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https://arabic.sputniknews.com/20220115/طبيب-الإبراشي-المتهم-بالتسبب-في-وفاته-يقر-بإعطائه-دواء-فيروس-سي-فيديو-1056220556.html
طبيب الإبراشي المتهم بالتسبب في وفاته يقر بإعطائه دواء "فيروس سي"... فيديو
طبيب الإبراشي المتهم بالتسبب في وفاته يقر بإعطائه دواء "فيروس سي"... فيديو
أقر الدكتور شريف عباس الطبيب المعالج للإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي، بأنه أعطى دواء "سوفالدي"، الذي يُستخدم لعلاج مرضى "فيروس سي"، للإعلامي الراحل. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T08:41+0000
2022-01-15T08:41+0000
أخبار مصر الآن
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وقال الطبيب المتهم في بلاغ رسمي بأنه السبب في وفاة الإبراشي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "mbc مصر"، إن "علاج سوفالدي موجود في بحث دولي وله فاعلية كبيرة ضد الفيروسات، وليس له أي أعراض جانبية".وأوضح أن "العلاج الذي حصل عليه وائل الإبراشي حصل عليه خمسة ملايين مصري"، مؤكّدًا أن سوفالدي هو السبب في عدم حدوث كارثة في مصر خلال جائحة كورونا.وردا على ما نُسب إليه بأنه عالج شخصيات أخرى من المشاهير توفيت أيضا، قال: "ممنوع طبيًا أجيب سيرة مرضى لكني أنا عالجت الكثيرين بنيهم مشاهير ولم أتقاض أي أموال لذلك وربنا شفاهم"، قبل أن يعود مرة أخرى لاحقًا ويؤكد أن هناك من توفي بالفعل لكن ليس في الفترة الأخيرة.وقال سمير صبري، محامي سحر الإبراشي زوجة الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي، إنها "ذهبت إلى مكتبه الأربعاء الماضي، وطالبت برفع قضية لفتح تحقيق، مؤكدا أن المستندات التي أعطيت له تؤكد أن ما حدث جريمة قتل متكاملة الأركان.وأضاف: "الطبيب المعالج للإبراشي كان يدخن بشراهة داخل غرفة الإعلامي، وكان مقيما مع وائل الإبراشي في المنزل لفترة معينة"، متابعا أن الطبيب أعطى لوائل الإبراشي دواء لا يعلم اسمه.وكان الطبيب المصري، خالد منتصر، نشر أرقاما وصورا قال إنها توضح أن "الإعلامي المصري، وائل الإبراشي مات مقتولا".من جهته، قال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ورئيس لجنة آداب المهنة في مصر في تصريحات مع "بوابة الأهرام"، إن "النقابة تحاول التواصل مع الدكتور خالد منتصر لاستجلاء حقيقة ما نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي عن وجود خطأ طبي في علاج الإعلامي وائل الإبراشي أدى لتدهور شديد في حالته الصحية".وكشفت زوجة الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي، منذ أيام مفاجأة صادمة عن سبب وفاة زوجها، بعدما أفادت تقارير إعلامية بإصابته بفيروس كورونا.وأكدت أن "السبب الرئيسي كان إصابته بتليف في الرئة بسبب مضاعفات الفيروس"، مشيرة إلى أنه كان لديه نية لمقاضاة كل الأطباء اللي أهملوا فيه، بعد أن يتعافى.وتم الإعلان، مساء الأحد الماضي، عن وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.وعرف وائل الإبراشي بتقديمه برنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم" المصرية، لينتقل بعدها لتقديم برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، لكن بسبب ظروف مرضه غاب عن عمله الإعلامي وقدم البرنامج بالنيابة عنه الإعلامي، يوسف الحسيني.
