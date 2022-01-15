https://arabic.sputniknews.com/20220115/فيديو-مثير-لسائق-ربع-نقل-سعودي-يتسابق-مع-إحدى-سيارات-رالي-داكار-في-الصحراء-1056226228.html

فيديو مثير لسائق ربع نقل سعودي يتسابق مع إحدى سيارات رالي داكار في الصحراء

فيديو مثير لسائق ربع نقل سعودي يتسابق مع إحدى سيارات رالي داكار في الصحراء

انتشر في الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مجاراة قائد سيارة ربع نقل سعودي لإحدى السيارات المعدلة في رالي داكار المقام في... 15.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-15T11:12+0000

2022-01-15T11:12+0000

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ويظهر في الفيديو سيارة من طراز "داتسون" موديل 2015 من إنتاج شركة "نيسان" وهي تحاول مجاراة سيارة حديثة معدلة ومخصصة للصحراء بل وتنجح في ذلك.وحسب صحيفة "سبق" تم تصوير الفيديو من قِبل مصور كان في طائرة هليكوبتر تتابع السباق.ونقلت الصحيفة عن سائق السيارة ويدعى مشعل بن نايف الشلوي، وهو طالب جامعي يبلغ 24 عاما، أن قصة تلك الواقعة التي حدثت في وقت لم يتجاوز دقيقتين.وأضاف أنه كان برفقة أحد أصدقائه في السيارة، متوجها لحظيرة يملكها من أجل إغلاقها.وأوضح أنه أثناء سيره بالسيارة شاهد قدوم سيارات الرالي عبر مسارها المخصص، ما دفعه إلى التحرك ومتابعة إحدى السيارات من أجل تصويرها وتوثيق الحدث.وأثار الفيديو تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل باعتبار أن السيارة الربع نقل لا تملك التعديلات اللازمة للقيادة بهذه السرعات العالية في الصحراء مقارنة بمركبات رالي داكار المجهزة بالكامل.

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