تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220115/سمكة-برأس-ضفدع-عندما-تتحول-وجبة-الفطور-إلى-قاتل-فيديو--1056240072.html
سمكة برأس ضفدع.. عندما تتحول وجبة الفطور إلى قاتل... فيديو
سمكة برأس ضفدع.. عندما تتحول وجبة الفطور إلى قاتل... فيديو
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا فريدا وغريبا يظهر قيام ضفدع ضخم بابتلاع سمكة تفوقه حجما، لكن وجبته الكبيرة كتبت نهاية قصة حياته. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T16:09+0000
2022-01-15T16:18+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0f/1056240172_0:26:1921:1106_1920x0_80_0_0_b3c3a5a1ef4c59599b290d8893794951.jpg
ويظهر في مقطع الفيديو الذي شاركته صفحة "fishingspage" المختصة بعالم الأسماك والصيد على "إنستغرام" لقطة غريبة لضفدع كبير مات خنقا بعد محاولته التهام سمكة كبيرة.ويُشاهد في الفيديو، قيام أحد الأشخاص برصد السمكة والتي بدت للوهلة الأولى برأس ضفدع وجسم سمكة، لكن التدقيق يظهر تفاصيل ما حدث، حيث حاول الضفدع الكبير ابتلاع السمكة، لكن تقديراته الخاطئة الناجمة، ربما، عن الجوع المفرط، أوقعته بمشكلة.ويبدو أن الضفدع وبعد ابتلاعه رأس السمكة الكبير، علقت (السمكة) بغلاصمها أسفل فكيه، ما تسبب بعدم قدرة الضفدع على إخراجها من جديد وفشل محاولة السمكة بالخروج أيضا.وتسبب حجم السمكة باختناق الضفدع وموته، لكن السمكة استمرت بالحياة وعلى رأسها جسم الضفدع الميت، الذي تفتت بعض أجزائه خصوصا منطقة أسفل الفك، الأمر الذي ساهم بقدرة السمكة على البقاء، لكن ليس لفترة طويلة، كما يتوقع.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/اكتشاف-مستعمرة-هائلة-ومنظمة-لـالجماجم-الشفافة-في-قاع-المحيط-المتجمد-الجنوبي-صور-وفيديو--1056228376.html
https://arabic.sputniknews.com/20220110/-سمكة-تقود-سيارة-علماء-يصدمون-بنتائج-التجربة-الأغرب-صور-وفيديو--1055193140.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0f/1056240172_0:0:1707:1280_1920x0_80_0_0_7b1c732bc4dba51d5b097c5d331b609b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, نادي الفيديو

سمكة برأس ضفدع.. عندما تتحول وجبة الفطور إلى قاتل... فيديو

16:09 GMT 15.01.2022 (تم التحديث: 16:18 GMT 15.01.2022)
© Photo / pixabay/No-longer-hereضفدع يقف على وردة نهرية حمراء
ضفدع يقف على وردة نهرية حمراء - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© Photo / pixabay/No-longer-here
تابعنا عبر
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا فريدا وغريبا يظهر قيام ضفدع ضخم بابتلاع سمكة تفوقه حجما، لكن وجبته الكبيرة كتبت نهاية قصة حياته.
ويظهر في مقطع الفيديو الذي شاركته صفحة "fishingspage" المختصة بعالم الأسماك والصيد على "إنستغرام" لقطة غريبة لضفدع كبير مات خنقا بعد محاولته التهام سمكة كبيرة.
ويُشاهد في الفيديو، قيام أحد الأشخاص برصد السمكة والتي بدت للوهلة الأولى برأس ضفدع وجسم سمكة، لكن التدقيق يظهر تفاصيل ما حدث، حيث حاول الضفدع الكبير ابتلاع السمكة، لكن تقديراته الخاطئة الناجمة، ربما، عن الجوع المفرط، أوقعته بمشكلة.
سمكة غريبة في قاع المحيط - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
اكتشاف مستعمرة هائلة ومنظمة لـ"الجماجم الشفافة" في قاع المحيط المتجمد الجنوبي... صور وفيديو
12:32 GMT
ويبدو أن الضفدع وبعد ابتلاعه رأس السمكة الكبير، علقت (السمكة) بغلاصمها أسفل فكيه، ما تسبب بعدم قدرة الضفدع على إخراجها من جديد وفشل محاولة السمكة بالخروج أيضا.
سمكة غريبة الشكل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
سمكة تقود "سيارة"... علماء يصدمون بنتائج التجربة الأغرب... صور وفيديو
10 يناير, 20:38 GMT
وتسبب حجم السمكة باختناق الضفدع وموته، لكن السمكة استمرت بالحياة وعلى رأسها جسم الضفدع الميت، الذي تفتت بعض أجزائه خصوصا منطقة أسفل الفك، الأمر الذي ساهم بقدرة السمكة على البقاء، لكن ليس لفترة طويلة، كما يتوقع.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
منتخب نيجيريا - سبوتنيك عربيبث مباشر… مباراة نيجيريا 1 X السودان 0 في بطولة الأمم الأفريقية15:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:39 GMTعبد الرحمن أبو زهرة يغادر المستشفى بعد أسبوع من الإصابة بكورونا... صورة
16:34 GMTالصين تسجل أول إصابة محلية بأوميكرون في بكين
16:32 GMTزلزال يضرب محافظة كرمان جنوبي إيران بقوة 5.1 درجة
16:32 GMTوزير إسرائيلي يحذر من الهجوم على إيران... العقيدة العسكرية تغيرت
16:27 GMT"وريثة شرعية لنساء الفراعنة"... مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن تكريم سوسن بدر
16:24 GMTبريطانيا: روسيا تشن "حملة تضليل" لتبرير غزو أوكرانيا
16:24 GMTبعد إطلاق أول منصة رقمية... هل تقود السعودية صناعة التعدين في الشرق الأوسط؟
16:23 GMT"ليس لديها خيار حتى تلوذ بالفرار"... كتائب حزب الله العراقية تعلق على استهداف قاعدة بلد
16:14 GMTرئيس وزراء إثيوبيا يصف كندا بـ"الصديق الداعم في كل الظروف"‏
16:13 GMTتحذير من تسونامي في جزر الكوريل الروسية بعد ثوران بركان في أرخبيل تونغا
16:09 GMTسمكة برأس ضفدع.. عندما تتحول وجبة الفطور إلى قاتل... فيديو
15:53 GMTسوريا تكتشف حقلا جديدا للغاز في ريف حمص
15:51 GMTاكتشاف سر حيوان "الكونغاس"... أول هجين للاستخدام العسكري في العالم في منطقة عربية... صور وفيديو
15:48 GMTنجوم هوليوود ضد إسرائيل: تضامنا مع إخواننا الفلسطينيين
15:30 GMTبث مباشر… مباراة نيجيريا 1 X السودان 0 في بطولة الأمم الأفريقية
15:30 GMTالصين تؤكد استعدادها التام لدعم إيران في مكافحة كورونا
15:28 GMTهل الإسهال يدل على الإصابة بأوميكرون؟
15:24 GMTالقوات اليمنية المشتركة تسيطر على 8 قرى إثر معارك مع جماعة "أنصار الله" جنوبي مأرب
15:23 GMTرابطة الدوري الإنجليزي تقرر تأجيل قمة أرسنال وتوتنهام
15:22 GMTدراسة: تضاعف عدد مرضى الزهايمر ثلاث مرات بحلول عام 2050