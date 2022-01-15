https://arabic.sputniknews.com/20220115/علماء-الأرض-تتنفس-وعند-الزفير-تطلق-مشهدا-ساحرا-فيديو---1056231083.html

علماء: الأرض تتنفس وعند الزفير تطلق "مشهدا ساحرا"... فيديو

علماء: الأرض تتنفس وعند الزفير تطلق "مشهدا ساحرا"... فيديو

يؤكد العديد من العلماء أن كوكبنا الأزرق مثله مثل باقي المخلوقات التي تعيش عليه، يقوم "مجازيا"، إن صحت التسمية، بعملية التنفس، بشقيها الرئيسيين، الشهيق والزفير،... 15.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-15T13:13+0000

2022-01-15T13:13+0000

2022-01-15T13:14+0000

مجتمع

علوم

نادي الفيديو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1054281783_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_47b5a3da1740f8eae5f684213d1afe81.jpg

ويظهر في الفيديو الذي شاركه أحد العلماء بهدف توضيح هذه العملية أن القارات المتحركة أصلا، تنكمش خلال فصل الصيف، مما يشير إلى الأوقات والأماكن التي تنمو فيها النباتات التي تمتص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، الأمر الذي يمثل عملية الشهيق.وبالعكس، عندما يحل الشتاء، يبدو أن القارات تتضخم، مما يشير إلى أن الغطاء النباتي يموت وأن الكربون يتم إطلاقه في الغلاف الجوي، وهي عملية الزفير.وبحسب التقرير المنشور في مجلة "Live Science" العلمية، فإن هذا المشهد في النهاية هو جزء مهم من دورة الكربون، أو تدفق الكربون في جميع أنحاء نظام كوكب الأرض.ويطلق الكربون في الغلاف الجوي عن طريق تحلل المواد العضوية وتآكل الصخور المحتوية على مركبات الكربون، وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تمتص المحيطات والنباتات الكربون الذي تستخدمه في عملية التمثيل الضوئي.ويوضح المشهد الأهمية الكبيرة التي يمثلها الغطاء النباتي لكوكب الأرض وللحياة بشكل عام، حيث تعتبر الغابات بمثابة الرئة التي يتنفس من خلالها كوكبنا، حيث يدق العلماء ناقوس الخطر، بسبب ازدياد التلوث وظاهرة الاحترار العالمي، الأمر الذي يهدد بشكل مباشر البشرية والحياة على الأرض.

https://arabic.sputniknews.com/20220111/الكشف-عن-مخطط-مدينة-المريخ-الرحلة-متاحة-للجميع-بقرض-مقابل-العمل-صور-وفيديو--1055222301.html

https://arabic.sputniknews.com/20220115/اكتشاف-مستعمرة-هائلة-ومنظمة-لـالجماجم-الشفافة-في-قاع-المحيط-المتجمد-الجنوبي-صور-وفيديو--1056228376.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, علوم, نادي الفيديو