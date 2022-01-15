https://arabic.sputniknews.com/20220115/قوات-الأمن-الإسرائيلية-تعتقل-5-فلسطينيين-في-بيت-لحم-1056253612.html

قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل 5 فلسطينيين في بيت لحم

قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل 5 فلسطينيين في بيت لحم

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية، اليوم السبت، 5 فلسطينيين بينهم أسرى محررون في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية. 15.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-15T21:58+0000

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2022-01-15T21:58+0000

إسرائيل

أسرى

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية وشهود عيان، أن "قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر إياد سامي طقاطقة، واستدعت شقيقه عماد، لمراجعة مخابراتها".وأفادت المصادر أن عملية الاعتقال جاءت بعد مداهمة منزل ذويهما في بلدة بيت فجار وتفتيشه.وقالت المصادر ذاتها، إن تلك القوات اعتقلت 4 فلسطينيين من مخيم الدهيشة، وذلك بعد أن داهمت منازلهم.وأوضحت أن الأسرى هم: الأسيران المحرران حسن محمد الزغاري (26 عاما)، وأشرف محمد سجدية، وراني أبو عكر (20 عاما)، ورنيم محمد الجعفري (17 عاما).

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إسرائيل, أسرى