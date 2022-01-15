كاظم الساهر يحذر الجمهور في أول ظهور بعد وفاة شقيقه
© AFP 2021 / KARIM SAHIBالفنان العراقي، كاظم الساهر، يحيي أولى حفلات "أمسيات خالدة" في معرض "إكسبو دبي 2020"، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
الفنان العراقي، كاظم الساهر، يحيي أولى حفلات "أمسيات خالدة" في معرض "إكسبو دبي 2020"، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
© AFP 2021 / KARIM SAHIB
أصدر الفنان العراقي، كاظم الساهر، تحذيرا إلى جمهوره، في أول ظهور عام له بعد وفاة شقيقه الأكبر.
وأكد الساهر أثناء إحيائه، أمس الجمعة، حفلا غنائيا في إمارة دبي الخليجية، من خلال الميكروفون، أن فيروس "كورونا" المستجد "لا يمزح"، بحسب تعبيره، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.
وقبل أن يحذر كاظم الساهر جمهوره من الفيروس التاجي، تسلّم باقة ورد من إحدى المعجبات بكل حذر، وصافحها عن بعد بقبضة يده.
كما صعد كاظم الساهر على خشبة المسرح وهو يرتدي الكمامة الطبية.
من حفل اليوم في دبي#كاظم_الساهر pic.twitter.com/kxZrnxuXJl— Creative_alsahir (@AlsahirCreative) January 14, 2022
وشارك كاظم الساهر إحياء حفله، أمس الجمعة، الفنانة اللبنانية نجوى كرم، والتي التقطت معه صورا تذكارية في كواليس المناسبة الفنية، بحسب مقطع مصور متداول لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
حديث ودي بين النجمين #كاظم_الساهر و #نجوى_كرم داخل كواليس حفلهما المشترك ضمن احتفالات مهرجان دبي للتسوق— مجلة سيدتي (@sayidatynet) January 14, 2022
تغطية وتصوير: معتز الشافعي@KadimAlSahirORG@najwakaram pic.twitter.com/1TCHLToOeT
وفي مطلع عام 2022، فجع الموت كاظم الساهر بوفاة شقيقه الأكبر، علي جبار إبراهيم السامرائي، والذي نعاه بمنشور عبر جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.