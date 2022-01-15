تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220115/طفلة-روسية-ضمن-قائمة-المدونين-الأكثر-دخلا-على-منصة-يوتيوب-في-العالم-1056231354.html
طفلة روسية ضمن قائمة المدونين الأكثر دخلا على منصة يوتيوب في العالم
طفلة روسية ضمن قائمة المدونين الأكثر دخلا على منصة يوتيوب في العالم
أعلنت المجلة الأمريكية "فوربس" المتخصصة برجال الأعمال عن إدراج فتاة روسية في قائمة المدونين الأعلى أجرا في العالم. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T13:15+0000
2022-01-15T13:15+0000
روسيا
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1048401407_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_875bf02e39c105dec8a439e8121e7f34.jpg
ذكرت مجلة "فوربس" أن الطفلة الروسية ناستيا رادزينسكايا، البالغة من العمر سبع سنوات، احتلت المركز السادس في قائمة تصنيف المدونين، وذلك بصفتها واحدة من المدونين الأعلى أجرا على منصة "يوتيوب".تعد الفتاة الروسية ناستيا رادزينسكايا من أكثر المدونين دخلا خلال العام الماضي، حيث استطاعت جني 2 مليار روبل (18 مليون دولار أمريكي). وبحسب تقرير قناة "إزفيستيا" الروسية ظهرت المدونة الروسية على منصة "يوتيوب" في عام 2016 وبحلول عام 2017، كان حوالي 2.5 مليون شخص قد اشتركوا بالقناة. وتم إدراج الفتاة الروسية في تصنيف "فوربس" للمرة الثالثة العام الماضي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1048401407_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4df3835f646808ae6691c69cfb77b29b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, مجتمع

طفلة روسية ضمن قائمة المدونين الأكثر دخلا على منصة يوتيوب في العالم

13:15 GMT 15.01.2022
© REUTERS / Lucy Nicholsonتطبيق "يوتيوب"
تطبيق يوتيوب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / Lucy Nicholson
تابعنا عبر
أعلنت المجلة الأمريكية "فوربس" المتخصصة برجال الأعمال عن إدراج فتاة روسية في قائمة المدونين الأعلى أجرا في العالم.
ذكرت مجلة "فوربس" أن الطفلة الروسية ناستيا رادزينسكايا، البالغة من العمر سبع سنوات، احتلت المركز السادس في قائمة تصنيف المدونين، وذلك بصفتها واحدة من المدونين الأعلى أجرا على منصة "يوتيوب".
تعد الفتاة الروسية ناستيا رادزينسكايا من أكثر المدونين دخلا خلال العام الماضي، حيث استطاعت جني 2 مليار روبل (18 مليون دولار أمريكي).
وبحسب تقرير قناة "إزفيستيا" الروسية ظهرت المدونة الروسية على منصة "يوتيوب" في عام 2016 وبحلول عام 2017، كان حوالي 2.5 مليون شخص قد اشتركوا بالقناة.
وتم إدراج الفتاة الروسية في تصنيف "فوربس" للمرة الثالثة العام الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:31 GMT"الحرية والتغيير" تتعاطى إيجابيا مع المبادرة الأممية... هجوم يستهدف مقر حزب رئيس البرلمان العراقي
13:30 GMTالحرس الثوري الإيراني يكشف عما لجأت إليه السعودية والإمارات بعد قلقهما من هزيمة كبرى في اليمن
13:26 GMTالسعودية تحذر مواطنيها في أستراليا من كارثة طبيعية
13:24 GMT"يونيليفر" تعتزم شراء علامات تجارية من "غلاسكو" بـ 68 مليار دولار
13:22 GMTسكان قرية سورية يمنعون جنودا أمريكيين من دخول قريتهم
13:19 GMTكاظم الساهر يحذر الجمهور في أول ظهور بعد وفاة شقيقه
13:15 GMTطفلة روسية ضمن قائمة المدونين الأكثر دخلا على منصة يوتيوب في العالم
13:13 GMTعلماء: الأرض تتنفس وعند الزفير تطلق "مشهدا ساحرا"... فيديو
13:00 GMTالإسبانية بادوسا تفوز ببطولة سيدني للتنس
13:00 GMTحقيقة وفاة الإعلامية الكويتية أمينة الشراح
12:57 GMTمدرب مصر يرد على انتقاده بشأن خطة "5-5-0"... فيديو
12:55 GMTتونس... "النهضة" تدين بشدة منع المتظاهرين من حرية التعبير وتندد بالاعتداء على الرموز السياسية
12:54 GMTانفجار لغم أرضي يودي بحياة طفل في مدينة دير الزور السورية
12:52 GMTزواج القاصرات... بنات بعمر الزهور ضحايا للعادات والتقاليد
12:51 GMTاليمن... التحالف العربي يعلن طرقا تربط مأرب والبيضاء وشبوة مناطق عمليات
12:46 GMTهل تشهد العملية السياسية في العراق وساطات دولية لحل الخلافات؟
12:43 GMT‏زوكربرغ يتخذ إجراء للرد على اتهام "فيسبوك" بزيادة العنف داخل إثيوبيا
12:39 GMTلهذا السبب..."التموين المصرية" تطرح عبوة زيت جديدة على البطاقات
12:33 GMTتونس... هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري تؤكد أن حالته الصحية "بلغت مرحلة الخطر الشديد"
12:32 GMTاكتشاف مستعمرة هائلة ومنظمة لـ"الجماجم الشفافة" في قاع المحيط المتجمد الجنوبي... صور وفيديو