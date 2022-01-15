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في أول إطلالة منذ أكتوبر... ترامب يلتقي أنصاره في أريزونا
في أول إطلالة منذ أكتوبر... ترامب يلتقي أنصاره في أريزونا
في أول إطلالة له منذ عدة أشهر، يخاطب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، مناصريه في تجمع بولاية أريزونا. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T18:38+0000
2022-01-15T18:38+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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وقال الرئيس السابق في بيان أمس الجمعة إنه سيتطرق إلى موضوعات كثيرة، من بينها الانتخابات الرئاسية وأفغانستان والتضخم وملفات "أخرى".وأوضح ترامب أنه سيتم بث صور الحشود الكبيرة عبر التلفزيون، بحسب وكالة "فرانس برس".ومن المتوقع أن يشارك في التجمع المقرر أن ينظم بمنطقة ريفية خارج فينيكس عدد كبير من الجمهوريين الذين يرددون مواقف ترامب بأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة كانت محددة سلفا.ومن بين هؤلاء الحضور المرشحة لمنصب حاكم أريزونا كاري لايك التي يدعمها ترامب.ومن المتوقع كذلك حضور المدير التنفيذي لشركة "ماي بيلو" مايك لينديل الذي أنفق أموالا طائلة في محاولة لقلب نتائج الانتخابات لصالح ترامب.وتجمع اليوم هو أول إطلالة للرئيس السابق أمام حشد كبير منذ تشرين الأول/ أكتوبر، وسيكون بمثابة اختبار لمعرفة مدى التأثير الذي ما زال يمارسه على قاعدته الشعبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/توعد-ترامب-موقع-خامنئي-يعيد-نشر-كلمة-خامنئي-بلغات-مختلفة-1055274167.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

في أول إطلالة منذ أكتوبر... ترامب يلتقي أنصاره في أريزونا

18:38 GMT 15.01.2022
© REUTERS / OCTAVIO JONESالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / OCTAVIO JONES
تابعنا عبر
في أول إطلالة له منذ عدة أشهر، يخاطب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، مناصريه في تجمع بولاية أريزونا.
وقال الرئيس السابق في بيان أمس الجمعة إنه سيتطرق إلى موضوعات كثيرة، من بينها الانتخابات الرئاسية وأفغانستان والتضخم وملفات "أخرى".
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وأوضح ترامب أنه سيتم بث صور الحشود الكبيرة عبر التلفزيون، بحسب وكالة "فرانس برس".
ومن المتوقع أن يشارك في التجمع المقرر أن ينظم بمنطقة ريفية خارج فينيكس عدد كبير من الجمهوريين الذين يرددون مواقف ترامب بأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة كانت محددة سلفا.
ومن بين هؤلاء الحضور المرشحة لمنصب حاكم أريزونا كاري لايك التي يدعمها ترامب.
ومن المتوقع كذلك حضور المدير التنفيذي لشركة "ماي بيلو" مايك لينديل الذي أنفق أموالا طائلة في محاولة لقلب نتائج الانتخابات لصالح ترامب.
وتجمع اليوم هو أول إطلالة للرئيس السابق أمام حشد كبير منذ تشرين الأول/ أكتوبر، وسيكون بمثابة اختبار لمعرفة مدى التأثير الذي ما زال يمارسه على قاعدته الشعبية.
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