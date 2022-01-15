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https://arabic.sputniknews.com/20220115/طفلة-روسية-ضمن-قائمة-المدونين-الأكثر-دخلا-على-منصة-يوتيوب-في-العالم-1056231354.html
طفلة روسية ضمن قائمة المدونين الأكثر دخلا على منصة يوتيوب في العالم
طفلة روسية ضمن قائمة المدونين الأكثر دخلا على منصة يوتيوب في العالم
أعلنت المجلة الأمريكية "فوربس" المتخصصة برجال الأعمال عن إدراج فتاة روسية في قائمة المدونين الأعلى أجرا في العالم. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T13:15+0000
2022-01-15T13:15+0000
2022-01-15T13:15+0000
روسيا
مجتمع
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ذكرت مجلة "فوربس" أن الطفلة الروسية ناستيا رادزينسكايا، البالغة من العمر سبع سنوات، احتلت المركز السادس في قائمة تصنيف المدونين، وذلك بصفتها واحدة من المدونين الأعلى أجرا على منصة "يوتيوب".تعد الفتاة الروسية ناستيا رادزينسكايا من أكثر المدونين دخلا خلال العام الماضي، حيث استطاعت جني 2 مليار روبل (18 مليون دولار أمريكي). وبحسب تقرير قناة "إزفيستيا" الروسية ظهرت المدونة الروسية على منصة "يوتيوب" في عام 2016 وبحلول عام 2017، كان حوالي 2.5 مليون شخص قد اشتركوا بالقناة. وتم إدراج الفتاة الروسية في تصنيف "فوربس" للمرة الثالثة العام الماضي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مجتمع
طفلة روسية ضمن قائمة المدونين الأكثر دخلا على منصة يوتيوب في العالم
أعلنت المجلة الأمريكية "فوربس" المتخصصة برجال الأعمال عن إدراج فتاة روسية في قائمة المدونين الأعلى أجرا في العالم.
ذكرت مجلة "فوربس" أن الطفلة الروسية ناستيا رادزينسكايا، البالغة من العمر سبع سنوات، احتلت المركز السادس في قائمة تصنيف المدونين، وذلك بصفتها واحدة من المدونين الأعلى أجرا على منصة "يوتيوب".
تعد الفتاة الروسية ناستيا رادزينسكايا من أكثر المدونين دخلا خلال العام الماضي، حيث استطاعت جني 2 مليار روبل (18 مليون دولار أمريكي).
وبحسب تقرير
قناة "إزفيستيا"
الروسية ظهرت المدونة الروسية على منصة "يوتيوب" في عام 2016 وبحلول عام 2017، كان حوالي 2.5 مليون شخص قد اشتركوا بالقناة.
وتم إدراج الفتاة الروسية في تصنيف "فوربس" للمرة الثالثة العام الماضي.