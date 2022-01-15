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قرقاش يتحدث عن خطوة إماراتية جديدة في مسيرة المواقف الإنسانية تجاه لبنان
قرقاش يتحدث عن خطوة إماراتية جديدة في مسيرة المواقف الإنسانية تجاه لبنان
علق أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، اليوم السبت، على افتتاح "مركز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان" الاستشفائي في لبنان. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T11:49+0000
2022-01-15T11:49+0000
أخبار لبنان
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وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إنه "في ظل أوضاع سياسية واقتصادية معقدة يشهدها لبنان، تستمر الإمارات بهدوء في مساندة الأشقاء اللبنانيين"، مضيفا أن "مركز محمد بن زايد الإماراتي اللبناني الاستشفائي خطوة جديدة في مسيرة المواقف الإنسانية الإماراتية تجاه لبنان".وأكد قرقاش، في ختام تغريدته، أن "الإمارات بقيادتها الحكيمة ستبقى دار العرب وصاحبة الفعل الإيجابي المؤثر".وافتتح رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الأربعاء الماضي، مركز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الإماراتي - اللبناني الاستشفائي لعلاج مرضى كورونا.وتفقد نجيب ميقاتي المركز الذي تبرعت به دولة الإمارات، يرافقه وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، والوزير السابق غطاس خوري، وعدد من الإعلاميين.
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أخبار لبنان, فيروس كورونا

قرقاش يتحدث عن خطوة إماراتية جديدة في مسيرة المواقف الإنسانية تجاه لبنان

11:49 GMT 15.01.2022
© AFP 2021 / KARIM SAHIBوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© AFP 2021 / KARIM SAHIB
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علق أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، اليوم السبت، على افتتاح "مركز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان" الاستشفائي في لبنان.
وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إنه "في ظل أوضاع سياسية واقتصادية معقدة يشهدها لبنان، تستمر الإمارات بهدوء في مساندة الأشقاء اللبنانيين"، مضيفا أن "مركز محمد بن زايد الإماراتي اللبناني الاستشفائي خطوة جديدة في مسيرة المواقف الإنسانية الإماراتية تجاه لبنان".
وأكد قرقاش، في ختام تغريدته، أن "الإمارات بقيادتها الحكيمة ستبقى دار العرب وصاحبة الفعل الإيجابي المؤثر".
وافتتح رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الأربعاء الماضي، مركز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الإماراتي - اللبناني الاستشفائي لعلاج مرضى كورونا.
وتفقد نجيب ميقاتي المركز الذي تبرعت به دولة الإمارات، يرافقه وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، والوزير السابق غطاس خوري، وعدد من الإعلاميين.
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