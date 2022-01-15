قائد عسكري إيراني: العدو لا يتجرأ على الاقتراب من مجالنا الجوي

وأوضح الهامي في تصريحات له اليوم، نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن "الأعداء والمنظمات الخاضعة لنفوذهم اليوم يعلمون جيدا بأن ادنى اعتداء على أجواء البلاد سيواجه برد حازم وقوي من قبل قواتنا المسلحة".ولفت القائد العسكري إلى أن "الدفاع الجوي (الإيراني) باستخدامه معدات ومنظومات وطنية الصنع تمكن من حفظ وحراسة المجال الجوي للبلاد بصورة شبكة شاملة ومنسقة".وأكد الهامي أن "العدو اليوم لا يتجرأ على الاقتراب من المجال الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل وحدة الكلمة والتعاضد والجهود المبذولة من قبل كوادر الجيش والحرس الثوري".وشدد قائد قوة الدفاع الجوي الإيراني على أن "أمن البلاد خط أحمر للقوات المسلحة ولا محاباة في هذا الأمر. قواتنا المسلحة لا تسعى أبدا وراء النزاع والمواجهة".وأشار الهامي إلى أن "أمن سماء البلاد رهن بذكاء ودقة كوادر قوة الدفاع الجوي الغيارى الذين جلبوا الأمن والاستقرار لمواطنينا الأعزاء بجهودهم الدؤوبة المبذولة على مدار الساعة".
قال نائب قائد قوة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني العميد علي رضا الهامي، إن أمن بلاده خطا أحمر للقوات المسلحة.
وأوضح الهامي في تصريحات له اليوم، نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن "الأعداء والمنظمات الخاضعة لنفوذهم اليوم يعلمون جيدا بأن ادنى اعتداء على أجواء البلاد سيواجه برد حازم وقوي من قبل قواتنا المسلحة".
ولفت القائد العسكري إلى أن "الدفاع الجوي (الإيراني) باستخدامه معدات ومنظومات وطنية الصنع تمكن من حفظ وحراسة المجال الجوي للبلاد بصورة شبكة شاملة ومنسقة".
وأكد الهامي أن "العدو اليوم لا يتجرأ على الاقتراب من المجال الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل وحدة الكلمة والتعاضد والجهود المبذولة من قبل كوادر الجيش والحرس الثوري".
وشدد قائد قوة الدفاع الجوي الإيراني على أن "أمن البلاد خط أحمر للقوات المسلحة ولا محاباة في هذا الأمر. قواتنا المسلحة لا تسعى أبدا وراء النزاع والمواجهة".
وأشار الهامي إلى أن "أمن سماء البلاد رهن بذكاء ودقة كوادر قوة الدفاع الجوي الغيارى الذين جلبوا الأمن والاستقرار لمواطنينا الأعزاء بجهودهم الدؤوبة المبذولة على مدار الساعة".