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https://arabic.sputniknews.com/20220115/فيديو-مثير-لسائق-ربع-نقل-سعودي-يتسابق-مع-إحدى-سيارات-رالي-داكار-في-الصحراء-1056226228.html
فيديو مثير لسائق ربع نقل سعودي يتسابق مع إحدى سيارات رالي داكار في الصحراء
فيديو مثير لسائق ربع نقل سعودي يتسابق مع إحدى سيارات رالي داكار في الصحراء
انتشر في الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مجاراة قائد سيارة ربع نقل سعودي لإحدى السيارات المعدلة في رالي داكار المقام في... 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T11:12+0000
2022-01-15T11:12+0000
مجتمع
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ويظهر في الفيديو سيارة من طراز "داتسون" موديل 2015 من إنتاج شركة "نيسان" وهي تحاول مجاراة سيارة حديثة معدلة ومخصصة للصحراء بل وتنجح في ذلك.وحسب صحيفة "سبق" تم تصوير الفيديو من قِبل مصور كان في طائرة هليكوبتر تتابع السباق.ونقلت الصحيفة عن سائق السيارة ويدعى مشعل بن نايف الشلوي، وهو طالب جامعي يبلغ 24 عاما، أن قصة تلك الواقعة التي حدثت في وقت لم يتجاوز دقيقتين.وأضاف أنه كان برفقة أحد أصدقائه في السيارة، متوجها لحظيرة يملكها من أجل إغلاقها.وأوضح أنه أثناء سيره بالسيارة شاهد قدوم سيارات الرالي عبر مسارها المخصص، ما دفعه إلى التحرك ومتابعة إحدى السيارات من أجل تصويرها وتوثيق الحدث.وأثار الفيديو تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل باعتبار أن السيارة الربع نقل لا تملك التعديلات اللازمة للقيادة بهذه السرعات العالية في الصحراء مقارنة بمركبات رالي داكار المجهزة بالكامل.
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مجتمع, منوعات, السعودية

فيديو مثير لسائق ربع نقل سعودي يتسابق مع إحدى سيارات رالي داكار في الصحراء

11:12 GMT 15.01.2022
© AFP 2021 / FRANCK FIFEرالي داكار السعودية 2021
رالي داكار السعودية 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© AFP 2021 / FRANCK FIFE
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انتشر في الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مجاراة قائد سيارة ربع نقل سعودي لإحدى السيارات المعدلة في رالي داكار المقام في السعودية.
ويظهر في الفيديو سيارة من طراز "داتسون" موديل 2015 من إنتاج شركة "نيسان" وهي تحاول مجاراة سيارة حديثة معدلة ومخصصة للصحراء بل وتنجح في ذلك.
وحسب صحيفة "سبق" تم تصوير الفيديو من قِبل مصور كان في طائرة هليكوبتر تتابع السباق.
ونقلت الصحيفة عن سائق السيارة ويدعى مشعل بن نايف الشلوي، وهو طالب جامعي يبلغ 24 عاما، أن قصة تلك الواقعة التي حدثت في وقت لم يتجاوز دقيقتين.
وأضاف أنه كان برفقة أحد أصدقائه في السيارة، متوجها لحظيرة يملكها من أجل إغلاقها.
أبرز لقطات رالي داكار "السعودية 2022"
© AFP 2021 / Franck Fifeراكب الدراجة النارية الأمريكي ريكي برابيك يقود دؤاجته "هوندا" خلال المرحلة الثامنة من "رالي داكار 2022" بين الدوادمي ووادي الدواسر في المملكة العربية السعودية، 10 يناير 2022.
راكب الدراجة النارية الأمريكي ريكي برابيك يقود دؤاجته هوندا خلال المرحلة الثامنة من رالي داكار 2022 بين الدوادمي ووادي الدواسر في المملكة العربية السعودية، 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
1/18
© AFP 2021 / Franck Fife
راكب الدراجة النارية الأمريكي ريكي برابيك يقود دؤاجته "هوندا" خلال المرحلة الثامنة من "رالي داكار 2022" بين الدوادمي ووادي الدواسر في المملكة العربية السعودية، 10 يناير 2022.
