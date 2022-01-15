قرقاش يتحدث عن خطوة إماراتية جديدة في مسيرة المواقف الإنسانية تجاه لبنان

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إنه "في ظل أوضاع سياسية واقتصادية معقدة يشهدها لبنان، تستمر الإمارات بهدوء في مساندة الأشقاء اللبنانيين"، مضيفا أن "مركز محمد بن زايد الإماراتي اللبناني الاستشفائي خطوة جديدة في مسيرة المواقف الإنسانية الإماراتية تجاه لبنان".وأكد قرقاش، في ختام تغريدته، أن "الإمارات بقيادتها الحكيمة ستبقى دار العرب وصاحبة الفعل الإيجابي المؤثر".وافتتح رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الأربعاء الماضي، مركز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الإماراتي - اللبناني الاستشفائي لعلاج مرضى كورونا.وتفقد نجيب ميقاتي المركز الذي تبرعت به دولة الإمارات، يرافقه وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، والوزير السابق غطاس خوري، وعدد من الإعلاميين.
علق أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، اليوم السبت، على افتتاح "مركز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان" الاستشفائي في لبنان.
وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إنه "في ظل أوضاع سياسية واقتصادية معقدة يشهدها لبنان، تستمر الإمارات بهدوء في مساندة الأشقاء اللبنانيين"، مضيفا أن "مركز محمد بن زايد الإماراتي اللبناني الاستشفائي خطوة جديدة في مسيرة المواقف الإنسانية الإماراتية تجاه لبنان".
وأكد قرقاش، في ختام تغريدته، أن "الإمارات بقيادتها الحكيمة ستبقى دار العرب وصاحبة الفعل الإيجابي المؤثر".
في ظل أوضاع سياسية واقتصادية معقدة يشهدها لبنان تستمر الإمارات بهدوء بمساندة الأشقاء اللبنانيين، مركز محمد بن زايد الاماراتي اللبناني الاستشفائي خطوة جديدة في مسيرة المواقف الإنسانية الإماراتية تجاه لبنان، وستبقى الإمارات بقيادتها الحكيمة دار العرب وصاحبة الفعل الإيجابي المؤثر.