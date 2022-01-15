وقال راهر في تصريحات لوكالة"سبوتنيك"، بشأن قمة "روسيا_الناتو" والتي وصفتها روسيا بغير الناجحة، إن "موسكو انتصرت بشكل جدي على الغرب الجماعي في عدة نقاط دفعة واحدة".وأشار الخبير إلى أن المحادثة جرت على مستوى ممتاز، لأن واشنطن منذ سنوات عديدة لم تسمح بشكل أساسي بفكرة مناقشة قضية الحلف بجدية، والتي جاءت أيضا بمبادرة من روسيا.الانتصار الثاني لروسيا الاتحادية، بحسب الصحفي، يمكن تسميته بما يحدث وراء الكواليس. في حين أن الولايات المتحدة لم تتخلى رسميا عن عضوية الناتو لأوكرانيا، فإن هذا لن يحدث في الواقع.وتابع أنه من "الإنجازات المهمة الأخرى للاتحاد الروسي تأثيره على المزاج العام والسياسي في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأن المزيد من الأوروبيين مقتنعون بأن سياسة المواجهة الحالية لا تقود إلى شيء".وخلص الخبير السياسي إلى أنه بمرور الوقت سيزداد عدد السياسيين العقلاء في كل من أوروبا وأمريكا، وهو ما سهل إلى حد كبير إنذار موسكو الأخير والمفاوضات المرتبطة به.
الانتصار الثاني لروسيا الاتحادية، بحسب الصحفي، يمكن تسميته بما يحدث وراء الكواليس. في حين أن الولايات المتحدة لم تتخلى رسميا عن عضوية الناتو لأوكرانيا، فإن هذا لن يحدث في الواقع.
وأضاف راهر: "بحكم الأمر الواقع، لن يكون هناك المزيد من توسع الناتو، كما تطالب موسكو. لا تعتزم ألمانيا وفرنسا رفع الفيتو عن دخول جورجيا وأوكرانيا، الذي فرض قبل سنوات عديدة. والأهم أن الولايات المتحدة وافقت على ذلك رغم زعمهم عكس ذلك. لا يستطيع الأمريكيون ببساطة الامتثال علانية لمطالب موسكو. إنهم بحاجة إلى حفظ ماء الوجه".
وتابع أنه من "الإنجازات المهمة الأخرى للاتحاد الروسي تأثيره على المزاج العام والسياسي في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأن المزيد من الأوروبيين مقتنعون بأن سياسة المواجهة الحالية لا تقود إلى شيء".
وخلص الخبير السياسي إلى أنه بمرور الوقت سيزداد عدد السياسيين العقلاء في كل من أوروبا وأمريكا، وهو ما سهل إلى حد كبير إنذار موسكو الأخير والمفاوضات المرتبطة به.