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طبيب الإبراشي المتهم بالتسبب في وفاته يقر بإعطائه دواء "فيروس سي"... فيديو

08:41 GMT 15.01.2022
© AFP 2021 / -الإعلامي المصري وائل الإبراشي
الإعلامي المصري وائل الإبراشي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© AFP 2021 / -
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أقر الدكتور شريف عباس الطبيب المعالج للإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي، بأنه أعطى دواء "سوفالدي"، الذي يُستخدم لعلاج مرضى "فيروس سي"، للإعلامي الراحل.
وقال الطبيب المتهم في بلاغ رسمي بأنه السبب في وفاة الإبراشي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "mbc مصر"، إن "علاج سوفالدي موجود في بحث دولي وله فاعلية كبيرة ضد الفيروسات، وليس له أي أعراض جانبية".
وأوضح أن "العلاج الذي حصل عليه وائل الإبراشي حصل عليه خمسة ملايين مصري"، مؤكّدًا أن سوفالدي هو السبب في عدم حدوث كارثة في مصر خلال جائحة كورونا.
وأشار إلى أنه لم يعطِ الإبراشي أي علاج غامض أو غير معروف كما تردد، موضحا أنه اعتمد على بروتوكول العلاج المعروف وهو الذي استكمله في المستشفى وأنه أعطاه مضادات حيوية ومضادات التجلط، وهو نفس العلاج الذي كان يحصل عليه في العناية المركزة.
وردا على ما نُسب إليه بأنه عالج شخصيات أخرى من المشاهير توفيت أيضا، قال: "ممنوع طبيًا أجيب سيرة مرضى لكني أنا عالجت الكثيرين بنيهم مشاهير ولم أتقاض أي أموال لذلك وربنا شفاهم"، قبل أن يعود مرة أخرى لاحقًا ويؤكد أن هناك من توفي بالفعل لكن ليس في الفترة الأخيرة.
وقال سمير صبري، محامي سحر الإبراشي زوجة الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي، إنها "ذهبت إلى مكتبه الأربعاء الماضي، وطالبت برفع قضية لفتح تحقيق، مؤكدا أن المستندات التي أعطيت له تؤكد أن ما حدث جريمة قتل متكاملة الأركان.
وأضاف: "الطبيب المعالج للإبراشي كان يدخن بشراهة داخل غرفة الإعلامي، وكان مقيما مع وائل الإبراشي في المنزل لفترة معينة"، متابعا أن الطبيب أعطى لوائل الإبراشي دواء لا يعلم اسمه.
وكان الطبيب المصري، خالد منتصر، نشر أرقاما وصورا قال إنها توضح أن "الإعلامي المصري، وائل الإبراشي مات مقتولا".
من جهته، قال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ورئيس لجنة آداب المهنة في مصر في تصريحات مع "بوابة الأهرام"، إن "النقابة تحاول التواصل مع الدكتور خالد منتصر لاستجلاء حقيقة ما نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي عن وجود خطأ طبي في علاج الإعلامي وائل الإبراشي أدى لتدهور شديد في حالته الصحية".
وكشفت زوجة الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي، منذ أيام مفاجأة صادمة عن سبب وفاة زوجها، بعدما أفادت تقارير إعلامية بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت، في تصريحات مع صحيفة "الوطن" المصرية، إن "كورونا بريئة من وفاته"، مؤكدة أن "سبب الوفاة خطأ طبي، وليس بسبب إصابته بفيروس كورونا".

وأكدت أن "السبب الرئيسي كان إصابته بتليف في الرئة بسبب مضاعفات الفيروس"، مشيرة إلى أنه كان لديه نية لمقاضاة كل الأطباء اللي أهملوا فيه، بعد أن يتعافى.
وتم الإعلان، مساء الأحد الماضي، عن وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.
وعرف وائل الإبراشي بتقديمه برنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم" المصرية، لينتقل بعدها لتقديم برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، لكن بسبب ظروف مرضه غاب عن عمله الإعلامي وقدم البرنامج بالنيابة عنه الإعلامي، يوسف الحسيني.
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