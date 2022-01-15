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https://arabic.sputniknews.com/20220115/علماء-الأرض-تتنفس-وعند-الزفير-تطلق-مشهدا-ساحرا-فيديو---1056231083.html
علماء: الأرض تتنفس وعند الزفير تطلق "مشهدا ساحرا"... فيديو
علماء: الأرض تتنفس وعند الزفير تطلق "مشهدا ساحرا"... فيديو
يؤكد العديد من العلماء أن كوكبنا الأزرق مثله مثل باقي المخلوقات التي تعيش عليه، يقوم "مجازيا"، إن صحت التسمية، بعملية التنفس، بشقيها الرئيسيين، الشهيق والزفير،... 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T13:13+0000
2022-01-15T13:14+0000
مجتمع
علوم
نادي الفيديو
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ويظهر في الفيديو الذي شاركه أحد العلماء بهدف توضيح هذه العملية أن القارات المتحركة أصلا، تنكمش خلال فصل الصيف، مما يشير إلى الأوقات والأماكن التي تنمو فيها النباتات التي تمتص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، الأمر الذي يمثل عملية الشهيق.وبالعكس، عندما يحل الشتاء، يبدو أن القارات تتضخم، مما يشير إلى أن الغطاء النباتي يموت وأن الكربون يتم إطلاقه في الغلاف الجوي، وهي عملية الزفير.وبحسب التقرير المنشور في مجلة "Live Science" العلمية، فإن هذا المشهد في النهاية هو جزء مهم من دورة الكربون، أو تدفق الكربون في جميع أنحاء نظام كوكب الأرض.ويطلق الكربون في الغلاف الجوي عن طريق تحلل المواد العضوية وتآكل الصخور المحتوية على مركبات الكربون، وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تمتص المحيطات والنباتات الكربون الذي تستخدمه في عملية التمثيل الضوئي.ويوضح المشهد الأهمية الكبيرة التي يمثلها الغطاء النباتي لكوكب الأرض وللحياة بشكل عام، حيث تعتبر الغابات بمثابة الرئة التي يتنفس من خلالها كوكبنا، حيث يدق العلماء ناقوس الخطر، بسبب ازدياد التلوث وظاهرة الاحترار العالمي، الأمر الذي يهدد بشكل مباشر البشرية والحياة على الأرض.
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مجتمع, علوم, نادي الفيديو

علماء: الأرض تتنفس وعند الزفير تطلق "مشهدا ساحرا"... فيديو

13:13 GMT 15.01.2022 (تم التحديث: 13:14 GMT 15.01.2022)
© Photo / pixabay/AlexAntropov86مشهد خيالي لكوكب الأرض مع بروز اليابسة
مشهد خيالي لكوكب الأرض مع بروز اليابسة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© Photo / pixabay/AlexAntropov86
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يؤكد العديد من العلماء أن كوكبنا الأزرق مثله مثل باقي المخلوقات التي تعيش عليه، يقوم "مجازيا"، إن صحت التسمية، بعملية التنفس، بشقيها الرئيسيين، الشهيق والزفير، لكن على طريقة الأرض الخاصة.
ويظهر في الفيديو الذي شاركه أحد العلماء بهدف توضيح هذه العملية أن القارات المتحركة أصلا، تنكمش خلال فصل الصيف، مما يشير إلى الأوقات والأماكن التي تنمو فيها النباتات التي تمتص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، الأمر الذي يمثل عملية الشهيق.
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وبالعكس، عندما يحل الشتاء، يبدو أن القارات تتضخم، مما يشير إلى أن الغطاء النباتي يموت وأن الكربون يتم إطلاقه في الغلاف الجوي، وهي عملية الزفير.
وبحسب التقرير المنشور في مجلة "Live Science" العلمية، فإن هذا المشهد في النهاية هو جزء مهم من دورة الكربون، أو تدفق الكربون في جميع أنحاء نظام كوكب الأرض.

"إن بيانات الرسوم المتحركة هذه أتت من ملاحظات الأقمار الصناعية ومئات من محطات مراقبة الكربون في جميع أنحاء العالم.. إن هذه الرؤية في الحقيقة مجرد مشروع ممتع".

ماركوس رايششتاين
مدير قسم التكامل البيوجيوكيميائي في معهد ماكس بلانك للكيمياء الحيوية في ألمانيا والذي نشر المشاهد
ويطلق الكربون في الغلاف الجوي عن طريق تحلل المواد العضوية وتآكل الصخور المحتوية على مركبات الكربون، وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تمتص المحيطات والنباتات الكربون الذي تستخدمه في عملية التمثيل الضوئي.
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ويوضح المشهد الأهمية الكبيرة التي يمثلها الغطاء النباتي لكوكب الأرض وللحياة بشكل عام، حيث تعتبر الغابات بمثابة الرئة التي يتنفس من خلالها كوكبنا، حيث يدق العلماء ناقوس الخطر، بسبب ازدياد التلوث وظاهرة الاحترار العالمي، الأمر الذي يهدد بشكل مباشر البشرية والحياة على الأرض.
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