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في مصر... هذه رسوم شركات العمرة للموسم الجديد
في مصر... هذه رسوم شركات العمرة للموسم الجديد
حددت غرفة شركات السياحة المصرية الرسوم التي ستلتزم بها الشركات للعمرة في موسمها الجديد. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T07:08+0000
2022-01-15T07:08+0000
شركات السياحة
العمرة
مصر
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وحسب موقع مصراوي، فقد كشفت الغرفة عن تلك الرسوم من أجل البدء في العمل لتسيير أولى رحلات العمرة لهذا الموسم.وقد عممت وزارة السياحة والآثار خطابا يحددد تلك الرسوم على قطاع الشركات السياحية، حيث اعتمد 2000 جنيها كرسم اعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة.ولفت الخطاب إلى أن طريقة التحصيل مفتوحة إما نقدا أو "بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، حيث سيتم إيداع تلك المبالغ بالحساب الموجود في الخطاب".يشار إلى أن الانتهاء من اعتماد وتوثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية والوكلاء السعوديين سينتهي يوم الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني.
https://arabic.sputniknews.com/20211128/السعودية-تكشف-عن-اشتراطات-حصول-المصريين-على-تأشيرات-العمرة-1053372957.html
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شركات السياحة, العمرة, مصر

في مصر... هذه رسوم شركات العمرة للموسم الجديد

07:08 GMT 15.01.2022
© REUTERS / Zohra Bensemraالحج، مكة، السعودية 16 أغسطس/ آب 2018
الحج، مكة، السعودية 16 أغسطس/ آب 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
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حددت غرفة شركات السياحة المصرية الرسوم التي ستلتزم بها الشركات للعمرة في موسمها الجديد.
وحسب موقع مصراوي، فقد كشفت الغرفة عن تلك الرسوم من أجل البدء في العمل لتسيير أولى رحلات العمرة لهذا الموسم.
أداء مناسك العمرة في مكة خلال شهر رمضان، السعودية 23 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
السعودية تكشف عن اشتراطات حصول المصريين على تأشيرات العمرة
28 نوفمبر 2021, 19:51 GMT
وقد عممت وزارة السياحة والآثار خطابا يحددد تلك الرسوم على قطاع الشركات السياحية، حيث اعتمد 2000 جنيها كرسم اعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة.
كما حدد 500 جنيها كرسم إصدار اسم المستخدم وكلمة المرور للبوابة، وكذلك 500 جنيه كرسم لاستخراج شهادة بيانات للشركة السياحية على البوابة.
ولفت الخطاب إلى أن طريقة التحصيل مفتوحة إما نقدا أو "بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، حيث سيتم إيداع تلك المبالغ بالحساب الموجود في الخطاب".

وكان خالد العناني وزير السياحة والآثار، قد أصدر قرارا يحمل رقم 330 بتاريخ 30/12/2021، حدد فيه فئات الرسوم المقررة على الشركات خلال موسم العمرة الجديد 1443 هـ.

يشار إلى أن الانتهاء من اعتماد وتوثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية والوكلاء السعوديين سينتهي يوم الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني.
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