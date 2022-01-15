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زيادة قياسية جديدة في إصابات كورونا بالمكسيك
زيادة قياسية جديدة في إصابات كورونا بالمكسيك
أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، أن المكسيك سجلت زيادة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 بلغت 44293 حالة يوم الجمعة. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T02:34+0000
2022-01-15T02:34+0000
المكسيك
فيروس كورونا
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وبذلك يصل إجمالي الإصابات في المكسيك إلى أربعة ملايين و302069.كان قد جرى تسجيل الزيادة القياسية السابقة يوم الأربعاء، وبلغت 44187 إصابة.وأشارت بيانات الوزارة أيضا إلى تسجيل 195 حالة وفاة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 يوم الجمعة، مما يرفع العدد الرسمي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 301107.
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المكسيك, فيروس كورونا

زيادة قياسية جديدة في إصابات كورونا بالمكسيك

02:34 GMT 15.01.2022
© AFP 2021 / Julio Cesar Aguilarالتعقيم و التطهير في إطار الإجراءات الوقائية ضد كورونا في المكسيك، أبريل 2020
التعقيم و التطهير في إطار الإجراءات الوقائية ضد كورونا في المكسيك، أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© AFP 2021 / Julio Cesar Aguilar
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أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، أن المكسيك سجلت زيادة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 بلغت 44293 حالة يوم الجمعة.
وبذلك يصل إجمالي الإصابات في المكسيك إلى أربعة ملايين و302069.
كان قد جرى تسجيل الزيادة القياسية السابقة يوم الأربعاء، وبلغت 44187 إصابة.
وأشارت بيانات الوزارة أيضا إلى تسجيل 195 حالة وفاة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 يوم الجمعة، مما يرفع العدد الرسمي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 301107.
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