© Sputnik . www.kamazmaster.ru / الذهاب إلى بنك الصورسيارة فريق "كاماز" الروسي، الطاقم 509 المكون من أندريه كارجينوف وأندري موكيف وإيفان مالكوف على حلبة المرحلة السادسة من "رالي داكار 2022 " في فئة الشاحنات في المملكة العربية السعودية.
سيارة فريق كاماز الروسي، الطاقم 509 المكون من أندريه كارجينوف وأندري موكيف وإيفان مالكوف على حلبة المرحلة السادسة من رالي داكار 2022 في فئة الشاحنات في المملكة العربية السعودية. - سبوتنيك عربي
2/18
© Sputnik . www.kamazmaster.ru
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سيارة فريق "كاماز" الروسي، الطاقم 509 المكون من أندريه كارجينوف وأندري موكيف وإيفان مالكوف على حلبة المرحلة السادسة من "رالي داكار 2022 " في فئة الشاحنات في المملكة العربية السعودية.
© REUTERS / Hamad I Mohammedنظرة عامة على المتسابقين أثناء اللعب خلال المرحلة السادسة من "رالي داكار 2022"، الرياض، المملكة العربية السعودية، 7 يناير 2022
نظرة عامة على المتسابقين أثناء اللعب خلال المرحلة السادسة من رالي داكار 2022، الرياض، المملكة العربية السعودية، 7 يناير 2022 - سبوتنيك عربي
3/18
© REUTERS / Hamad I Mohammed
نظرة عامة على المتسابقين أثناء اللعب خلال المرحلة السادسة من "رالي داكار 2022"، الرياض، المملكة العربية السعودية، 7 يناير 2022
© REUTERS / Hamad I Mohammed منظر عام خلال المرحلة 7 من "رالي داكار 2022" مع متفرج يستخدم هاتف محمول، الرياض إلى الدوادمي، المملكة العربية السعودية، 9 يناير 2022
 منظر عام خلال المرحلة 7 من رالي داكار 2022 مع متفرج يستخدم هاتف محمول، الرياض إلى الدوادمي، المملكة العربية السعودية، 9 يناير 2022 - سبوتنيك عربي
4/18
© REUTERS / Hamad I Mohammed
منظر عام خلال المرحلة 7 من "رالي داكار 2022" مع متفرج يستخدم هاتف محمول، الرياض إلى الدوادمي، المملكة العربية السعودية، 9 يناير 2022
© REUTERS / Hamad I Mohammedمنظر عام خلال المرحلة الأولى من "رالي داكار 2022" - جدة إلى حائل، المملكة العربية السعودية، 1 يناير 2022
منظر عام خلال المرحلة الأولى من رالي داكار 2022 - جدة إلى حائل، المملكة العربية السعودية، 1 يناير 2022 - سبوتنيك عربي
5/18
© REUTERS / Hamad I Mohammed
منظر عام خلال المرحلة الأولى من "رالي داكار 2022" - جدة إلى حائل، المملكة العربية السعودية، 1 يناير 2022
© AFP 2021 / Franck Fifeرد فعل السائق الفرنسي جيرلين شيشيريت ومساعده أليكس وينوك بعد اصطدامهما بمركبتهما خلال المرحلة 4 من "رالي داكار 2022" بين القيصومة والرياض في المملكة العربية السعودية، 5 يناير 2022.
رد فعل السائق الفرنسي جيرلين شيشيريت ومساعده أليكس وينوك بعد اصطدامهما بمركبتهما خلال المرحلة 4 من رالي داكار 2022 بين القيصومة والرياض في المملكة العربية السعودية، 5 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2021 / Franck Fife
رد فعل السائق الفرنسي جيرلين شيشيريت ومساعده أليكس وينوك بعد اصطدامهما بمركبتهما خلال المرحلة 4 من "رالي داكار 2022" بين القيصومة والرياض في المملكة العربية السعودية، 5 يناير 2022.
