجان الغربية.
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب جنوب شرقي إيران
12 يناير, 11:25 GMT
وكان المدير العام لجمعية الهلال الأحمر في محافظة كرمان، رضا فلاح، قد صرح عن "إرسال فرق التقييم إلى منطقة سيرج التي ضربها الزلزال"، من جهة ثانية، أكد حاكم محافظة بوشهر، صالح رحيمي، أنه "لم ترد أنباء عن وقوع أضرار حتى الآن".
وكان مركز رصد الزلازل في إيران قد أفاد بتسجيل زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، فجر يوم الأربعاء، جنوب شرقي البلاد.
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