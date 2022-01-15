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كاظم الساهر يحذر الجمهور في أول ظهور بعد وفاة شقيقه
كاظم الساهر يحذر الجمهور في أول ظهور بعد وفاة شقيقه
أصدر الفنان العراقي، كاظم الساهر، تحذيرا إلى جمهوره، في أول ظهور عام له بعد وفاة شقيقه الأكبر.‏ 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T13:19+0000
2022-01-15T13:19+0000
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وأكد الساهر أثناء إحيائه، أمس الجمعة، حفلا غنائيا في إمارة دبي الخليجية، من خلال الميكروفون، أن فيروس "كورونا" المستجد "لا يمزح"، بحسب تعبيره، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.وقبل أن يحذر كاظم الساهر جمهوره من الفيروس التاجي، تسلّم باقة ورد من إحدى المعجبات بكل حذر، وصافحها عن بعد بقبضة يده.كما صعد كاظم الساهر على خشبة المسرح وهو يرتدي الكمامة الطبية.وشارك كاظم الساهر إحياء حفله، أمس الجمعة، الفنانة اللبنانية نجوى كرم، والتي التقطت معه صورا تذكارية في كواليس المناسبة الفنية، بحسب مقطع مصور متداول لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.وفي مطلع عام 2022، فجع الموت كاظم الساهر بوفاة شقيقه الأكبر، علي جبار إبراهيم السامرائي، والذي نعاه بمنشور عبر جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
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مجتمع, منوعات

كاظم الساهر يحذر الجمهور في أول ظهور بعد وفاة شقيقه

13:19 GMT 15.01.2022
© AFP 2021 / KARIM SAHIBالفنان العراقي، كاظم الساهر، يحيي أولى حفلات "أمسيات خالدة" في معرض "إكسبو دبي 2020"، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
الفنان العراقي، كاظم الساهر، يحيي أولى حفلات أمسيات خالدة في معرض إكسبو دبي 2020، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
الفنان العراقي، كاظم الساهر، يحيي أولى حفلات "أمسيات خالدة" في معرض "إكسبو دبي 2020"، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
© AFP 2021 / KARIM SAHIB
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أصدر الفنان العراقي، كاظم الساهر، تحذيرا إلى جمهوره، في أول ظهور عام له بعد وفاة شقيقه الأكبر.‏
وأكد الساهر أثناء إحيائه، أمس الجمعة، حفلا غنائيا في إمارة دبي الخليجية، من خلال الميكروفون، أن فيروس "كورونا" المستجد "لا يمزح"، بحسب تعبيره، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.
وقبل أن يحذر كاظم الساهر جمهوره من الفيروس التاجي، تسلّم باقة ورد من إحدى المعجبات بكل حذر، وصافحها عن بعد بقبضة يده.
كما صعد كاظم الساهر على خشبة المسرح وهو يرتدي الكمامة الطبية.
وشارك كاظم الساهر إحياء حفله، أمس الجمعة، الفنانة اللبنانية نجوى كرم، والتي التقطت معه صورا تذكارية في كواليس المناسبة الفنية، بحسب مقطع مصور متداول لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي مطلع عام 2022، فجع الموت كاظم الساهر بوفاة شقيقه الأكبر، علي جبار إبراهيم السامرائي، والذي نعاه بمنشور عبر جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
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