© Sputnik . Marcelo Maragni / www.kamazmaster.ru / الذهاب إلى بنك الصورمركبة طاقم 500 المكون من ديمتري سوتنيكوف ورسلان أخماديف وإيلجيز أحمدزيانوف من فريق كاماز الروسي خلال المرحلة الأولى من "رالي داكار 2022" في فئة الشاحنات في المملكة العربية السعودية.
مركبة طاقم 500 المكون من ديمتري سوتنيكوف ورسلان أخماديف وإيلجيز أحمدزيانوف من فريق كاماز الروسي خلال المرحلة الأولى من رالي داكار 2022 في فئة الشاحنات في المملكة العربية السعودية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Marcelo Maragni / www.kamazmaster.ru
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الذهاب إلى بنك الصور
مركبة طاقم 500 المكون من ديمتري سوتنيكوف ورسلان أخماديف وإيلجيز أحمدزيانوف من فريق كاماز الروسي خلال المرحلة الأولى من "رالي داكار 2022" في فئة الشاحنات في المملكة العربية السعودية.
© AFP 2021 / Franck Fifeالسائق الفرنسي سيباستيان لوب يتفاعل في نهاية المرحلة السادسة من "رالي داكار 2022" بالقرب من العاصمة السعودية الرياض، 7 يناير 2022.
السائق الفرنسي سيباستيان لوب يتفاعل في نهاية المرحلة السادسة من رالي داكار 2022 بالقرب من العاصمة السعودية الرياض، 7 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
8/18
© AFP 2021 / Franck Fife
السائق الفرنسي سيباستيان لوب يتفاعل في نهاية المرحلة السادسة من "رالي داكار 2022" بالقرب من العاصمة السعودية الرياض، 7 يناير 2022.
© REUTERS / Hamad I Mohammed أورلاندو تيرانوفا سائق البحرين ضمن فريق "ريد إكستريم" ومساعده دانيال أوليفيراس كاريراس، خلال المرحلة السابعة، الرياض إلى الدوادمي، المملكة العربية السعودية، 9 يناير 2022
 أورلاندو تيرانوفا سائق البحرين ضمن فريق ريد إكستريم ومساعده دانيال أوليفيراس كاريراس، خلال المرحلة السابعة، الرياض إلى الدوادمي، المملكة العربية السعودية، 9 يناير 2022 - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Hamad I Mohammed
أورلاندو تيرانوفا سائق البحرين ضمن فريق "ريد إكستريم" ومساعده دانيال أوليفيراس كاريراس، خلال المرحلة السابعة، الرياض إلى الدوادمي، المملكة العربية السعودية، 9 يناير 2022
© AFP 2021 / Franck Fifeتنتشر طائرات هليكوبتر قبل المرحلة الثالثة من "رالي داكار 2022" بين منطقتي الأرطاوية والقيصومة، 4 يناير 2022.
تنتشر طائرات هليكوبتر قبل المرحلة الثالثة من رالي داكار 2022 بين منطقتي الأرطاوية والقيصومة، 4 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
10/18
© AFP 2021 / Franck Fife
تنتشر طائرات هليكوبتر قبل المرحلة الثالثة من "رالي داكار 2022" بين منطقتي الأرطاوية والقيصومة، 4 يناير 2022.
