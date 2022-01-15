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https://arabic.sputniknews.com/20220115/سياسي-ألماني-يكشف-عن-ثلاثة-انتصارات-بارزة-لموسكو-في-المفاوضات-مع-واشنطن-1056234986.html
سياسي ألماني يكشف عن ثلاثة انتصارات بارزة لموسكو في المفاوضات مع واشنطن
سياسي ألماني يكشف عن ثلاثة انتصارات بارزة لموسكو في المفاوضات مع واشنطن
يرى الباحث السياسي والصحفي الألماني، ألكسندر راهر، أنه على الرغم من رفض واشنطن الرسمي الامتثال لمطالب موسكو بضمانات أمنية، يمكن اعتبار المفاوضات منتصرة لروسيا... 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T14:09+0000
2022-01-15T14:09+0000
روسيا
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وقال راهر في تصريحات لوكالة"سبوتنيك"، بشأن قمة "روسيا_الناتو" والتي وصفتها روسيا بغير الناجحة، إن "موسكو انتصرت بشكل جدي على الغرب الجماعي في عدة نقاط دفعة واحدة".وأشار الخبير إلى أن المحادثة جرت على مستوى ممتاز، لأن واشنطن منذ سنوات عديدة لم تسمح بشكل أساسي بفكرة مناقشة قضية الحلف بجدية، والتي جاءت أيضا بمبادرة من روسيا.الانتصار الثاني لروسيا الاتحادية، بحسب الصحفي، يمكن تسميته بما يحدث وراء الكواليس. في حين أن الولايات المتحدة لم تتخلى رسميا عن عضوية الناتو لأوكرانيا، فإن هذا لن يحدث في الواقع.وتابع أنه من "الإنجازات المهمة الأخرى للاتحاد الروسي تأثيره على المزاج العام والسياسي في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأن المزيد من الأوروبيين مقتنعون بأن سياسة المواجهة الحالية لا تقود إلى شيء".وخلص الخبير السياسي إلى أنه بمرور الوقت سيزداد عدد السياسيين العقلاء في كل من أوروبا وأمريكا، وهو ما سهل إلى حد كبير إنذار موسكو الأخير والمفاوضات المرتبطة به.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/روسيا-أمام-خيارات-استراتيجية-جديدة-لمواجهة-المد-العسكري-الغربي-1056233887.html
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روسيا

سياسي ألماني يكشف عن ثلاثة انتصارات بارزة لموسكو في المفاوضات مع واشنطن

14:09 GMT 15.01.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الذهاب إلى بنك الصوراجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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يرى الباحث السياسي والصحفي الألماني، ألكسندر راهر، أنه على الرغم من رفض واشنطن الرسمي الامتثال لمطالب موسكو بضمانات أمنية، يمكن اعتبار المفاوضات منتصرة لروسيا بثقة تامة.
وقال راهر في تصريحات لوكالة"سبوتنيك"، بشأن قمة "روسيا_الناتو" والتي وصفتها روسيا بغير الناجحة، إن "موسكو انتصرت بشكل جدي على الغرب الجماعي في عدة نقاط دفعة واحدة".
وأشار الخبير إلى أن المحادثة جرت على مستوى ممتاز، لأن واشنطن منذ سنوات عديدة لم تسمح بشكل أساسي بفكرة مناقشة قضية الحلف بجدية، والتي جاءت أيضا بمبادرة من روسيا.
اسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
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الانتصار الثاني لروسيا الاتحادية، بحسب الصحفي، يمكن تسميته بما يحدث وراء الكواليس. في حين أن الولايات المتحدة لم تتخلى رسميا عن عضوية الناتو لأوكرانيا، فإن هذا لن يحدث في الواقع.

وأضاف راهر: "بحكم الأمر الواقع، لن يكون هناك المزيد من توسع الناتو، كما تطالب موسكو. لا تعتزم ألمانيا وفرنسا رفع الفيتو عن دخول جورجيا وأوكرانيا، الذي فرض قبل سنوات عديدة. والأهم أن الولايات المتحدة وافقت على ذلك رغم زعمهم عكس ذلك. لا يستطيع الأمريكيون ببساطة الامتثال علانية لمطالب موسكو. إنهم بحاجة إلى حفظ ماء الوجه".

وتابع أنه من "الإنجازات المهمة الأخرى للاتحاد الروسي تأثيره على المزاج العام والسياسي في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأن المزيد من الأوروبيين مقتنعون بأن سياسة المواجهة الحالية لا تقود إلى شيء".
وخلص الخبير السياسي إلى أنه بمرور الوقت سيزداد عدد السياسيين العقلاء في كل من أوروبا وأمريكا، وهو ما سهل إلى حد كبير إنذار موسكو الأخير والمفاوضات المرتبطة به.
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