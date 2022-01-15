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سكان قرية سورية يمنعون جنودا أمريكيين من دخول قريتهم
سكان قرية سورية يمنعون جنودا أمريكيين من دخول قريتهم
قام أهالي قرية سورية، اليوم السبت، بمنع جنود من الجيش الأمريكي من دخول قريتهم وأجبروهم على المغادرة. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T13:22+0000
2022-01-15T13:22+0000
أخبار سوريا اليوم
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وحسب وكالة الأنباء السورية، حاول رتل تابع للقوات الأمريكية المرور عبر قرية صالحية حرب في منطقة القامشلي.يشار إلى أن مدرعات وجنود الجيش الأمريكي تكثف خلال الأيام الماضية من محاولات اقتحام الحواجز العسكرية التابعة للجيش العربي السوري والقرى الواقعة تحت سيطرته شرقي سوريا، والتي باءت جميعها بالفشل نتيجة الرفض والمقاومة الشعبية لها.وفي وقت سابق، تصدى سكان قرى الدمخية وأبو ذويل وحامو والقصير في منطقة القامشلي بريف محافظة الحسكة الشمالي وقرية المجيبرة وأم الذهب بريف مدينة الحسكة الشرقي والشمالي، لمدرعات عسكرية للقوات الأمريكية وأجبروها على التراجع بمساندة جنود من الجيش العربي السوري، وذلك في إطار زيادة وتيرة الرفض القاطع لوجود قوات الاحتلال والتحرك الشعبي ضده على الأراضي السورية.بينما كشفت مصادر ميدانية سورية لوكالة "سبوتنيك"، أن "قوات الاحتلال الأمريكي وجيوش ما يسمى "التحالف الدولي" المزعوم، يحاولون من هذه التصرفات غير المسؤولة إيجاد شرعية لتواجدهم غير الشرعي من خلال الاقتراب من حواجز الجيش العربي السوري والقرى والبلدات الواقعة تحت سيطرته".
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أخبار سوريا اليوم

سكان قرية سورية يمنعون جنودا أمريكيين من دخول قريتهم

13:22 GMT 15.01.2022
© Sputnik . Ali Hashemضباط الجيش الأمريكي يكايدون السكان العرب شرقي سوريا نحن باقون
ضباط الجيش الأمريكي يكايدون السكان العرب شرقي سوريا نحن باقون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© Sputnik . Ali Hashem
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قام أهالي قرية سورية، اليوم السبت، بمنع جنود من الجيش الأمريكي من دخول قريتهم وأجبروهم على المغادرة.
وحسب وكالة الأنباء السورية، حاول رتل تابع للقوات الأمريكية المرور عبر قرية صالحية حرب في منطقة القامشلي.
وأضافت الوكالة أن أهالي القرية وبمساندة عناصر من الجيش السوري قاموا بمنعه وأجبروه على مغادرة المنطقة.
يشار إلى أن مدرعات وجنود الجيش الأمريكي تكثف خلال الأيام الماضية من محاولات اقتحام الحواجز العسكرية التابعة للجيش العربي السوري والقرى الواقعة تحت سيطرته شرقي سوريا، والتي باءت جميعها بالفشل نتيجة الرفض والمقاومة الشعبية لها.
وفي وقت سابق، تصدى سكان قرى الدمخية وأبو ذويل وحامو والقصير في منطقة القامشلي بريف محافظة الحسكة الشمالي وقرية المجيبرة وأم الذهب بريف مدينة الحسكة الشرقي والشمالي، لمدرعات عسكرية للقوات الأمريكية وأجبروها على التراجع بمساندة جنود من الجيش العربي السوري، وذلك في إطار زيادة وتيرة الرفض القاطع لوجود قوات الاحتلال والتحرك الشعبي ضده على الأراضي السورية.
بينما كشفت مصادر ميدانية سورية لوكالة "سبوتنيك"، أن "قوات الاحتلال الأمريكي وجيوش ما يسمى "التحالف الدولي" المزعوم، يحاولون من هذه التصرفات غير المسؤولة إيجاد شرعية لتواجدهم غير الشرعي من خلال الاقتراب من حواجز الجيش العربي السوري والقرى والبلدات الواقعة تحت سيطرته".
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