© REUTERS / Hamad I Mohammedحضر كارلوس ساينز من فريق "أودي سبورت" ومساعده لوكاس كروز مركبتهم خلال المرحلة الخامسة من "رالي داكار السعودية 2022"، الرياض إلى الرياض، المملكة العربية السعودية، 6 يناير 2022
حضر كارلوس ساينز من فريق أودي سبورت ومساعده لوكاس كروز مركبتهم خلال المرحلة الخامسة من رالي داكار السعودية 2022، الرياض إلى الرياض، المملكة العربية السعودية، 6 يناير 2022 - سبوتنيك عربي
11/18
© REUTERS / Hamad I Mohammed
حضر كارلوس ساينز من فريق "أودي سبورت" ومساعده لوكاس كروز مركبتهم خلال المرحلة الخامسة من "رالي داكار السعودية 2022"، الرياض إلى الرياض، المملكة العربية السعودية، 6 يناير 2022
© REUTERS / Hamad I Mohammedسيباستيان لوب سائق البحرين ضمن فريق "ريد إكستريم" ومساعده فابيان لوركين، خلال المرحلة الرابعة، القيصومة إلى الرياض، المملكة العربية السعودية، 5 يناير 2022
سيباستيان لوب سائق البحرين ضمن فريق ريد إكستريم ومساعده فابيان لوركين، خلال المرحلة الرابعة، القيصومة إلى الرياض، المملكة العربية السعودية، 5 يناير 2022 - سبوتنيك عربي
12/18
© REUTERS / Hamad I Mohammed
سيباستيان لوب سائق البحرين ضمن فريق "ريد إكستريم" ومساعده فابيان لوركين، خلال المرحلة الرابعة، القيصومة إلى الرياض، المملكة العربية السعودية، 5 يناير 2022
© AFP 2021 / Franck Fifeالسائق السويدي ماتياس إكستروم يحتفل بفوزه في نهاية المرحلة الثامنة من "رالي داكار السعودية 2022" بين الدوادمي ووادي الدواسر، المملكة العربية السعودية، 10 يناير 2022.
السائق السويدي ماتياس إكستروم يحتفل بفوزه في نهاية المرحلة الثامنة من رالي داكار السعودية 2022 بين الدوادمي ووادي الدواسر، المملكة العربية السعودية، 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
13/18
© AFP 2021 / Franck Fife
السائق السويدي ماتياس إكستروم يحتفل بفوزه في نهاية المرحلة الثامنة من "رالي داكار السعودية 2022" بين الدوادمي ووادي الدواسر، المملكة العربية السعودية، 10 يناير 2022.
© AFP 2021 / Franck Fifeيتنافس السائق البولندي كونراد دابروفسكي (إلى اليسار) وسائق الدراجة النارية الإسباني شيركو لورنزو سانتولينو خلال المرحلة الثامنة من "رالي داكار السعودية 2022" بين الدوادمي ووادي الدواسر في المملكة العربية السعودية، 10 يناير 2022.
يتنافس السائق البولندي كونراد دابروفسكي (إلى اليسار) وسائق الدراجة النارية الإسباني شيركو لورنزو سانتولينو خلال المرحلة الثامنة من رالي داكار السعودية 2022 بين الدوادمي ووادي الدواسر في المملكة العربية السعودية، 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
14/18
© AFP 2021 / Franck Fife
يتنافس السائق البولندي كونراد دابروفسكي (إلى اليسار) وسائق الدراجة النارية الإسباني شيركو لورنزو سانتولينو خلال المرحلة الثامنة من "رالي داكار السعودية 2022" بين الدوادمي ووادي الدواسر في المملكة العربية السعودية، 10 يناير 2022.
© REUTERS / Hamad I Mohammed ناصر العطية سائق "تويوتا جازو ريسينغ" ومساعده ماتيو باوميل خلال المرحلة الثامنة من "رالي داكار السعودية 2022"، الدوادمي إلى وادي الدواسر، المملكة العربية السعودية، 10 يناير 2022
 ناصر العطية سائق تويوتا جازو ريسينغ ومساعده ماتيو باوميل خلال المرحلة الثامنة من رالي داكار السعودية 2022، الدوادمي إلى وادي الدواسر، المملكة العربية السعودية، 10 يناير 2022 - سبوتنيك عربي
15/18
© REUTERS / Hamad I Mohammed
ناصر العطية سائق "تويوتا جازو ريسينغ" ومساعده ماتيو باوميل خلال المرحلة الثامنة من "رالي داكار السعودية 2022"، الدوادمي إلى وادي الدواسر، المملكة العربية السعودية، 10 يناير 2022
© AFP 2021 / Franck Fifeراكب الدراجة النارية الأسترالي توبي برايس يقود سيارته KTM خلال المرحلة "1 ب" من "رالي داكار السعودية 2022" حول مدينة حائل السعودية، 2 يناير 2022.
