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https://arabic.sputniknews.com/20220115/سيدة-القاعدة-محتجز-رهائن-في-معبد-يهودي-بتكساس-يكشف-عن-مطالبه-1056253252.html
"سيدة القاعدة"... محتجز رهائن في معبد يهودي بتكساس يكشف عن مطالبه
"سيدة القاعدة"... محتجز رهائن في معبد يهودي بتكساس يكشف عن مطالبه
قالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، إن المسلح الذي يحتجز رهائن في معبد يهودي في ولاية تكساس الأمريكية، كشف عن مطالبه للشرطة. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T21:50+0000
2022-01-15T21:50+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
معبد يهودي
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن إعلام أمريكي، إن المسلح الذي يحتجز الرهائن في معبد "بيت إسرائيل" بمدينة كوليفيل، طالب بمقابلة شقيقته الدكتورة عافية صديقي وهي باكستانية مسلمة تقضي عقوبة بالسجن 86 عاما في الولايات المتحدة.وأوضحت أن صديقي (49 عاما) والمعروفة باسم "سيدة القاعدة" محتجزة في السجن بالقرب من فورت وورث بتكساس، بعد إدانتها عام 2010 في نيويورك بمحاولة قتل جندي أمريكي.وبحسب ما ورد طالب الرجل الذي يتحصن داخل المعبد ويقول إنه يحتجز حاخاما و3 أشخاص آخرين، بأن تتحدث الشرطة مع شقيقته عبر الهاتف.وأفادت الأنباء أن الخاطف دخل المعبد اليوم السبت فى حوالى الساعة 11:30 صباحا (بالتوقيت المحلى). وفي بث مباشر على صفحة المعبد الإصلاحي على فيسبوك سُمع صوته يتحدث عبر الهاتف مع مندوبي الشرطة ويهددهم حال حاولوا دخول المكان.وهدد الخاطف الشرطة عبر الهاتف قائلا "إذا حاول أحد دخول هذا المبنى، أقول لكم، سيموت الجميع".وأعلنت شرطة تكساس الليلة أنه تم إرسال ضباط إلى الحي في كوليفيل بعد حادث احتجاز الرهائن.وقالت الشرطة إنها تقوم بإجلاء السكان من الحي، ولم تؤكد بعد ما إن كان الخاطف مسلحا بالفعل، وحتى الآن لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/إسرائيل-تتابع-عن-كثب-احتجاز-رهائن-في-كنيس-يهودي-في-أمريكا-1056252066.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الشرطة الأمريكية, معبد يهودي

"سيدة القاعدة"... محتجز رهائن في معبد يهودي بتكساس يكشف عن مطالبه

21:50 GMT 15.01.2022
© REUTERS / KEVIN MOHATTالشرطة تقف خارج متجر في بولدر بولاية كولورادو الأمريكية بعد إطلاق نار خلف 6 قتلى
الشرطة تقف خارج متجر في بولدر بولاية كولورادو الأمريكية بعد إطلاق نار خلف 6 قتلى - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / KEVIN MOHATT
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قالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، إن المسلح الذي يحتجز رهائن في معبد يهودي في ولاية تكساس الأمريكية، كشف عن مطالبه للشرطة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن إعلام أمريكي، إن المسلح الذي يحتجز الرهائن في معبد "بيت إسرائيل" بمدينة كوليفيل، طالب بمقابلة شقيقته الدكتورة عافية صديقي وهي باكستانية مسلمة تقضي عقوبة بالسجن 86 عاما في الولايات المتحدة.
وأوضحت أن صديقي (49 عاما) والمعروفة باسم "سيدة القاعدة" محتجزة في السجن بالقرب من فورت وورث بتكساس، بعد إدانتها عام 2010 في نيويورك بمحاولة قتل جندي أمريكي.
وبحسب ما ورد طالب الرجل الذي يتحصن داخل المعبد ويقول إنه يحتجز حاخاما و3 أشخاص آخرين، بأن تتحدث الشرطة مع شقيقته عبر الهاتف.
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
إسرائيل تتابع عن كثب احتجاز رهائن في كنيس يهودي في أمريكا
21:17 GMT
وأفادت الأنباء أن الخاطف دخل المعبد اليوم السبت فى حوالى الساعة 11:30 صباحا (بالتوقيت المحلى). وفي بث مباشر على صفحة المعبد الإصلاحي على فيسبوك سُمع صوته يتحدث عبر الهاتف مع مندوبي الشرطة ويهددهم حال حاولوا دخول المكان.
وهدد الخاطف الشرطة عبر الهاتف قائلا "إذا حاول أحد دخول هذا المبنى، أقول لكم، سيموت الجميع".
وأعلنت شرطة تكساس الليلة أنه تم إرسال ضباط إلى الحي في كوليفيل بعد حادث احتجاز الرهائن.
وقالت الشرطة إنها تقوم بإجلاء السكان من الحي، ولم تؤكد بعد ما إن كان الخاطف مسلحا بالفعل، وحتى الآن لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.
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