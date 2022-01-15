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صحيفة: شخص يحتجز رهائن في كنيس يهودي بتكساس الأمريكية
صحيفة: شخص يحتجز رهائن في كنيس يهودي بتكساس الأمريكية
ذكرت صحيفة أمريكية أن السلطات تتفاوض مع رجل تفيد تقارير بأنه يحتجز رهائن في كنيس يهودي في كوليفيل بولاية تكساس خلال صلوات اليوم السبت. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T20:58+0000
2022-01-15T20:59+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رهائن
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أفادت صحيفة "فورت وورث ستار-تليجرام"، نقلا عن وسائل إعلام محلية بأن عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة السلامة العامة في تكساس موجودة في مكان الحادث.وقالت شرطة كوليفيل إنها تجري عمليات تدخل سريع باستخدام القوات الخاصة في المنطقة التي يقع فيها مجمع بيت إسرائيلي.وأضافت الشرطة الأمريكية على موقع "تويتر" في وقت سابق اليوم أنه يتم إجلاء جميع السكان في المنطقة.ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات داخل المبنى، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "دالاس مورنينج نيوز".وذكرت صحيفة "دالاس مورنينج نيوز" أن "الرقيب في شرطة كوليفيل دارا نيلسون قال إن المفاوضين أجروا اتصالات مع شخص ما داخل الكنيس يعتقد أنه مشتبه به."
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الولايات المتحدة الأمريكية, رهائن

صحيفة: شخص يحتجز رهائن في كنيس يهودي بتكساس الأمريكية

20:58 GMT 15.01.2022 (تم التحديث: 20:59 GMT 15.01.2022)
© REUTERS / KEVIN MOHATTالشرطة تقف خارج متجر في بولدر بولاية كولورادو الأمريكية بعد إطلاق نار خلف 6 قتلى
الشرطة تقف خارج متجر في بولدر بولاية كولورادو الأمريكية بعد إطلاق نار خلف 6 قتلى - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / KEVIN MOHATT
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ذكرت صحيفة أمريكية أن السلطات تتفاوض مع رجل تفيد تقارير بأنه يحتجز رهائن في كنيس يهودي في كوليفيل بولاية تكساس خلال صلوات اليوم السبت.
أفادت صحيفة "فورت وورث ستار-تليجرام"، نقلا عن وسائل إعلام محلية بأن عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة السلامة العامة في تكساس موجودة في مكان الحادث.
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وقالت شرطة كوليفيل إنها تجري عمليات تدخل سريع باستخدام القوات الخاصة في المنطقة التي يقع فيها مجمع بيت إسرائيلي.
وأضافت الشرطة الأمريكية على موقع "تويتر" في وقت سابق اليوم أنه يتم إجلاء جميع السكان في المنطقة.
ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات داخل المبنى، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "دالاس مورنينج نيوز".
وذكرت صحيفة "دالاس مورنينج نيوز" أن "الرقيب في شرطة كوليفيل دارا نيلسون قال إن المفاوضين أجروا اتصالات مع شخص ما داخل الكنيس يعتقد أنه مشتبه به."
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