راكب الدراجة النارية الأسترالي توبي برايس يقود سيارته KTM خلال المرحلة 1 ب من رالي داكار السعودية 2022 حول مدينة حائل السعودية، 2 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
16/18
© AFP 2021 / Franck Fife
راكب الدراجة النارية الأسترالي توبي برايس يقود سيارته KTM خلال المرحلة "1 ب" من "رالي داكار السعودية 2022" حول مدينة حائل السعودية، 2 يناير 2022.
© AFP 2021 / Franck Fifeيتنافس راكب الدراجة النارية الأمريكي ماسون كلاين خلال المرحلة السابعة من "رالي داكار السعودية 2022"، بين الرياض والدوادمي، 9 يناير 2022.
يتنافس راكب الدراجة النارية الأمريكي ماسون كلاين خلال المرحلة السابعة من رالي داكار السعودية 2022، بين الرياض والدوادمي، 9 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
17/18
© AFP 2021 / Franck Fife
يتنافس راكب الدراجة النارية الأمريكي ماسون كلاين خلال المرحلة السابعة من "رالي داكار السعودية 2022"، بين الرياض والدوادمي، 9 يناير 2022.
© AFP 2021 / Franck Fifeيتنافس سائق ميني جاكوب برزيغونسكي من بولندا ومساعده الألماني تيمو جوتشالك خلال المرحلة السابعة من "رالي داكار السعودية 2022" بين الرياض والدوادمي ، في 9 يناير 2022.
يتنافس سائق ميني جاكوب برزيغونسكي من بولندا ومساعده الألماني تيمو جوتشالك خلال المرحلة السابعة من رالي داكار السعودية 2022 بين الرياض والدوادمي ، في 9 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
18/18
© AFP 2021 / Franck Fife
يتنافس سائق ميني جاكوب برزيغونسكي من بولندا ومساعده الألماني تيمو جوتشالك خلال المرحلة السابعة من "رالي داكار السعودية 2022" بين الرياض والدوادمي ، في 9 يناير 2022.
1/18
© AFP 2021 / Franck Fife
راكب الدراجة النارية الأمريكي ريكي برابيك يقود دؤاجته "هوندا" خلال المرحلة الثامنة من "رالي داكار 2022" بين الدوادمي ووادي الدواسر في المملكة العربية السعودية، 10 يناير 2022.
2/18
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سيارة فريق "كاماز" الروسي، الطاقم 509 المكون من أندريه كارجينوف وأندري موكيف وإيفان مالكوف على حلبة المرحلة السادسة من "رالي داكار 2022 " في فئة الشاحنات في المملكة العربية السعودية.
3/18
© REUTERS / Hamad I Mohammed
نظرة عامة على المتسابقين أثناء اللعب خلال المرحلة السادسة من "رالي داكار 2022"، الرياض، المملكة العربية السعودية، 7 يناير 2022
4/18
© REUTERS / Hamad I Mohammed
منظر عام خلال المرحلة 7 من "رالي داكار 2022" مع متفرج يستخدم هاتف محمول، الرياض إلى الدوادمي، المملكة العربية السعودية، 9 يناير 2022
5/18
© REUTERS / Hamad I Mohammed
منظر عام خلال المرحلة الأولى من "رالي داكار 2022" - جدة إلى حائل، المملكة العربية السعودية، 1 يناير 2022
6/18
© AFP 2021 / Franck Fife
رد فعل السائق الفرنسي جيرلين شيشيريت ومساعده أليكس وينوك بعد اصطدامهما بمركبتهما خلال المرحلة 4 من "رالي داكار 2022" بين القيصومة والرياض في المملكة العربية السعودية، 5 يناير 2022.
7/18
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مركبة طاقم 500 المكون من ديمتري سوتنيكوف ورسلان أخماديف وإيلجيز أحمدزيانوف من فريق كاماز الروسي خلال المرحلة الأولى من "رالي داكار 2022" في فئة الشاحنات في المملكة العربية السعودية.
8/18
© AFP 2021 / Franck Fife
السائق الفرنسي سيباستيان لوب يتفاعل في نهاية المرحلة السادسة من "رالي داكار 2022" بالقرب من العاصمة السعودية الرياض، 7 يناير 2022.
