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https://arabic.sputniknews.com/20220115/قوات-الأمن-الإسرائيلية-تعتقل-5-فلسطينيين-في-بيت-لحم-1056253612.html
قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل 5 فلسطينيين في بيت لحم
قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل 5 فلسطينيين في بيت لحم
اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية، اليوم السبت، 5 فلسطينيين بينهم أسرى محررون في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T21:58+0000
2022-01-15T21:58+0000
2022-01-15T21:58+0000
إسرائيل
أسرى
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية وشهود عيان، أن "قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر إياد سامي طقاطقة، واستدعت شقيقه عماد، لمراجعة مخابراتها".وأفادت المصادر أن عملية الاعتقال جاءت بعد مداهمة منزل ذويهما في بلدة بيت فجار وتفتيشه.وقالت المصادر ذاتها، إن تلك القوات اعتقلت 4 فلسطينيين من مخيم الدهيشة، وذلك بعد أن داهمت منازلهم.وأوضحت أن الأسرى هم: الأسيران المحرران حسن محمد الزغاري (26 عاما)، وأشرف محمد سجدية، وراني أبو عكر (20 عاما)، ورنيم محمد الجعفري (17 عاما).
https://arabic.sputniknews.com/20220113/مسؤول-بهيئة-الأسرى-الفلسطينية-الأسير-أبوحميد-في-خطر-وتحركات-لنقله-إلى-مصر-أو-الأردن-1056089009.html
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إسرائيل, أسرى
قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل 5 فلسطينيين في بيت لحم
اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية، اليوم السبت، 5 فلسطينيين بينهم أسرى محررون في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.
ونقلت
وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)
عن مصادر محلية وشهود عيان، أن "قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر إياد سامي طقاطقة، واستدعت شقيقه عماد، لمراجعة مخابراتها".
وأفادت المصادر أن عملية الاعتقال جاءت بعد مداهمة منزل ذويهما في بلدة بيت فجار وتفتيشه.
وقالت المصادر ذاتها، إن تلك القوات اعتقلت 4 فلسطينيين من مخيم الدهيشة، وذلك بعد أن داهمت منازلهم.
وأوضحت أن الأسرى هم: الأسيران المحرران حسن محمد الزغاري (26 عاما)، وأشرف محمد سجدية، وراني أبو عكر (20 عاما)، ورنيم محمد الجعفري (17 عاما).