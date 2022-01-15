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https://arabic.sputniknews.com/20220115/زيادة-قياسية-جديدة-في-إصابات-كورونا-بالمكسيك-1056216025.html
زيادة قياسية جديدة في إصابات كورونا بالمكسيك
زيادة قياسية جديدة في إصابات كورونا بالمكسيك
أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، أن المكسيك سجلت زيادة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 بلغت 44293 حالة يوم الجمعة. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T02:34+0000
2022-01-15T02:34+0000
2022-01-15T02:34+0000
المكسيك
فيروس كورونا
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وبذلك يصل إجمالي الإصابات في المكسيك إلى أربعة ملايين و302069.كان قد جرى تسجيل الزيادة القياسية السابقة يوم الأربعاء، وبلغت 44187 إصابة.وأشارت بيانات الوزارة أيضا إلى تسجيل 195 حالة وفاة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 يوم الجمعة، مما يرفع العدد الرسمي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 301107.
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المكسيك, فيروس كورونا
زيادة قياسية جديدة في إصابات كورونا بالمكسيك
أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، أن المكسيك سجلت زيادة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 بلغت 44293 حالة يوم الجمعة.
وبذلك
يصل إجمالي الإصابات في المكسيك
إلى أربعة ملايين و302069.
كان قد جرى تسجيل الزيادة القياسية السابقة يوم الأربعاء، وبلغت 44187 إصابة.
وأشارت بيانات الوزارة أيضا إلى تسجيل 195 حالة وفاة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 يوم الجمعة، مما يرفع العدد الرسمي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 301107.