9/18
© REUTERS / Hamad I Mohammed
أورلاندو تيرانوفا سائق البحرين ضمن فريق "ريد إكستريم" ومساعده دانيال أوليفيراس كاريراس، خلال المرحلة السابعة، الرياض إلى الدوادمي، المملكة العربية السعودية، 9 يناير 2022
10/18
© AFP 2021 / Franck Fife
تنتشر طائرات هليكوبتر قبل المرحلة الثالثة من "رالي داكار 2022" بين منطقتي الأرطاوية والقيصومة، 4 يناير 2022.
11/18
© REUTERS / Hamad I Mohammed
حضر كارلوس ساينز من فريق "أودي سبورت" ومساعده لوكاس كروز مركبتهم خلال المرحلة الخامسة من "رالي داكار السعودية 2022"، الرياض إلى الرياض، المملكة العربية السعودية، 6 يناير 2022
12/18
© REUTERS / Hamad I Mohammed
سيباستيان لوب سائق البحرين ضمن فريق "ريد إكستريم" ومساعده فابيان لوركين، خلال المرحلة الرابعة، القيصومة إلى الرياض، المملكة العربية السعودية، 5 يناير 2022
13/18
© AFP 2021 / Franck Fife
السائق السويدي ماتياس إكستروم يحتفل بفوزه في نهاية المرحلة الثامنة من "رالي داكار السعودية 2022" بين الدوادمي ووادي الدواسر، المملكة العربية السعودية، 10 يناير 2022.
14/18
© AFP 2021 / Franck Fife
يتنافس السائق البولندي كونراد دابروفسكي (إلى اليسار) وسائق الدراجة النارية الإسباني شيركو لورنزو سانتولينو خلال المرحلة الثامنة من "رالي داكار السعودية 2022" بين الدوادمي ووادي الدواسر في المملكة العربية السعودية، 10 يناير 2022.
15/18
© REUTERS / Hamad I Mohammed
ناصر العطية سائق "تويوتا جازو ريسينغ" ومساعده ماتيو باوميل خلال المرحلة الثامنة من "رالي داكار السعودية 2022"، الدوادمي إلى وادي الدواسر، المملكة العربية السعودية، 10 يناير 2022
16/18
© AFP 2021 / Franck Fife
راكب الدراجة النارية الأسترالي توبي برايس يقود سيارته KTM خلال المرحلة "1 ب" من "رالي داكار السعودية 2022" حول مدينة حائل السعودية، 2 يناير 2022.
17/18
© AFP 2021 / Franck Fife
يتنافس راكب الدراجة النارية الأمريكي ماسون كلاين خلال المرحلة السابعة من "رالي داكار السعودية 2022"، بين الرياض والدوادمي، 9 يناير 2022.
18/18
© AFP 2021 / Franck Fife
يتنافس سائق ميني جاكوب برزيغونسكي من بولندا ومساعده الألماني تيمو جوتشالك خلال المرحلة السابعة من "رالي داكار السعودية 2022" بين الرياض والدوادمي ، في 9 يناير 2022.
وأوضح أنه أثناء سيره بالسيارة شاهد قدوم سيارات الرالي عبر مسارها المخصص، ما دفعه إلى التحرك ومتابعة إحدى السيارات من أجل تصويرها وتوثيق الحدث.

وتابع: "وجدت نفسي أسير مع سيارة السباق التي كانت تعلوها طائرة هليكوبتر، في مسار ليس له علاقة بمسار السباق، بمسافة بيننا تقدر بنحو 50 مترا، ولاحظت أثناء ذلك المصور وهو يخرج بالكاميرا من الطائرة موثقا تلك الواقعة، الأمر الذي زادني حماسا لتجاوز مركبة السباق في السرعة وتمكنت من ذلك".

وأثار الفيديو تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل باعتبار أن السيارة الربع نقل لا تملك التعديلات اللازمة للقيادة بهذه السرعات العالية في الصحراء مقارنة بمركبات رالي داكار المجهزة بالكامل.
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