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ضاحي خلفان يكشف سبب عدم ظهور زعيم "أنصار الله" ويلمح إلى "إصابة خطيرة"
ضاحي خلفان يكشف سبب عدم ظهور زعيم "أنصار الله" ويلمح إلى "إصابة خطيرة"
كشف نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان سبب عدم ظهور زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، ملمحًا بأن لديه "إصابة خطيرة". 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T08:45+0000
2022-01-15T08:45+0000
العالم العربي
أنصار الله
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وقال خلفان عبر حسابه في تويتر، إنه حصل على معلومات تفيد بأن عبد الملك تم نقله مع السفير الإيراني إيرلوا، لإن إصابته خطيرة.وأشار إلى أن الحوثي مريض سرطان منذ 7 سنوات، موضحا أنه حصل على تلك المعلومات من مصدر يمني.وتابع: "أنا مجرد محلل استقي الأخبار من مصادر مختلفة.. هدهد.. يمني قال عبد الملك يتعالج في إيران والإصابة بليغة".وأضاف: "عبد الملك ضيع نفسه وضيع جماعته وضيع البلد"، مؤكدا أنه "بزوال الحوثي تنتهي مشاكل اليمن المدارة بالوكالة".وكانت إيران قد أعلنت عن وفاة السفير الإيراني لدى أنصار الله في اليمن، حسن إيرلو، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي في اليمن، وتم نقله إلى إيران.في حين اتهم المتحدث الرسمي للتحالف العربي العميد ركن تركي المالكي، السفير الإيراني حسن إيرلو بأنه كان يقود العمليات والتخطيطات العسكرية في مأرب باليمن.وفي وقت سابق، توقع خلفان، أن الجيش اليمني الحكومي سيدخل إلى العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" منذ عام 2014 في منتصف عام 2022 رافعا رايات النصر.وتستمر منذ 2015 معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/ضاحي-خلفان-يصف-زعيم-أنصار-الله-بـالجربوع-ويسخر-بعلاقته-بإيران-بجملة-غزلية-1055122733.html
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العالم العربي, أنصار الله, أخبار اليمن الأن

ضاحي خلفان يكشف سبب عدم ظهور زعيم "أنصار الله" ويلمح إلى "إصابة خطيرة"

08:45 GMT 15.01.2022
© AP Photo / Hani Mohammedعبد الملك الحوثي
عبد الملك الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© AP Photo / Hani Mohammed
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كشف نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان سبب عدم ظهور زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، ملمحًا بأن لديه "إصابة خطيرة".
وقال خلفان عبر حسابه في تويتر، إنه حصل على معلومات تفيد بأن عبد الملك تم نقله مع السفير الإيراني إيرلوا، لإن إصابته خطيرة.
وأشار إلى أن الحوثي مريض سرطان منذ 7 سنوات، موضحا أنه حصل على تلك المعلومات من مصدر يمني.
وتابع: "أنا مجرد محلل استقي الأخبار من مصادر مختلفة.. هدهد.. يمني قال عبد الملك يتعالج في إيران والإصابة بليغة".
وأضاف: "عبد الملك ضيع نفسه وضيع جماعته وضيع البلد"، مؤكدا أنه "بزوال الحوثي تنتهي مشاكل اليمن المدارة بالوكالة".
وكانت إيران قد أعلنت عن وفاة السفير الإيراني لدى أنصار الله في اليمن، حسن إيرلو، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي في اليمن، وتم نقله إلى إيران.
في حين اتهم المتحدث الرسمي للتحالف العربي العميد ركن تركي المالكي، السفير الإيراني حسن إيرلو بأنه كان يقود العمليات والتخطيطات العسكرية في مأرب باليمن.
قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
ضاحي خلفان يصف زعيم "أنصار الله" بـ"الجربوع" ويسخر بعلاقته بإيران بجملة غزلية
9 يناير, 09:40 GMT
وفي وقت سابق، توقع خلفان، أن الجيش اليمني الحكومي سيدخل إلى العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" منذ عام 2014 في منتصف عام 2022 رافعا رايات النصر.
وتستمر منذ 2015 معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
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